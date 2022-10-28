Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" videosuyla Şakir Zümre'nin ailesi gururlandı

Hikayesinin anlatıldığı filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da "Türkiye Yüzyılı" mesajıyla sosyal medya hesabından paylaştığı Şakir Zümre'nin 83 yaşındaki torunu Humbaracıbaşı, videoyu izlediğinde hissettiklerini AA muhabirine anlattı.
Filmi izlediğinde, hayalleri ve girişimleriyle Türk savunma sanayisinde çığır açan dedesiyle bir kez daha gurur duyduğunu kaydeden Humbaracıbaşı, "Bir ailenin fertleri büyüklerinin yaptığı işlerden gurur duyuyorsa ki biz gurur duyuyoruz, bu güzel bir şeydir. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Şakir Zümre'nin hatırlanmış olması da güzel bir şey." dedi.
Asıl adı "Zümrezade Ahmet Şakir" olan dedesi Şakir ve anneannesi Zeliha Zümre ile Nişantaşı'ndaki bir apartmanda birlikte yaşadıklarını anlatan Humbaracıbaşı, annesi Remziye'nin dedesinin tek çocuğu, kendisinin de tek torunu olduğunu dile getirdi.
Dedesinin ailesine düşkün ve otoriter bir insan olduğunu belirten Humbaracıbaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın dedesinin sert mizacında izler bıraktığını belirtti.
Humbaracıbaşı, dedesi Zümre'nin, teyzesinin oğlu Mareşal Fevzi Çakmak aracılığıyla Mustafa Kemal Atatürk ile tanıştığını ve dost olduğunu aktararak, dedesinin vatanına ve milletine sevdalı bir insan olduğunu vurguladı.
Dedesinin Cumhuriyet'in ilk özel teşebbüs askeri fabrikasını kurduğunu, bu girişimiyle yerli ve milli silah üretiminin öncüsü olduğunu hatırlatan Humbaracıbaşı, şöyle konuştu: