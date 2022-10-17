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    • 17.10.2022 16:59
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    • 17.10.2022 16:59
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    CHP’li İBB hem AK Parti’nin halk ekmek projesine çöktü hem de üretim yapmadı! Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda 3 aydır üretim yok

    Son dakika haberleri... AK Parti yönetimi sırasında proje olarak sunulan ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetiminin göreve geldiği gibi durdurduğu Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası 3 ay önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla açılmıştı. Söz konusu fabrikada açılışından bu yana hiç ekmek üretilmediği ortaya çıktı.

    Halk Ekmek Fabrikası’nda 3 aydır üretim yok

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, seçim sürecinden sonra durdurduğu projelerden biri olan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmalar, İBB meclisinde yoğun eleştirilerde bulunan AK Parti grubunun etkisiyle 2019 yılında yeniden başladı.

    AK Parti döneminde 310 milyon TL harcanan ve bütün donanımları alınan fabrika 23 Temmuz 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı programla açıldı.

    Ancak fabrikanın o açılış sonrasında bir daha ekmek üretmediği ortaya çıktı.

        "EKMEK ÜRETMEYEN BİR FABRİKADAN BAHSEDİYORUZ"
        İBB Meclisi Ekim ayı görüşmelerinde konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "2018 yılında CHP'nin iç borçlanma talebine ben, Doğan bey ve Tarık bey de o zaman meclis üyesiydik.

        Arkadaşlarımız Hadımköy'deki ekmek fabrikasının iç borçlanmasına 'Hayır' demişlerdi. Biz burada oy çokluğu ile o iç borçlanmayı geçirmiştik.

        Birinci sorum, Bu kadar zamandır Halk Ekmek Fabrikası neden ekmek üretmiyor? Hadi üretiyorsanız, ne kadar ekmek dağıttınız? Bu soruları cevaplarsanız iyi olur.

            Çünkü o dönem halk ekmek kuyrukları üzerinden hakikaten ciddi üzücü bir istismar süreci devam etti. Size bir de yetki vermiştik Halk Ekmek büfelerinin açılmasıyla ilgili. O yetkiye istinaden kaç tane büfe açtınız?

            Bu arada o Halk Ekmek fabrikasındaki 310 milyon finansman da bizim dönemimizde gerçekleştirilmişti. Ona rağmen arkadaşlar 3 yıl boyunca bitirememişti. Şu an ise ekmek üretmeyen bir fabrikadan bahsediyoruz."

            Öte yandan, fabrikadaki personelin ise diğer Halk Ekmek fabrikalarında çalışanlar olduğu sadece 1 günlük için Hadımköy'deki fabrikaya getirildikleri, açılış sonrasında tekrar sabit çalıştıkları fabrikalara gönderildikleri öne sürüldü.
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            Haberler Güncel CHP’li İBB hem AK Parti’nin halk ekmek projesine çöktü hem de üretim yapmadı! Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda 3 aydır üretim yok
                SON DAKİKA