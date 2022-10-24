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    • Güncel
    • 24.10.2022 20:20
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    • 24.10.2022 20:28
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    Halk ekmeği rezilliğinin görüntülenmesini istemeyen CHP’li İBB çareyi perde asmakta buldu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Hadımköy'deki ekmek fabrikasında 3 aydır tek bir ekmek bile üretilmediği ortaya çıkmıştı. A Haber'in ortaya çıakrdığı ve büyük tepkilere neden olan skandal olayda CHP'li İBB fabrikadan görüntü alınmaması için çareyi perde asmakta buldu.

    CHP halk ekmeği rezilliğini ‘perde’ledi!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek üretimindeki algı ve fiyaskosu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştı. İBB yönetimi, 2018'de AK Parti döneminde Hadımköy'de başlanan ve yüzde 50'si tamamlanan, tüm mekanik donanımları satın alınan Avrupa'nın en büyük ekmek fabrikasının yapımını 2019'da göreve gelince durdurdu.

    SON ÇARE PERDE ASTILAR | VIDEO

    3 AYDIR EKMEK ÜRETMİYOR
    Bir süre sonra yeniden başlanan çalışmaların bitmesiyle fabrika, 23 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir törenle hizmete açıldı. Ancak törenin göstermelik olarak düzenlendiği ve Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır bir ekmek bile üretmediği ortaya çıkmıştı.



    ÜRETİM BANTLARI BOMBOŞ
    Halk ekmek yönetim kurulu başkanvekili Özgen Nama günler önce fabrikanın çalıştığını hijyen koşulları sağlanmadan ziyarete açılmayacağını iddia etmişti. Ancak olay yerine giden A Haber ekipleri gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkardı. Fabrikada üretim bantlarının boş olduğunu ve personel giriş-çıkışların yapılmadığını tespit etti.



    SADECE GÜNVELİK GÜÇLERİ VAR
    Olay yerinde bulunan A Haber muhabiri Mehmet Karataş "24 Ekim pazartesi ve saatlermiz 8.30'u gösteriyor. Fabrikada şu saate kadar ekmek üretimine kadar hiçbir hareketlilik söz konusu değil. Fabrikanın çevresinde sadece güvenlik güçleri var"



        ÇAREYİ PERDE ASMAKTA BULDULAR
        CHP'li İBB 3 aydır ekmek üretilmediği ortaya çıkan fabrikada makinelerin üzerini naylon ve bezlerle kapattırken, son olarak rezilliklerinin görüntülenmemesi için çareyi perde asmakta buldu.Yeniden bölgeye giden A Haber ekipleri, fabrikanın perde çekilen halini de görüntüledi.

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        Haberler Güncel Halk ekmeği rezilliğinin görüntülenmesini istemeyen CHP’li İBB çareyi perde asmakta buldu
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