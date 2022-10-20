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    • 20.10.2022 11:39
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    Etyen Mahçupyan'dan 6'lıya adaylık göndermesi: Belediye başkanlarının aday gösterilmesi ahmaklıktır

    Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masanın adaylık krizi sürerken her gün yeni bir kriz patlıyor... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la adaylık savaşı verirken ilginç gelişmeler yaşanıyor. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Etyen Mahçupyan geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Mansur Yavaş'a değil yeniden Erdoğan'a oy verebilirim' çıkışının ardından yeni bir açıklama daha yaptı. Etyen Mahçupyan belediye başkanlarının aday gösterilmesinin, 6 liderin liderlikten vazgeçmeleri anlamına geldiğini belirterek bunun ahmaklık olacağını söyledi. Mahçupyan 6 lidere aday olmamaları halinde yeni bir öneride bulundu.

    takvim.com.tr
    6’lının geleceği karışık

    Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Partinin başını çektiği yuvarlak muhalefet masası 2023 seçimlerine giden süreçte henüz adayını belirleyemedi.

    MASANIN ADAYLIK ÇIKMAZI
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'adayım' demek dışında aday olabilmek için her yolu denerken, yine CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir savaş veriyor.

    Kılıçdaroğlu 6'lı masadan destek görmezken masanın gölge ortağı HDP ile yakın temas kuruyor... Meral Akşener ise son döneme kadar Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın ismini öne sürerken son dönemde İYİ Partili isimler Genel Başkanları Meral Akşener'in adaylığını dillendirmeye başladı.

    Adaylık savaşı sürerken masanın diğer ortağı Gelecek Partisi kanadından ilginç bir çıkış geldi.

    Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Gazeteci Etyen Mahçupyan geçtiğimiz günlerde "Putin'in karşısında Mansur Yavaş'a değil Erdoğan'a güvenirim." ifadelerini kullandı.

    Mahçupyan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

    "Çok belli ki ben muhalefete oy vereceğim. Ama eğer son kertede Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş karşılıklı olarak kalırsa kime oy vereceğimi ben şu an bilmiyorum. Yeniden Tayyip Erdoğan'a da verebilirim.

    Çünkü şöyle bir şey var o noktada. Eğer ana mesele değişmeyecekse, Türkiye'nin devlet-toplum ilişkisi, devlet-siyaset ilişkisi değişmeyecekse, tamamen pragmatik bakacaksak o zaman ben şu soruyu soracağım; Putin'le teke tek oturduğunda Mansur Yavaş'a mı güvenirim Tayyip Erdoğan'a mı? Ben çok açıkça Tayyip Erdoğan'a güvenirim."

    ETYEN MAHÇUPYAN'DAN BİR BOMBA DAHA: BELEDİYE BAŞKANLARININ ADAY GÖSTERİLMESİ AHMAKLIKTIR
    Mahçupyan, bu kez katıldığı bir YouTube kanalında yine 6'lıya ilişkin adaylık açıklamalarında bulundu.

    6'lıya adaylık göndermesi: Ahmaklık olur | İZLE

    Belediye başkanlarının adaylığını ahmakça bulduğunu söyleyen Mahçupyan, şu ifadeleri kullandı;

    "Buradan bir adım daha gidelim. 6'lı masada 6 lider var. Bu 6 lider, kendileri dışında birini seçtikleri zaman şunu söylemiş oluyorlar: 'Benim yapamayacağım işi işte bu arkadaş yapabilir. Benim yapamayacağım işi bu belediye başkanı yapabilir' demek zorundalar.

    Kendileri parti lideri. Yani parti liderlerinin 'Biz yapamıyoruz belediye başkanı yapabilir' demesini hafsalanız alabiliyor mu? Onların da kabul edebileceği bir şey olabilir mi?

    "LİDERLERDEN BİRİ OLMAYACAKSA SİYASET ÜSTÜ OLMALI"
    Eğer 6'lı masa dışından biri seçilecekse bu muhtemelen çok saygın, siyaset üstü olan, epeyce siyasetle mesafeli duran, tüm toplumun beğeneceği bir figür olmak zorunda. Ama siyasetin zaten içinde olan bir belediye başkanının onların yapamadığını yapmasını beklemek, bu liderlerin liderlikten vazgeçmelerini ima ediyor.

    "BELEDİYE BAŞKANLARININ ADAY GÖSTERİLMESİ AHMAKÇA"
    Ve bu, bir vatandaş olarak bana ahmakça geliyor. Bu beklenti, böyle bir beklenti var insanlarda... Bu tür beklentiler bence ya siyasetten anlamamayı ya da kasıtlı bakışı gerektiriyor."

        "ETYEN MAHÇUPYAN SON DÜZLÜKTE SU KOYU VERDİ"

        Mahçupyan'ın ilk açıklamalarının ardından Sabah Yazarı Melih Altınok dikkat çeken bir yazı kaleme almıştı.

        Altınok şunları söylemişti;

        "Yazar Etyen Mahçupyan, "Tayyip Erdoğan ile Mansur Yavaş kalırsa yeniden Erdoğan'a oy verebilirim" demiş.
        Verir mi?
        Verir.
        Çünkü Etyen siyasi tercihlerini, bir ara Taraf'ta üzerine köşe yazıları yazdığı at yarışına çalışır gibi belirler.
        Tepkilere aldırış etmez.
        Liberal mahallesinin hışmını üzerine çekmek pahasına Erdoğan'ı destekleme kararını alırken de "teknik analizlerine" güvenmişti.
        Ne var ki soğukkanlı bir şekilde tercihte bulunmayı başaran Etyen, önemsenmeyi kompleks derecesinde abarttığı için bazen yalpalar.
        Mesela sırf "Babama benzetiyorum" dediği Erdoğan'da aradığı yüzü bulamayınca Davutoğlu'na danışman olması gibi kimi zaman eşeğe oynar. Oradan da sekip Davutoğlu'nun muadili Babacan'a falan "sürpriz" diye umut bağlar.

        Ne var ki yazarımız, siyasi kumardan nerede çıkacağını bilir.
        Kaybedende ikiden fazla ısrar etmez.
        Demek ki şimdi de havanın döndüğünü hissetti. 6'lı masanın yelkenlerini dolduran rüzgârın karşıdan esmeye başladığını fark etti. Son verilerle bir hesap yaptı...
        Ve "Ne derler" demeden tüyosunu patlattı.
        Favori diye gazlanan Mansur Yavaş'ın balon olduğunu ifşa etti.
        Gözler şimdi Etyen'in kaptanlığında oradan oraya savrulan, Kemalistlere bile eyvallah diyecek kadar taviz verdikleri halde kabul görmeyen tayfanın tornistanında.
        Zira at yarışı meraklısı yazarımız, son seçim düzlüğüne girerken verdiği Erdoğan tüyosuyla Millet İttifakı'nın AK Partili küskünlerinin kafasını fena bulandırdı.
        Kuşkusuz bundan sonra şahit olacağımız dönüşler sert ve seri olacak."
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