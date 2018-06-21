8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal Türkiye'nin ilk teknoparkını ve birçok büyük teknoloji atılımının hayalini kuruyordu ama hayalleri engellendi.Yıllar sonra milli teknoloji hamlesi başlatıldı ve 40 bin girişimciye destek sağlandı.
Engellenen efsanelerin hayallerini AK Parti gerçekleştirdi
Milli savunmadan bilime Türkiye'ye mâl olmuş isimlerin gerçekleştirmek isteyip de engellenen projelerini AK Parti gerçekleştirdi. İşte o projeler...
Etiketler: AK Parti , Adnan Menderes , Türkiye , Şakir Zümre , AR-GE
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