Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni PKK kampına çeviren CHP'li Vahap Seçer'in Türkiye Yüzyılı hazımsızlığı! Savunma sanayisini hedef aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 28 Ekim'de Türkiye Yüzyılı vizyon belgesini açıkladı. Söz konusu vizyon belgesinde yerli ve milli savunma sanayisinde yapılacak atılımlar da yer aldı. Ancak Başkan Erdoğan'ın bu açıklaması şaşırtıcı olmayan bir şekilde CHP'lileri rahatsız etti. O isimlerin başında da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni PKK kampına çeviren Vahap Seçer yer alıyor.

Vahap 'PKK'lı' Seçer savunma sanayisini hedef aldı VİDEO

"VİZYONA BAKIN: SİHA, İHA, VUR, ÖLDÜR"

Seçer, yaptığı bir konuşmada yerli ve milli savunma sanayisini şu sözlerle hedef aldı "Vizyona bakın. İki gündür gözlerim yaşardı. Vizyona bakın, ikinci yüzyıl vizyonuna: tank, top, SİHA, İHA. Vur, öldür, kahramanlık türküleri. Cumhuriyet bunun için kurulmadı. "