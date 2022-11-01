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    • 02.11.2022 01:58
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    • 02.11.2022 01:58
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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine Adem Abanoz ve Süleyman Çökekci atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine başkontrolörlüklerine ise Muhammet Aksoy ve Fatih Yetişen'in ataması yapıldı.

    Atama kararları Resmi Gazete’de

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliğine yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcıları Adem Abanoz ve Süleyman Çökekci atandı.

    Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Hazine başkontrolörlüklerine ise Hazine kontrolörleri Muhammet Aksoy ve Fatih Yetişen'in ataması yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığında vergi başmüfettişliklerine de 25 vergi müfettişinin ataması gerçekleştirildi.

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