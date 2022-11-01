Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'ndaki skandalı Murat Ongun itiraf etti: Halk ekmek fabrikasını çalıştırmadık çünkü gerek yoktu

Sabah'ın gündeme taşıdığı Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın çalışmadığı haberi İBB'nin 2'nci adamı Murat Ongun tarafından doğrulandı. Beyaz Tv'de açıklama yapan Ongun, 23 Temmuz'da açılışı yapılan fabrikanın 29 Ekim'e kadar çalıştırılmadığını, İstanbullunun ekmeğe ihtiyacı olmamasından ekmek üretme ihtiyacı duymadıklarını itiraf etti
Sabah'ın 23 Ekim'deki sayısında ortaya çıkardığı İstanbul Arnavutköy Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının çalışmadığı haberi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin 2'nci adamı tarafından doğrulandı.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun'dan 'Halk Ekmek' itirafı: Çalıştırmadık, çünkü gerek yoktu | VIDEO
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, SABAH'ın ortaya çıkardığı haberin yankıları sürerken, konuya ilişkin Beyaz Tv'de Melisa Bağcı'nın konuğu olarak açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ardından cevap hakkını kullanmak üzere yayına bağlandı.
Programa konuk alınmadığından telefon üzerinden konuşma yapan Ongun ile programın sunucusu Bağcı arasında geçen konuşmalarda 23 Temmuz 2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının çalışmadığı kesinleşti. Fabrikanın 29 Ekim'e kadar çalışmadığını belirten Murat Ongun, ekmek üretilmemesinin nedenin ise makinaların arızalı olmasından ve İstanbullunun ekmek ihtiyacının olmadığından kaynaklandığını dile getirdi.