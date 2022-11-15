6'lı masadan Meral Akşener'e 'Hüseyin Baş' vetosu! Ali Babacan anlattı

Muhalefetin adaylık kavgası sürerken bir yandan da Meral Akşener'in masaya dayattığı 'Hüseyin Baş' ismi kriz çıkarmıştı. Akşener'in Baş'ı dün toplanan masada veto yedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde sekizinci kez bir araya geldi.
MERAL AKŞENER'İN DAYATTIĞI HÜSEYİN BAŞ VETO YEDİ
sekiz kez toplanılmasına rağmen herhangi bir aday ismi açıklayamayan muhalefet masası yayınlanan bildiride yaşanan krizi perdelemek için yine 'ortak aday' söylemi ortaya atılırken Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 6'lı masaya katılım talebinin veto edildiği ima edildi.
Akşener'in masaya dayattığı Hüseyin Baş'a ilişkin yapılan açıklamada "Bugün Altılı Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük. Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022'de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık." denilerek masanın olduğu gibi yola devam edeceği bildirildi.
ALİ BABACAN AÇIKLADI: ÖNCELİK MASANIN GENİŞLEMESİ DEĞİL
CHP'nin yayın organı Halk TV'ye katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan BTP'yi veto ettiklerini açıkladı.
Sunucu İsmail Küçükkaya, İsmini vermek istemeyen bir liderle ve Gültekin Uysal'la görüştüğünü iki ismin "Diğer partiler dışarıdan destek verebilir ama masanın 7-8 genişlemesini uygun görmüyoruz." dediğini belirtti. Küçükkaya Babacan'a "Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
Babacan masanın önceliğinin genişlemek olmadığını belirterek şunları söyledi;
"'Beraber olmak istiyoruz' diyenler var. Fakat dün konuştuk bunları konuştuk. Beraber bir çalışma kültürü oluştu ve aynı hedefe doğru baktığımızdan artık eminiz.