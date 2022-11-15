Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.11.2022 12:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.11.2022 12:13
    ABONE OL

    6'lı masadan Meral Akşener'e 'Hüseyin Baş' vetosu! Ali Babacan anlattı

    6'lı masa sekizince toplantısından da krizle kalktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in masaya dağıttığı Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş masanın diğer ortakları tarafından veto edildi. Vetoyu anlatan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan," Şu andaki önceliğimiz masanın hızlanması, odaklanması ve netleşmesi. Başka partileri de katalım ama bunun bir adaptasyon süreci var, uzlaşacak mıyız... Yani zor. Hadi 7 olsun, hadi 8 olsun değil." dedi. Yaşananlar sonrası Meral Akşener'in nasıl bir hamle yapacağı merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    Akşener’in ’Baş’ını kopardılar!

    Muhalefetin adaylık kavgası sürerken bir yandan da Meral Akşener'in masaya dayattığı 'Hüseyin Baş' ismi kriz çıkarmıştı. Akşener'in Baş'ı dün toplanan masada veto yedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ev sahipliğinde sekizinci kez bir araya geldi.

    MERAL AKŞENER'İN DAYATTIĞI HÜSEYİN BAŞ VETO YEDİ
    sekiz kez toplanılmasına rağmen herhangi bir aday ismi açıklayamayan muhalefet masası yayınlanan bildiride yaşanan krizi perdelemek için yine 'ortak aday' söylemi ortaya atılırken Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) 6'lı masaya katılım talebinin veto edildiği ima edildi.

    Akşener'in masaya dayattığı Hüseyin Baş'a ilişkin yapılan açıklamada "Bugün Altılı Masanın genişlemesiyle ilgili önerileri de görüştük. Bizler toplumu en geniş yelpazede temsil eden ve 85 milyon vatandaşımızın tamamını kucaklayan bir anlayışla 12 Şubat 2022'de tarihi bir ilke imza attık. Belirlediğimiz ortak ilke ve değerler zemininde beraber çalışma kültürü oluşturduk. Çalışmalarımızı planlı ve programlı bir biçimde sürdürüyoruz. Altı siyasi parti olarak bu çalışmalarda büyük bir mesafe kaydettik ve bundan sonraki süreçte de Altılı Masa zemininde en kısa zamanda bu çalışmaları tamamlamaya odaklandık." denilerek masanın olduğu gibi yola devam edeceği bildirildi.

    ALİ BABACAN AÇIKLADI: ÖNCELİK MASANIN GENİŞLEMESİ DEĞİL
    CHP'nin yayın organı Halk TV'ye katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan BTP'yi veto ettiklerini açıkladı.

    Sunucu İsmail Küçükkaya, İsmini vermek istemeyen bir liderle ve Gültekin Uysal'la görüştüğünü iki ismin "Diğer partiler dışarıdan destek verebilir ama masanın 7-8 genişlemesini uygun görmüyoruz." dediğini belirtti. Küçükkaya Babacan'a "Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

    Babacan masanın önceliğinin genişlemek olmadığını belirterek şunları söyledi;

    "'Beraber olmak istiyoruz' diyenler var. Fakat dün konuştuk bunları konuştuk. Beraber bir çalışma kültürü oluştu ve aynı hedefe doğru baktığımızdan artık eminiz.

        "ZOR!"
        Şu andaki önceliğimiz masanın hızlanması, odaklanması ve netleşmesi. Başka partileri de katalım ama bunun bir adaptasyon süreci var, uzlaşacak mıyız... Yani zor. Hadi 7 olsun, hadi 8 olsun değil. Bir seneyi aşkın bir emek var. Şu anki öncelik genişlemek değil. Masada oturan partilerden biriyle, ikisiyle seçimde iş birliği oluşturabilir. Buna da karışamayız. "

        AKŞENER NE YAPACAK?
        Babacan yaptığı açıklama ile Akşener'in masaya dayattığı Hüseyin Baş isminin veto edildiğini doğrulamış oldu. Gözler Meral Akşener'e çevrildi. Son dönemde Kılıçdaroğlu'nun dayatmalarından rahatsız olduğu bilinen Akşener bu gelişme sonrası nasıl bir karar alacak, masayı dağıtacak mı? merak konusu oldu.

        NELER YAŞANMIŞTI?
        BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş geçtiğimiz haflarda katıldığı bir yayında geçmişte Millet İttifakı'na katılmak istediğini ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından 'Fazla Atatürkçüler' denerek reddedildiklerini açıkladı.

        Baş şu ifadeleri kullandı:

        "Bire bir ben Temel Bey'e bir aracıyı gönderdim. Bir sor; 'ne problem var, biz bir şey mi yapmışız, ne yapmışız?' Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu.

        "KILIÇDAROĞLU TEMEL BEYLE GÖRÜŞÜN CEVABINI VERDİ"
        Bize CHP, Kemal Bey (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu) cephesinden de 'Temel Bey'le görüşün, orayı çözün ki biz masada yer alalım' dendi. Ben bunu açıkça söylüyorum. Biz de dedik ki bir gidip görülelim. Ama bu cevabı aldık. Sosyal tabandan, sosyal medyadan, halktan sürekli olarak duyduğum bir şey olduğu için söylüyorum: Millet İttifakı'na katıl… Bakın, Millet İttifakı'nın içinde olmamak benim bir tercihim değil."

        İYİ PARTİ İTTİFAKA ÇAĞIRDI
        Hüseyin Baş'ın açıklamaları sonrası BTP'ye İYİ Parti'den flaş bir davet geldi.

            İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Hüseyin Baş'ın konuşmasından bir kısmı paylaşarak, "Sayın Hüseyin Baş görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır.Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYi Partimiz sizleri Millet İttifakı'nda görmekten mutluluk duyacaktır." dedi.

            6'lı masadan habersiz yapılan bu bu çıkış sonrası Meral Akşener, Hüseyin Baş'ı ziyaret ederek yanında durduğunu belli etti.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi!
            Haberler Güncel 6'lı masadan Meral Akşener'e 'Hüseyin Baş' vetosu! Ali Babacan anlattı
                SON DAKİKA