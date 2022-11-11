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    • 11.11.2022 16:17
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    HDPKK'nın Meral Akşener'e öfkesi dinmiyor! Pervin Buldan ağzına geleni söyledi: Kürt düşmanı, nefret tohumu saçıyor, iftiracı...

    6'lı masadan adaylık krizi kör düğümüne dönerken masayı dışarıdan dizayn etmeye çalışan HDP ile İYİ Parti arasındaki söz düellosu açıktan kavgaya dönüştü. Sürecin başından bu yana Meral Akşener'in adaylığına karşı çıkan HDP, İYİ Parti'nin aday göstermeye sıcak baktığı ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın da üzerini çizmişti. İki taraf arasında tansiyon AK Parti'nin "başörtüsüne anayasal güvence" için HDP'ye yaptığı ziyaretle zirveye çıktı. Görüşme üzerinden HDP'yi hedef alan Akşener'e, çok ağır sözlerle karşılık verildi. Son olarak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Akşener'i Kürt düşmanı olmakla suçladığı konuşmasında neredeyse ağzına ne geldiyse söyledi.

    HDP’nin Akşener’e öfkesi dinmiyor

    Adaylık krizinin sürdüğü altı benzemezin masasında şimdi de HDP sıkıntısı yaşanıyor. Ortak aday için HDP'nin desteği arayan masada Akşener'in açıklamaları ipleri tamamen koparmış durumda. AK Parti'nin HDP'ye "başörtüsüne anayasal güvence" ziyaretinden siyasi çıkar elde etmeye çalışan muhalefetin hevesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla kursağında kaldı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında HDP'yi hedef almaktan çekinmedi. Açıklamalar HDP cephesinden sert karşılık bulurken, tansiyon günlerdir düşmedi.

    HADDİNİ BİL!
    AK Parti'nin HDP ziyaretini değerlendiren Akşener, "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; "Açılımcılar kumpanyası", yeniden seyircisiyle buluşuyor. AK Parti ve HDP milletvekilleri, Erdoğan'ın direktifleriyle başlayan, anayasa yapım süreci için, bir araya gelip, oldukça mutlu, neşeli bir görüntü vermişler. Ne diyelim Allah bozmasın" ifadelerini kullandı.

    HDP'den Akşener'e ağza alınmayacak laflar

    Bu ifadeler HDP cephesinin tepkisini çekti. HDP Sözcüsü Ebru Günay, yaptığı açıklamada, "Akşener'e buradan soruyoruz: Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AK Parti heyeti, 5 dakika sonra Meclis'in 5. partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına sizler ne konuştunuz onu söyleyin? Sen HDP'yi bırak, Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Kararnlıklarla büyüyen, karanlıktan beslenen ve ülkeye karanlıktan başka bir şey vaat etmeyenlerin hiçbir şey vaat edemeyeciğini biliyoruz." dedi.

    KÜRT DÜŞMANI KADIN BAŞKANI
    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Akşener'e sert sözlerle yüklendi.

    Kürt düşmanlığı ile suçlayan HDP'li Buldan, İyi Parti liderine kaybedeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
    6'lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt, belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. 6'lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Bize kumpanya kuruyor diye iftira attılar. Oysa HDP'liler kumpanya bilmezler.

    SUSURLUK, 28 ŞUBAT GÖNDERMESİ
    HDP'lilerin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP'liler ile dolu olduğunu göstererek ona ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk'tan 28 Şubat'tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak birbirleri ile yarışanlar şunu iyi bilsinler ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler.

    6'lı masaya altından dahil olan HDP, CHP'nin karşılıksız desteğine rağmen seçmeninden ürken İYİ Parti'ye kendini kabul ettiremedi. Akşener, her defasında yan yana gelmekten korktuğu HDP ile ilgili yorumlardan kaçınırken, HDP açıktan Akşener'i hedef almaktan çekinmedi.

    AKŞENER'İN ÜZERİNİ ÇİZDİLER
    HDP yaz aylarında yaptığı açıklamada Akşener ve Yavaş'ın adaylığına karşı çıkarak, "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur." ifadelerini paylaşmıştı.

    DESTEK VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL
    HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ifadeleri kullanmıştı;
    Diğer muhalefet partilerine bu çerçevede açık diyalog ve doğrudan müzakere yöntemiyle ortak aday konusunda mutabakat arayışı çağrısı yapıyoruz. Aynı şekilde, seçimler sonrasında yeniden yapılanmayı veya yeni başlangıcın temel unsurlarını müzakere edelim diyoruz. İsim tartışması tuzaklarla doludur. Ama şunu söylemekte beis görmüyorum: Deklarasyonumuzda ilan ettiğimiz ilkelerle bağı olmayan ve olamayacak bir isme destek vermemiz söz konusu olmaz.

    ŞİRİN GÖZÜKME ÇABALARI
    Oysa ki Akşener masanın gizli ortağı HDP'yi memnun etmek adına kendisinden hiç beklenmeyecek çıkışlarda bulunmuştu. Akşener, cezaevinde cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapabileceğini söylemişti. Dışarıda olsa eşi Başak Demirtaş ile birlikte Meral Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söyleyen Demirtaş 'Kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim' ifadesini kullandı. Akşener, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerine yanıt vermişti.

        PİR: KİMSE MANSUR YAVAŞ'I PARLATMASIN
        HDP Eski Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı'na HDP'lilerin oy vermeyeceğini açıkladı.

        Ziya Pir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından açıklamada bulundu ve "Kimse Mansur Yavaş'ı parlatmasın. Ne ona ne de Akşener'e HDP'lilerin vereceği oy yok!" ifadelerini kullandı.

        BULDAN: AKŞENER'E ÇOK SICAK BAKMIYORUM
        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını açıklamıştı.
        Pervin Buldan, sosyal paylaşım sitesinde yayınlanan 'Zor Ama Yine De Sor' adlı programa katıldı.

            Pervin Buldan, "Ben Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığına çok sıcak bakmıyorum. Çünkü; Türkiye yönetecek olan kadının daha demokrat, daha bağımsız, daha özgürlükçü ve gerçekten daha bir kadın olması gerekiyor. Ben Akşener'in siyasetine karışacak bir insan değilim, herkes kendi siyasetini yapar. Ancak durduğu çizginin ve yönetim anlayışının Cumhurbaşkanlığına çok uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

            BEŞTAŞ: YA, AYIP YA
            Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin'in; "Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki açıklaması HDP tarafından tepkiyle karşılandı.

            HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasının 'ayıp' olduğunu söyledi.

            Meral Danış Beştaş, şunları söyledi: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çıkmış, Sevgili Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili 'İnşallah demedim' diye açıklama yaptırmış. Belediye basın-yayın birimine hem de. Ya, ayıp ya. En ciddi konularda açıklama yapmayan bir belediye basın-yayın birimi 'İnşallah' karşısında açıklama yapma gereği duymuş.

                MAŞALLAH SİZE, GERÇEKTEN MAŞALLAH
                Beştaş, siyasetin cesaret işi olduğunu iddia ederek şunları söyledi: Sevgili Demirtaş, Yüksekdağ, Kavala ve daha yüzlerce siyasetçi neden cezaevinde? İktidarın rehine siyaseti nedeniyle cezaevinde. Onları orada tutan siyasete karşı çıkmadan, karşı durmadan muhalif siyaset olmaz, olamaz. Eğer 'İnşallah' demekten bile imtina ediyorsanız iktidarın rehine politikasının yanında yer alıyorsunuz demektir.

                Maşallah size, gerçekten maşallah. Bu ikircikli, ilkesiz politikayla Türkiye yol alamaz diyorum ve HDP mücadelesiyle, dik duruşuyla, demokratik güçlerin direnişiyle kesinlikle kararlılıkla yol alacaktır. 'Verin bana yetkiyi' veya 'Bize katılın' demekle de olmaz. Ortak mücadeleye katılmakla, birlikte mücadeleyi yürütmekle ancak rehine siyasetinin karşısında durulabilir.

                DESE NE OLUR, DEMESE NE OLUR
                HDP 25 ve 26. Dönem Diyarbakır Milletvekili Sevgi Yiğitalp de; "Ankara Büyükşehir Belediyesi: Mansur Yavaş, 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne 'İnşallah' demedi" şeklindeki sözlerini alıntılayarak şunları söyledi: Kürdistan gerçeğini kabul etmeyen insanın İnşallah dememiş olmasının bir kıymeti var mı! Dese ne olur, demese ne olur..

                HDP'LİLERİN OYLARIYLA SEÇİLECEKLER
                HDP Eş Genel Eski Başkanı Sezai Temelli, 15 Mart 2019 tarihinde bir televizyon kanalında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sezai Temelli, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun seçildikleri takdirde, bunun HDP'lilerin oyları ile olacağını söylemişti.
                    7 ülkede eş zamanlı tören!
                    Haberler Güncel HDPKK'nın Meral Akşener'e öfkesi dinmiyor! Pervin Buldan ağzına geleni söyledi: Kürt düşmanı, nefret tohumu saçıyor, iftiracı...
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