Adaylık krizinin sürdüğü altı benzemezin masasında şimdi de HDP sıkıntısı yaşanıyor. Ortak aday için HDP'nin desteği arayan masada Akşener'in açıklamaları ipleri tamamen koparmış durumda. AK Parti'nin HDP'ye "başörtüsüne anayasal güvence" ziyaretinden siyasi çıkar elde etmeye çalışan muhalefetin hevesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla kursağında kaldı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında HDP'yi hedef almaktan çekinmedi. Açıklamalar HDP cephesinden sert karşılık bulurken, tansiyon günlerdir düşmedi.

HADDİNİ BİL!

AK Parti'nin HDP ziyaretini değerlendiren Akşener, "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; "Açılımcılar kumpanyası", yeniden seyircisiyle buluşuyor. AK Parti ve HDP milletvekilleri, Erdoğan'ın direktifleriyle başlayan, anayasa yapım süreci için, bir araya gelip, oldukça mutlu, neşeli bir görüntü vermişler. Ne diyelim Allah bozmasın" ifadelerini kullandı.

Bu ifadeler HDP cephesinin tepkisini çekti. HDP Sözcüsü Ebru Günay, yaptığı açıklamada, "Akşener'e buradan soruyoruz: Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AK Parti heyeti, 5 dakika sonra Meclis'in 5. partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına sizler ne konuştunuz onu söyleyin? Sen HDP'yi bırak, Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Kararnlıklarla büyüyen, karanlıktan beslenen ve ülkeye karanlıktan başka bir şey vaat etmeyenlerin hiçbir şey vaat edemeyeciğini biliyoruz." dedi.

KÜRT DÜŞMANI KADIN BAŞKANI

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Akşener'e sert sözlerle yüklendi.



Kürt düşmanlığı ile suçlayan HDP'li Buldan, İyi Parti liderine kaybedeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

6'lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt, belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. 6'lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Bize kumpanya kuruyor diye iftira attılar. Oysa HDP'liler kumpanya bilmezler.