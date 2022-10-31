Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasını askıya almasının ardından Türkiye'nin telefon diplomasisi devam ediyor.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU KRİTİK GÖRÜŞMEYİ DUYURDU | VİDEO
BAŞKAN ERDOĞAN PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ SIRA ZELENSKIY'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Erdoğan ve Putin askıya alınan tahıl sevkiyatı konusunu ele aldı.
Erdoğan, görüşmede, tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın uygulanmasıyla ilgili sorunların çözümü noktasında tüm taraflar nezdinde gerekli girişimlerde bulunmayı sürdürdüklerini söyledi.
Birçok konuda olduğu üzere bu meselede de çözüm odaklı bir iş birliğini tesis edeceklerine emin olduğunu belirten Başkan Erdoğan, tahıl krizini yapıcı yaklaşımla çözmeleri durumunda, müzakerelere dönüş yolunda atılacak adımları da teşvik etmiş olacaklarını aktardı.
Erdoğan, Valday Tartışma Kulübü toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye ve kendisi hakkındaki samimi ifadeleri için Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.
ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU
Son olarak açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başkan Erdoğan'ın Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğini belirtmişti.
Bakan Çavuşoğlu, "Rusya tahılı ve gübresi önündeki engel de kaldırılmalı. Yoluna koyacağımıza inanıyoruz, herkesin yararına olur." dedi.
Dün Rus mevkidaşıyla görüşen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün de Ukrayna Savunma ve Altyapı bakanlarıyla görüştü.
TÜRKLERE GÜVENİMİZ SONSUZ"
ABD'den yapılan açıklamada Türkiye'nin bu konudaki çabalarına ilişkin "Karadeniz Tahıl Girişimi konusunda Türklere güvenimiz sonsuz." ifadeleri kullanıldı.
Bakan Akar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'ndan katıldığı toplantıda savunma ve güvenlik konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın, 29 Ekim'de Sivastopol'da gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurduğuna ilişkin açıklamasının ardından yaşanan gelişmelere değinen Akar "Böyle bir durumda gemilerin intikali gecikecek, limanlardaki yığılma daha da yoğunlaşacak. İhtiyaç sahipleri zaten acil olarak tahılları bekliyordu. Bu durumda sıkıntı daha da artacak" diye konuştu.