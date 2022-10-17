CHP’li İBB hem AK Parti’nin halk ekmek projesine çöktü hem de üretim yapmadı! Hadımköy’deki Halk Ekmek Fabrikası’nda 3 aydır üretim yok

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, seçim sürecinden sonra durdurduğu projelerden biri olan Hadımköy'deki Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışmalar, İBB meclisinde yoğun eleştirilerde bulunan AK Parti grubunun etkisiyle 2019 yılında yeniden başladı.
AK Parti döneminde 310 milyon TL harcanan ve bütün donanımları alınan fabrika 23 Temmuz 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı programla açıldı.
Ancak fabrikanın o açılış sonrasında bir daha ekmek üretmediği ortaya çıktı.