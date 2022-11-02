CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Sözcüsü Murat Ongun’dan ‘Halk Ekmek’ itirafı: Çalıştırmadık, çünkü gerek yoktu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle açılışı yapılan Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'nın 3 aydır üretim yapmadığı ortaya çıkmıştı. Fabrikadaki makineleri naylon örtü ile kapatan İBB bununla yetinmeyip görüntü alınmasını önlemek için perde ile çözüm bulmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından İBB'nin ikinci adamı Murat Ongun'dan itiraf geldi. Ongun, 23 Temmuz’da açılışı yapılan fabrikanın 29 Ekim’e kadar çalıştırılmadığını, İstanbullunun ekmeğe ihtiyacı olmamasından ekmek üretme ihtiyacı duymadıklarını söyledi. İşte o açıklamaları…