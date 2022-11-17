Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ifade veren "Ezel" kod isimli gizli tanığın Güzel hakkındaki terör örgütü üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağı ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren tanık Hasan D'nin de beyanına yer verildi.

Güzel'in terör örgütü kamplarına gittiği ve örgüt üyesi Bora tarafından gönderilen gizli mesajları aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın yurt dışına çıkış kayıtları da yer aldı.

İddianamede, Güzel'in, yurt dışına kaçmaya çalışırken "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve tanınmamak için kılık değiştirmiş şekilde yakalandığı anlatıldı.