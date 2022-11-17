Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık raporunu görüşerek milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı. Karma komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek. Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihayi kararı verecek.
6 BİRLEŞİME KATILMADI
Hazırlık Komisyonu, TBMM Genel Kurulunun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz olarak katılmadığı tespit edilen HDP'li Güzel'in savunmasının alınması için AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplandı.
Toplantıda, dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan Güzel adına savunmayı HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki yaptı.
NOT DEFTERİ ELE GEÇİRİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianame, Semra Güzel'in üzerine kayıtlı telefonun, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından ele geçirilen not defterinde yazılı olduğu belirtildi.