Polis Akademisi Bandosu'ndan müzik dinletisi! “Türkiye Yüzyılı” şarkısı törene damgasını vurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.
Başkan Erdoğan'ın konuşması öncesinde Polis Akademisi Bandosu'nun müzik dinletisi büyük beğeni topladı. "Türkiye Yüzyılı" şarkısı törene damgasını vurdu.
TÖREN SONRASI EL AÇIP DUA ETTİLER
Başkan Erdoğan, tören sonunda Katar Doha, Suriye Tel Abyad ve Afrin ile Macaristan Budapeşte'de görev yapan polislerle görüntülü bağlantı gerçekleştirdi.
Erdoğan, Türkiye'nin yeni Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'na görevinde başarılar diledi. Törende daha sonra göreve yeni başlayan polisler için dua edildi.