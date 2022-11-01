Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'ndaki skandalı Murat Ongun itiraf etti: Halk ekmek fabrikasını çalıştırmadık çünkü gerek yoktu





Ekmek üretilmesini gerek görmediklerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ongun ile programın sunucusu arasında geçen diyolog ise şu şekilde:

Murat Ongun: "Yazın tabi İstanbul'un nüfusu azaldığı için o banttan (Hadımköy Ekmek Fabrikası) halk ekmek üretme ihtiyacı istemedik."

Gazeteci Melisa Bağcı: "Şöyle doğru anlıyorum di mi? Açıldığı günden bu yana o zaman bu fabrika tam anlamıyla hizmet vermedi. İhtiyaç hissetmediğiniz için.. Burada güvenlik kamerası var mı?

Murat Ongun: Güvenlik kamerası vardır herhalde. Mesela orası (Hadımköy Ekmek Fabrikası) ekmek üretmiyor da İstanbul'da bir ekmek sıkıntısı mı yaşandı? Veya sahte fabrika mı açıldı? Yok öyle bir şey.

Gazeteci Melisa Bağcı: "Ama açılmış ama faaliyet göstermeyen.."

Murat Ongun: "Orası (Hadımköy Ekmek Fabrikası) dört banttan oluşan bir fabrika. Zaten bir bandı çalışıyor ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da insanlar memlekete veya tatile gittiği için orada herhangi (ekmek) üretim yapmak ihtiyacı istemedik. Konu o yani."

Gazeteci Melisa Bağcı: "O zaman dört bant varsa üç bandı çalışmıyor. Bir bandı çalışıyor. Doğru anlıyorum."

Murat Ongun: "Tabi şu anda artık üç bandı da çalışıyor. Geldi o parça."

Gazeteci Melisa Bağcı: "Ne zaman başladı çalışmaya ve hizmet vermeye, hizmet göstermeye başladı?

Murat Ongun: "Size videoyu attığım gün. Çarşamba olması lazım ya Perşembe olması lazım."

Gazeteci Melisa Bağcı: "29 Ekim. Peki şunu sorabilir miyim? Üç ay önce açtığınız fabrikada ne kadar ekmek üretildi?

Murat Ongun: "Bakın çok fazla değildir. Söylüyorum size. Ekmek günlük bir madde.. 250 bin ekmek üretme kapasitesi var. Şu anda bunu yapabilir. Peki şu anda öyle bir talep yoksa bunu yapması normal mi?"

Ongun açıklamaları sonrasında Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın 31 Ekim 2022 tarihinde ve daha öncesinde Halk Ekmek Fabrikasının çalıştığına yönelik iddialarının ise gerçek dışı olduğu bir kez daha kanıtlandı.