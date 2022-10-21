Osman Nuri Kabaktepe'den İBB'ye 'Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası' tepkisi: Mizansen yaptınız! Özgen Nama provoke etti

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)seçim sürecinden sonra durdurduğu projelerden biri olan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır çalıştırılmadığının ortaya çıkmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ekmek fabrikasının önünde basın açıklaması yaptı.
Fabrikanın çalıştırılmadığını belirten Kabaktepe fabrikanın AK Parti döneminde projelendirildiğini ve inşaatının ise yüzde 50'sinin bitirildiğini aktardı.
MAKİNELERİ DE AK PARTİ DÖNEMİNDE ALINDI
Kabaktepe ayrıca makineleri de AK Parti döneminde alınan fabrikanın yapımı için gerekli olan borçlanmaya ve fabrikaya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve diğer CHP'li meclis üyelerinin ret oyu verdiklerini hatırlattı.
"5-6 EKMEK KOYUP MİZANSEN YAPTINIZ"
Kabaktepe 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törenle açılışı yapılan ancak 3 aydır çalıştırılmadığı ortaya çıkan Halk Ekmek Fabrikasına ilişkin, "Arnavutköy Belediye başkanımızın bu konuda güzel bir tabiri oldu, fabrika açılmıyor hizmet açılmıyor, arka fon açılışı yapılıyor. Arkaya bir fon konuyor, tabela yapılıyor ama arkada gerçekten bitmiş bir fabrika yok. Biz duyunca şaşırdık. AK Parti döneminde projelendirilmiş bir fabrikayı o gün karşı çıkıp, bugün açtınız. Bizler de iyi oldu dedik, en azından çürütmüyorsunuz. Genel başkanınızı çağırıyorsunuz, önlük giyip, etrafa 5-6 ekmek koyup mizansen yaptınız. Aradan 3 ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok" dedi.
"ZİHİN BAŞKA YERDE BEDEN BAŞKA YERDE OLMAZ"
Konuşmasının devamında Kabaktepe, "Biz 2.1 milyon üretim kapasitesine sahip olan bir halk ekmek devrettik. Şimdi 2.1 milyon üretim kapasiten var, vatandaş da 1.5 milyon ekmek istiyor, İBB bunu bile karşılayamıyor. 'Açtım' dediği fabrikayı çalıştıramıyor. Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız? Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya da deyin ki açtık ama algı yaptık daha bitmemişti, 5 aylık işi vardı. Zihin başka yerde beden başka yerde olmaz" diye konuştu.
AÇIKLAMA BİTTİKTEN SONRA ÖZGEN NAMA PROVOKASYONA SOYUNDU
Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın çürümeye terk edilmesine tepki göstermek, fabrikanın üretime başlaması çağrısında bulunmak amacıyla bölgeye giden ve basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bölgeden ayrıldığı sırada alana gelen CHP'nin Sancaktepe Belediye Başkan adayı ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama tarafından provoke edilmek istendi.
3 aydır ziyaret etmediği belirtilen fabrikanın önüne Halk Ekmek Genel Müdürü ile gelen Nama, fabrikanın çalıştığını iddia etti. Vatandaşların yoğun tepkisiyle karşılaşan Nama, bir süre yaptığı konuşma sonrasında basın mensuplarının fabrikayı ziyaret etme tekliflerini kabul etmeyip bölgeden ayrıldı.