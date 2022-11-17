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6+1'li terör masasının ortağı Meral Akşener'in maskesi bir günde iki sefer düştü! Teröriste terörist diyemeyen İyi Parti

6+1'li terör masasının ortağı Meral Akşener'in maskesi bir günde iki sefer düştü! Teröriste terörist diyemeyen İyi Parti
17.11.2022 19:19 - Son Güncelleme: 17.11.2022 19:20

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Her açıklamasında terör yan yana gelmek istemediği açıklayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in maskesi bir günde 2 kez düştü. Başkan Erdoğan'ın "yerli ve milli ol masayı terket" çağrısına olumsuz yaklaşan Akşener, terörle anılan masada kalmakta ısrarını sürdürdü. Erdoğan'ın çağrısına, "Teröriste 'terörist' diyemeyenlerle aynı yerde bulunan kendileri." diyerek cevap veren Akşener ve 6+1'li terör masası Beyoğlu'ndaki saldırının ardından PKK/PYD'nin adını geçirmeden bildiri yayınlamıştı. İkinci skandal ise PKK gelini HDP'li Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için yapılan oylamada yaşandı. Oylamada AK Parti, CHP, MHP, milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde "evet" oyu kullanırken, İYİ Parti oylamaya katılmadı, HDP ise "hayır" oyu verdi.

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