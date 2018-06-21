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  1. Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı

Engellenen efsanelerin hayallerini gerçekleştirdi

Milli savunmadan bilime 'ye mâl olmuş isimlerin gerçekleştirmek isteyip de engellenen projelerini gerçekleştirdi. İşte o projeler...


8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal 'nin ilk teknoparkını ve birçok büyük teknoloji atılımının hayalini kuruyordu ama hayalleri engellendi.Yıllar sonra milli teknoloji hamlesi başlatıldı ve 40 bin girişimciye destek sağlandı.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 17:16
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