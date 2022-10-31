Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni PKK kampına çeviren CHP'li Vahap Seçer'in Türkiye Yüzyılı hazımsızlığı! Savunma sanayisini hedef aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini açıkladı. Söz konusu vizyon belgesinde yerli ve milli savunma sanayisinde yapılacak atılımlar da yer aldı. Ancak Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması şaşırtıcı olmayan bir şekilde CHP'lileri rahatsız etti. O isimlerin başında da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni PKK kampına çeviren Vahap Seçer yer alıyor.
Vahap 'PKK'lı' Seçer savunma sanayisini hedef aldı VİDEO
"VİZYONA BAKIN: SİHA, İHA, VUR, ÖLDÜR"
Seçer, yaptığı bir konuşmada yerli ve milli savunma sanayisini şu sözlerle hedef aldı "Vizyona bakın. İki gündür gözlerim yaşardı. Vizyona bakın, ikinci yüzyıl vizyonuna: tank, top, SİHA, İHA. Vur, öldür, kahramanlık türküleri. Cumhuriyet bunun için kurulmadı. "
ŞAKİR ZÜMRE, NURİ DEMİRAĞ, NURİ KİLLİGİL VE VECİHİ HÜRKUŞ'U YOK SAYDI
Oysa Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi hamlesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla başlayan atılımlara kaldığı yerden devam ediyor. Şakir Zümre, Nuri Demirağ, Nuri Killigil ve Vecihi Hürkuş gibi isimler başlattıkları projeleri kah dış güçlerin engellemesi kah imkansızlıklar nedeniyle yarıda bırakmıştı. Ancak o isimlerin torunları şimdilerde yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle dünyaya meydan okuyor.
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: PKK TOPLAMA KAMPI
Vahap Seçer, ya bunları bilmiyor ya da görmezden geliyor bilinmez ama bir gerçek var ki CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK'nın toplama kampı gibi. Son olarak belediyeye mülakatla işe alınan Asiye Şahin isimli şoför de PKK'ya üye olmaktan tutuklandı.
CHP'li Vahap Seçer yönetimindeki Mesin Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK iltisaklı çalışanlar skandalının ardı arkası kesilmiyor.
PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik 25.10.2022 günü yapılan operasyon sonucu Asiye Şahin isimli gözaltına alınan şahıs, Terör Örgütü Propogandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.