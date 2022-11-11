ÇHD Başkanı Selçuk Kozağaçlı'ya DHKP-C'den hapis cezası!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak ve propagandasını yapmak suçundan hapiz cezasına çaprtırıldı.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi'nin karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı, Barkın Timtik, Oya Aslan, başka suçtan tutuklu Özgür Yılmaz ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Duruşmaya, HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan ve bazı yabancı ülke barolarından avukatlar da katıldı.

Savunmalarının tamamlanmasının ardından sanıklara son sözleri soruldu.

SELÇUK KOZAĞAÇLI'NIN CEZASI

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Selçuk Kozağaçlı'yı "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl ve "örgüt propagandası yapmak" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Oya Aslan'a "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10,5 yıl ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 6 yıl hapis cezası verdi.

KOZAĞAÇLI, SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ ŞEHİT EDİLDİĞİNDE PROVOKASYONA SOYUNMUŞTU

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edildiği akşam İstanbul Adliyesi'ne yanındaki birkaç kişiyle birlikte gelip DHKP-C'li teröristlerin cenazesini görmek üzere adliyeye girmek istemişti.