Osman Nuri Kabaktepe'den İBB'ye 'Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası' tepkisi: Mizansen yaptınız! Özgen Nama provoke etti

"ZİHİN BAŞKA YERDE BEDEN BAŞKA YERDE OLMAZ"

Konuşmasının devamında Kabaktepe, "Biz 2.1 milyon üretim kapasitesine sahip olan bir halk ekmek devrettik. Şimdi 2.1 milyon üretim kapasiten var, vatandaş da 1.5 milyon ekmek istiyor, İBB bunu bile karşılayamıyor. 'Açtım' dediği fabrikayı çalıştıramıyor. Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız? Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya da deyin ki açtık ama algı yaptık daha bitmemişti, 5 aylık işi vardı. Zihin başka yerde beden başka yerde olmaz" diye konuştu.

AÇIKLAMA BİTTİKTEN SONRA ÖZGEN NAMA PROVOKASYONA SOYUNDU

Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın çürümeye terk edilmesine tepki göstermek, fabrikanın üretime başlaması çağrısında bulunmak amacıyla bölgeye giden ve basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bölgeden ayrıldığı sırada alana gelen CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama tarafından provoke edilmek istendi.

3 aydır ziyaret etmediği belirtilen fabrikanın önüne Halk Ekmek Genel Müdürü ile gelen Nama, fabrikanın çalıştığını iddia etti. Vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaşan Nama, bir süre yaptığı konuşma sonrasında basın mensuplarının fabrikayı ziyaret etme tekliflerini kabul etmeyip bölgeden ayrıldı.