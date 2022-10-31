Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını aktardı.

Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU

Son olarak açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğini belirtmişti.

Bakan Çavuşoğlu, "Rusya tahılı ve gübresi önündeki engel de kaldırılmalı. Yoluna koyacağımıza inanıyoruz, herkesin yararına olur." dedi.