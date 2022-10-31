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    • 31.10.2022 14:17
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    • 31.10.2022 14:35
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    Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni PKK kampına çeviren CHP'li Vahap Seçer'in Türkiye Yüzyılı hazımsızlığı! Savunma sanayisini hedef aldı

    CHP'li Vahap Seçer'in başında olduğu Mersin Büyükşehir Belediyesi adeta PKK toplama kampı gibi çalışıyor. Son olarak belediyede otobüs şoförü olarak çalışan Asiye Şahin terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş de terör örgütü üyeliğinden tutuklanmıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde hal böyleyken Vahap Seçer, Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini hedef aldı. Seçer, zamanında Atatürk'ün talimatlarıyla yerli ve milli savunma sanayisi alanında çalışmalar yapan Nuri Demirağ, Şakir Zümre, Vecihi Hürkuş ve Nuri Killigil gibi isimlerinin aziz hatırasını da yok sayarak Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi alanındaki çalışmalarını düşmanca sözlerle hedef aldı.

    Vahap ’PKK’lı’ Seçer savunma sanayisini hedef aldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini açıkladı. Söz konusu vizyon belgesinde yerli ve milli savunma sanayisinde yapılacak atılımlar da yer aldı. Ancak Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması şaşırtıcı olmayan bir şekilde CHP'lileri rahatsız etti. O isimlerin başında da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni PKK kampına çeviren Vahap Seçer yer alıyor.

    Vahap 'PKK'lı' Seçer savunma sanayisini hedef aldı VİDEO

    "VİZYONA BAKIN: SİHA, İHA, VUR, ÖLDÜR"
    Seçer, yaptığı bir konuşmada yerli ve milli savunma sanayisini şu sözlerle hedef aldı "Vizyona bakın. İki gündür gözlerim yaşardı. Vizyona bakın, ikinci yüzyıl vizyonuna: tank, top, SİHA, İHA. Vur, öldür, kahramanlık türküleri. Cumhuriyet bunun için kurulmadı. "

    ŞAKİR ZÜMRE, NURİ DEMİRAĞ, NURİ KİLLİGİL VE VECİHİ HÜRKUŞ'U YOK SAYDI
    Oysa Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi hamlesi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla başlayan atılımlara kaldığı yerden devam ediyor. Şakir Zümre, Nuri Demirağ, Nuri Killigil ve Vecihi Hürkuş gibi isimler başlattıkları projeleri kah dış güçlerin engellemesi kah imkansızlıklar nedeniyle yarıda bırakmıştı. Ancak o isimlerin torunları şimdilerde yerli ve milli savunma sanayi hamlesiyle dünyaya meydan okuyor.

    MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: PKK TOPLAMA KAMPI
    Vahap Seçer, ya bunları bilmiyor ya da görmezden geliyor bilinmez ama bir gerçek var ki CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi PKK'nın toplama kampı gibi. Son olarak belediyeye mülakatla işe alınan Asiye Şahin isimli şoför de PKK'ya üye olmaktan tutuklandı.

    CHP'li Vahap Seçer yönetimindeki Mesin Büyükşehir Belediyesi'ndeki PKK iltisaklı çalışanlar skandalının ardı arkası kesilmiyor.

    Mersin'de bir PKK'lı çalışan daha!


    PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik 25.10.2022 günü yapılan operasyon sonucu Asiye Şahin isimli gözaltına alınan şahıs, Terör Örgütü Propogandası yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.




        PKK iltisaklı Şahin'in Mersin Büyükşehir Belediyesi Belediye'sinde otobüs şoförü olarak çalıştığı ortaya çıktı.

        CHP'Lİ BELEDİYE MÜLAKAT YAPIP İŞE ALMIŞ!
        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine kayıtlı Asiye Şahin'in 1980 yılında Diyarbakır Çınar doğduğu, CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bir hafta önce işe başladığı öğrenildi.




        Belediyenin alt kuruluşu Kültür A.Ş tarafından kendisine mülakat yapıldığını ifade eden Şahin, mülakat sonrası mesaiye başladığını aktardı.

        ÖRGÜT PROPAGANDASINI KABUL ETTİ
        Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden örgüt propagandalarının yapıldığı paylaşımları beğendiğini kabul eden Asiye Şahin, "Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Suç işleme kastım yoktur" ifadelerini kullanarak kendisini aklamaya çalıştı.


        Fotoğrafta: Asiye Şahin

        DİĞER ŞÜPHELİLER
        Asiye Şahin ile birlikte, Barış Ulaş, Ali Muhammed ve Mustafa Akbaş isimli şahıslar da tutuklandı.

        2001 Mersin doğumlu Barış Ulaş'ın Batman nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.



            Şüphelilerden yabancı uyruklu olan Ali Muhammed'in 1982 yılında Arab Bikar'da doğduğu tespit edildi.

            Diğer şüpheli, Mustafa Akbaş da 1987 Şanlıurfa Suruç doğumlu.

            DAİRE BAŞKANINA PKK TUTUKLAMASI
            CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki PKK iltisaklı çalışanlarla sürekli gündemdeki yerini koruyor.

            2019'daki yerel seçimlerin ardından HDP'ye diyet olarak açılan belediye kadrolarına örgüt bağlantılı kişilerin alınması bu durumu destekler nitelikte.

            Geçtiğimiz günlerde CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Bedrettin Gündeş, "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

            VAHAP SEÇER'İN İTİRAFI: HDP'NİN ESERİ
            PKK saldırısının yaşandığı Mersin'de CHP'li Büyükşehir Belediyesinin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile olan ittifakı biliniyor. Bu ittifakı Belediye Başkanı Vahap Seçer de itiraf etmişti.

            Seçer bir konuşmasında şu cümleleri kullanmıştı:

            İttifak içerisinde olmasa da karşılıksız hesaba kitaba oturmadan bizlere destek veren HDP'nin bir eseri olduğunu, bir başarı olduğunu bilmenizi istiyorum.

            CHP'nin Mersin'de HDPKK ile yaptığı ortaklık ilk ağızdan doğrulanırken Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in terör soruşturması kapsamında göz altına alınması hiç de şaşırtıcı değil...

                KİMDİR BU BEDRETTİN GÜNDEŞ?
                Peki kimdir bu Bedrettin Gündeş? PKK ile ne gibi bağlantıları var? HDP ile teması neler?

                TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN HAPİS YATTI
                İşte takvim.com.tr'nin ulaştığı o bilgiler...

                Bedrettin Gündeş'in 1980'li yıllarda terör örgütü THKO'ya üye olmaktan 4 yıl 6 ay hapis yattığı öğrenildi.

                29 Mart 2009'da yapılan yerel seçimlerde Akdeniz ilçesinde terör örgütünün siyasi uzantısı DTP'li Belediye Başkanı Mehmet Fazıl Türk'ün başkan yardımcılığı yapan Gündeş, terör bağlantısı şüphesiyle KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kapatılan NAR-DER'in de başkanlığını yürüttü.

                31 MART SONRASI CHP-HDP ORTAKLIĞIYLA MERSİN'DE GÖREVE BAŞLADI
                31 Mart yerel seçimlerinde bazı illeri HDP ittifakı ile kazanan CHP, belediyeye MHP döneminde işe giren kadrolara zulüm için HDP'yi görevlendirdi.

                Mersin'de yönetimi MHP'den devralan CHP'li Vahap Seçer de ilk icraatlarında HDP'yi unutmadı.

                Terör örgütü üyesi olmaktan 4 yıl hapis yatan Bedrettin Gündeş'i Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'nın başına getirdiler.

                Gündeş'in PKK terör örgütü ile iltisaklı olduğu iddiasıyla ve örgütün birçok faaliyetinde bulunmaktan soruşturulduğu öğrenildi.

                PKK'YA KIZ KAÇIRAN METİN İNCE İLE TEMASI
                Bedrettin Gündeş'in geçtiğimiz günlerde astım hastası olan 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırıp dağa teslim eden Metin İnce ile teması olduğu da ortaya çıktı.

                TERÖR ETKİNLİKLERİ VE ÖCALAN PAÇAVRASI ÖNÜNDE POZ
                Bedrettin Gündeş'in HDPKK ile olan yakın temasına ilişkin bomba örnekler de var.

                Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda terör suçlarından tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a övgü dolu paylaşım yaptığı görülen Gündeş'in 'BDP Toroslar Eş Başkanı' olarak görev yaptığı döneme ilişkin paylaşımları da yer alıyor.

                Öte yandan Gündeş'in bir terör etkinliğine katıldığı ve PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'ın paçavrasının önünde poz verdiği de görüldü.

                Gündeş'e ait başka bir skandal fotoğrafta yan yana durduğu şahsın PKK terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı. Teröristin dağda elinde kalaşnikofla çekildiği poz sosyal medyada paylaşıldı.

                33 PKK İLTİSAKLI KİŞİ BELEDİYE BÜNYESİNDE
                MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz belediye içinde aktif olarak çalışan 33 kişinin PKK'lı teröristlerin birinci dereceden yakını olduğunu söyleyen Kılavuz, Diyarbakır'da Türk Bayrağı yakan bir kişinin belediyede halen görevde olduğunu paylaştı.

                    BELEDİYENİN PARALARINI TERÖRSEVİCİ GAZETECİLERE AKITMIŞ

                    Öte yandan geçtiğimiz ay yine Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin terörsevici Serdar Akinan'a para akıttığı ortaya çıkmıştı. Başkan Vahap Seçer'in, belediye ve kendi reklamını yapması için Serdar Akinan'a servet ödediği iddiaları ortalığı karıştırdı.

                    YILLIK 4 MİLYON TL
                    İddiaya göre Akinan, ayda 5 adet 90 saniyelik reklam filmi karşılığında 375 bin TL aldı, yıllık 4 milyon liralık da anlaşma yaptı, Akinan'a personel ve ekipman desteği de belediyeden verildi.

                    AİLESİ İÇİN ÖZEL ARAÇ TAHSİS EDİLMİŞ
                    Yine iddiya göre, Serdar Akinan'a ve ailesine de özel araç tahsisi yapıldı. Bu arada CHP'li Başkan Vahap Seçer'in, Akinan'a belediyede tam yetki vermesi sonrasında, bazı çalışanlara mobing uyguladığı, bu yüzden işten ayrılanlar olduğu, bazılarının da görev yeri değişikliği istediği belirtildi.

                    KANDİL'DE KARAYILAN İLE GÖRÜŞTÜ PKK'LILARI KAHRAMAN İLAN ETTİ!
                    Daha önce Kandil'e giderek, terör örgütü PKK'nın sözde lideri Murat Karayılan ile görüşen Akinan, sonrasında PKK'lıların kahramanlık hikayelerinin yer aldığı bir kitap yazdı. İştar'ın Kızları adını taşıyan kitapta kadın teröristleri öven Akinan'ın kitapta "Silahların gölgesinde bir kadın hareketi" tanımlaması ise dikkat çekmişti. Akinan'ın PKK'lılar ile ortaya çıkan fotoğrafları kamuoyunda tepki ile karşılandı.

                    DHKP-C'LİYİ SAVUNMUŞTU
                    Kan Uykusu gibi bir belgesel çekip ardından da PKK'lı kızları öven bir kitap yazan Serdar Akinan, daha fazla şaşırtamaz derken bukez de DHKP-C'li bir teröristi yaptığı bir paylaşım ile savunmuştu.

                    Akinan, 2015 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda nöbet tutan askerlere bomba atan ve Berkin Elvan için bomba attığını söyleyen DHKP-C'li teröristi mazur göstererek, "Bu derin hukuksuzluğa tepki DHKP-C'den patlıyor. İsyanı haksız bulmak mümkün mü? Unutmayın: Bir yerde adalet yoksa orada anarşi haktır" yazmıştı.

                        FETÖ'NÜN EYLEMLERİNE DE DESTEK VERMİŞ
                        Serdar Akinan'ın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün 17-25 Aralık yargı darbe girişimi ile 1 Ocak 2014'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve 19 Ocak 2014'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde MİT'e ait araçları durdurulması eylemlerine açık destek verdiği öğrenildi.

                        AKİNAN'DAN, 17-25 ARALIK YARGI DARBE GİRİŞİMİNE AÇIK DESTEK
                        Serdar Akinan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından 17 Aralık yargı darbe girişimine destek verdi ve "Seçim öncesi son yılların en büyük yolsuzluk operasyonu! 17 Aralık 2013 tarihe, AKP'de sonun başlangıcı olarak geçecek... Kesin bilgi!" iddiasında bulundu. Serdar Akinan, FETÖ'nün algı operasyonuna destek verdi ve o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı "diktatör" ve "tiran" olarak suçladı.

                        Serdar Akinan, FETÖ'nün algı operasyonlarına destek verdi ve "Yolsuzluğa boğazına kadar batmış bir iktidarın ve bir tiranın çöküşünü canlı izliyoruz..." iddiasında bulundu.

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                        Vahap ’PKK’lı’ Seçer savunma sanayisini hedef aldı
                        Haberler Güncel Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni PKK kampına çeviren CHP'li Vahap Seçer'in Türkiye Yüzyılı hazımsızlığı! Savunma sanayisini hedef aldı
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