Halk ekmeği rezilliğinin görüntülenmesini istemeyen CHP’li İBB çareyi perde asmakta buldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek üretimindeki algı ve fiyaskosu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. İBB yönetimi, 2018'de AK Parti döneminde Hadımköy'de başlanan ve yüzde 50'si tamamlanan, tüm mekanik donanımları satın alınan Avrupa'nın en büyük ekmek fabrikasının yapımını 2019'da göreve gelince durdurdu.

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3 AYDIR EKMEK ÜRETMİYOR

Bir süre sonra yeniden başlanan çalışmaların bitmesiyle fabrika, 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Ancak törenin göstermelik olarak düzenlendiği ve Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği ortaya çıkmıştı.