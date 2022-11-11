Adaylık krizinin sürdüğü altı benzemezin masasında şimdi de HDP sıkıntısı yaşanıyor. Ortak aday için HDP'nin desteği arayan masada Akşener'in açıklamaları ipleri tamamen koparmış durumda. AK Parti'nin HDP'ye "başörtüsüne anayasal güvence" ziyaretinden siyasi çıkar elde etmeye çalışan muhalefetin hevesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıyla kursağında kaldı. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında HDP'yi hedef almaktan çekinmedi. Açıklamalar HDP cephesinden sert karşılık bulurken, tansiyon günlerdir düşmedi.
HADDİNİ BİL!
AK Parti'nin HDP ziyaretini değerlendiren Akşener, "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; "Açılımcılar kumpanyası", yeniden seyircisiyle buluşuyor. AK Parti ve HDP milletvekilleri, Erdoğan'ın direktifleriyle başlayan, anayasa yapım süreci için, bir araya gelip, oldukça mutlu, neşeli bir görüntü vermişler. Ne diyelim Allah bozmasın" ifadelerini kullandı.
Bu ifadeler HDP cephesinin tepkisini çekti. HDP Sözcüsü Ebru Günay, yaptığı açıklamada, "Akşener'e buradan soruyoruz: Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AK Parti heyeti, 5 dakika sonra Meclis'in 5. partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına sizler ne konuştunuz onu söyleyin? Sen HDP'yi bırak, Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Kararnlıklarla büyüyen, karanlıktan beslenen ve ülkeye karanlıktan başka bir şey vaat etmeyenlerin hiçbir şey vaat edemeyeciğini biliyoruz." dedi.
KÜRT DÜŞMANI KADIN BAŞKANI
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Akşener'e sert sözlerle yüklendi.
Kürt düşmanlığı ile suçlayan HDP'li Buldan, İyi Parti liderine kaybedeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
6'lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt, belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. 6'lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Bize kumpanya kuruyor diye iftira attılar. Oysa HDP'liler kumpanya bilmezler.
SUSURLUK, 28 ŞUBAT GÖNDERMESİ
HDP'lilerin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP'liler ile dolu olduğunu göstererek ona ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk'tan 28 Şubat'tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak birbirleri ile yarışanlar şunu iyi bilsinler ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler.
6'lı masaya altından dahil olan HDP, CHP'nin karşılıksız desteğine rağmen seçmeninden ürken İYİ Parti'ye kendini kabul ettiremedi. Akşener, her defasında yan yana gelmekten korktuğu HDP ile ilgili yorumlardan kaçınırken, HDP açıktan Akşener'i hedef almaktan çekinmedi.
AKŞENER'İN ÜZERİNİ ÇİZDİLER
HDP yaz aylarında yaptığı açıklamada Akşener ve Yavaş'ın adaylığına karşı çıkarak, "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir. Bizim görüşümüz nettir ona dair. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu ve onların dışındaki başka siyaset dışı veya partiler üstü şahsiyetlerle ilgili etkili sözümüz olur." ifadelerini paylaşmıştı.
DESTEK VERMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ifadeleri kullanmıştı;
Diğer muhalefet partilerine bu çerçevede açık diyalog ve doğrudan müzakere yöntemiyle ortak aday konusunda mutabakat arayışı çağrısı yapıyoruz. Aynı şekilde, seçimler sonrasında yeniden yapılanmayı veya yeni başlangıcın temel unsurlarını müzakere edelim diyoruz. İsim tartışması tuzaklarla doludur. Ama şunu söylemekte beis görmüyorum: Deklarasyonumuzda ilan ettiğimiz ilkelerle bağı olmayan ve olamayacak bir isme destek vermemiz söz konusu olmaz.
ŞİRİN GÖZÜKME ÇABALARI
Oysa ki Akşener masanın gizli ortağı HDP'yi memnun etmek adına kendisinden hiç beklenmeyecek çıkışlarda bulunmuştu. Akşener, cezaevinde cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile kahvaltı yapabileceğini söylemişti. Dışarıda olsa eşi Başak Demirtaş ile birlikte Meral Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söyleyen Demirtaş 'Kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim' ifadesini kullandı. Akşener, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerine yanıt vermişti.