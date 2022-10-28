Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" videosuyla Şakir Zümre'nin ailesi gururlandı

Asıl adı "Zümrezade Ahmet Şakir" olan dedesi Şakir ve anneannesi Zeliha Zümre ile Nişantaşı'ndaki bir apartmanda birlikte yaşadıklarını anlatan Humbaracıbaşı, annesi Remziye'nin dedesinin tek çocuğu, kendisinin de tek torunu olduğunu dile getirdi.

Dedesinin ailesine düşkün ve otoriter bir insan olduğunu belirten Humbaracıbaşı, Birinci Dünya Savaşı'nın dedesinin sert mizacında izler bıraktığını belirtti.