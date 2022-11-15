6'lı masadan Meral Akşener'e 'Hüseyin Baş' vetosu! Ali Babacan anlattı

"ZOR!"

Şu andaki önceliğimiz masanın hızlanması, odaklanması ve netleşmesi. Başka partileri de katalım ama bunun bir adaptasyon süreci var, uzlaşacak mıyız... Yani zor. Hadi 7 olsun, hadi 8 olsun değil. Bir seneyi aşkın bir emek var. Şu anki öncelik genişlemek değil. Masada oturan partilerden biriyle, ikisiyle seçimde iş birliği oluşturabilir. Buna da karışamayız. "

AKŞENER NE YAPACAK?

Babacan yaptığı açıklama ile Akşener'in masaya dayattığı Hüseyin Baş isminin veto edildiğini doğrulamış oldu. Gözler Meral Akşener'e çevrildi. Son dönemde Kılıçdaroğlu'nun dayatmalarından rahatsız olduğu bilinen Akşener bu gelişme sonrası nasıl bir karar alacak, masayı dağıtacak mı? merak konusu oldu.

NELER YAŞANMIŞTI?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş geçtiğimiz haflarda katıldığı bir yayında geçmişte Millet İttifakı'na katılmak istediğini ancak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu tarafından 'Fazla Atatürkçüler' denerek reddedildiklerini açıkladı.

Baş şu ifadeleri kullandı:

"Bire bir ben Temel Bey'e bir aracıyı gönderdim. Bir sor; 'ne problem var, biz bir şey mi yapmışız, ne yapmışız?' Temel Bey'in şöyle söylediği bana iletildi: 'Ya onlar çok Atatürkçü bir parti.' Ben şok içinde kaldım. Benim duyduğum bu.