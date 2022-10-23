CHP’li İBB’de Halk Ekmek tiyatrosu! Raflar boş makineler örtülü! Göstermelik açılış deşifre oldu

ÜRETİM BANTLARI BOMBOŞ

Bu yaşananların ardından SABAH ekibi, çalıştığı öne sürülen fabrikanın faaliyette olup olmadığını yerinde görmek için önce gece boyunca fabrikanın bulunduğu yerde bekledi. Sabaha kadar herhangi bir ışığın yanmadığı fabrikaya, normal bir çalışma düzeninde ekmek sevkiyatı yapılması gereken saat 06.00 sıralarında bile hiçbir personelin giriş yapmadığı görüldü.