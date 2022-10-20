ETYEN MAHÇUPYAN'DAN BİR BOMBA DAHA: BELEDİYE BAŞKANLARININ ADAY GÖSTERİLMESİ AHMAKLIKTIR

Mahçupyan, bu kez katıldığı bir YouTube kanalında yine 6'lıya ilişkin adaylık açıklamalarında bulundu.

6'lıya adaylık göndermesi: Ahmaklık olur | İZLE

Belediye başkanlarının adaylığını ahmakça bulduğunu söyleyen Mahçupyan, şu ifadeleri kullandı;

"Buradan bir adım daha gidelim. 6'lı masada 6 lider var. Bu 6 lider, kendileri dışında birini seçtikleri zaman şunu söylemiş oluyorlar: 'Benim yapamayacağım işi işte bu arkadaş yapabilir. Benim yapamayacağım işi bu belediye başkanı yapabilir' demek zorundalar.

Kendileri parti lideri. Yani parti liderlerinin 'Biz yapamıyoruz belediye başkanı yapabilir' demesini hafsalanız alabiliyor mu? Onların da kabul edebileceği bir şey olabilir mi?

"LİDERLERDEN BİRİ OLMAYACAKSA SİYASET ÜSTÜ OLMALI"

Eğer 6'lı masa dışından biri seçilecekse bu muhtemelen çok saygın, siyaset üstü olan, epeyce siyasetle mesafeli duran, tüm toplumun beğeneceği bir figür olmak zorunda. Ama siyasetin zaten içinde olan bir belediye başkanının onların yapamadığını yapmasını beklemek, bu liderlerin liderlikten vazgeçmelerini ima ediyor.

"BELEDİYE BAŞKANLARININ ADAY GÖSTERİLMESİ AHMAKÇA"

Ve bu, bir vatandaş olarak bana ahmakça geliyor. Bu beklenti, böyle bir beklenti var insanlarda... Bu tür beklentiler bence ya siyasetten anlamamayı ya da kasıtlı bakışı gerektiriyor."