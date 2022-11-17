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    • 17.11.2022 16:48
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    Son dakika: HDP'li Semra Güzel'in vekilliğinin düşürülmesine karar verildi

    Son dakika haberleri...TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık raporunu görüşerek milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı. Karma komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek. Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihayi kararı verecek.

    takvim.com.tr
    PKK gelininin vekilliği düşürülüyor

    TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in devamsızlık raporunu görüşerek milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde oy çokluğu ile karar aldı. Karma komisyon, aldığı karara ilişkin raporunu TBMM Genel Kurulu'na havale edecek. Genel Kurul, Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili nihayi kararı verecek.

    6 BİRLEŞİME KATILMADI
    Hazırlık Komisyonu, TBMM Genel Kurulunun 6 birleşimine özürsüz veya izinsiz olarak katılmadığı tespit edilen HDP'li Güzel'in savunmasının alınması için AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel başkanlığında toplandı.

    Toplantıda, dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve tutuklu yargılanan Güzel adına savunmayı HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki yaptı.

    NOT DEFTERİ ELE GEÇİRİLDİ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 58 sayfalık iddianame, Semra Güzel'in üzerine kayıtlı telefonun, etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından ele geçirilen not defterinde yazılı olduğu belirtildi.

        FOTOĞRAFLARI İDDİANAMEDE
        İddianamede, ölü ele geçirilen örgüt mensuplarının dijital materyallerindeki incelemede, terör örgütü PKK/KCK üyesi olan 29 Nisan 2017'de Adıyaman Merkez Akçalı Köyü kırsalında öldürülen "Melati Zülfikar" kod adlı Volkan Bora ile Güzel'in Irak'ın kuzeyinde bulunan örgüt kamplarında, örgüt üyelerinin giydiği kamuflaj ile çekilmiş fotoğrafları bulunduğu, yine teröristlerin barındığı çadırda Bora ile sarılarak çekildikleri fotoğrafları tespit edildiği bildirildi.

        SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI
        İddianamede, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturmada ifade veren "Ezel" kod isimli gizli tanığın Güzel hakkındaki terör örgütü üyesi olduğuna yönelik beyanı ve teşhis tutanağı ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasında ifade veren tanık Hasan D'nin de beyanına yer verildi.

        Güzel'in terör örgütü kamplarına gittiği ve örgüt üyesi Bora tarafından gönderilen gizli mesajları aldığı kaydedilen iddianamede, sanığın yurt dışına çıkış kayıtları da yer aldı.

        İddianamede, Güzel'in, yurt dışına kaçmaya çalışırken "Mehtap Şahan" adına düzenlenmiş sahte kimlik ve tanınmamak için kılık değiştirmiş şekilde yakalandığı anlatıldı.

        15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
        Güzel'in PKK/KCK ile organik bağının bulunduğu, örgütsel hiyerarşi içerisinde yer aldığına yönelik çeşitlilik, süreklilik ve yoğunluk şartlarının bulunduğuna dair yeterli delilin elde edildiğini belirtilen iddianamede, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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