CHP'nin mangırladığı TELE 1'de bu kez hedef CHP'li Mansur Yavaş! Enver Aysever bombaladı: Oy vermem

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından fonlandığı defalarca kez ortaya çıkan ve son olarak CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 'Mangır medyası' diyerek ifşa etti TELE 1 hedefine bu kez CHP'li Mansur Yavaş'ı koydu.
ENVER AYSEVER'DEN MANSUR YAVAŞ'A: OY VERMEM
Zaman zaman CHP'de adaylık yarışı veren Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Ekrem İmamoğlu'na yakın yayınlar yapan TELE 1'de sunucu Enver Aysever "Mansur Yavaş'a oy vermem" ifadeleriyle yüklendi.
Ahmet Davutoğlu'nun Gelecek Partisi kurucularından Etyen Mahçupyan'ın seçimlerin Mansur Yavaş ve Başkan Erdoğan'ın arasındageçmesi durumunda yeniden Erdoğan'a oy verebileceğini söylemesini ekrana yansıtan Enver Aysever Yavaş'ı sert sözlerle eleştirdi.
Yavaş'ın Deniz Gezmiş'i ve Eşber Yağmurdereli gibi isimleri hedef aldığını hatırlatan Enver Aysever, "Ben Mansur Yavaş'a oy vermem. Bunda da haklıyım. Mansur Yavaş'ın Eşber Yağmurdereli'den Deniz Gezmişlerin manevi miraslarından Nazım Hikmet'ten özür dilemediği müddetçe… Türkiye'nin katledilen sosyalistlerden açıkça özür dilemediği müddetçe aday olmasının da hakkı olmadığını düşünüyorum" dedi.
"İMAMOĞLU DA YAVAŞ DA GÖREVİNE DEVAM ETSİN ONUN İÇİN OY VERDİK"
Aysever, Yavaş ve İmamoğlu'nun belediye başkanlığına devam etmesi gerektiğini belirterek, "Ayrıca Ankara gibi büyük bir şehri kazanmış olan 1 belediye başkanının o görevi tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. İBB Başkanının da tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Biz onlara İstanbulular ve Ankaralılar onun için oy verdik." dedi.
"ADAYLIK KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKI"
Aysever, "6'lı masadan aday çıkacaksa öncelikli hakkın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olduğunu eğer o olmazsa Meral Akşener'in aday olması gerektiğini görüyorum. Benim tercihim olarak söylemiyorum." ifadelerini kullandı.
HDP'NİN DESTEĞİNİ ALMALI
Aysever şunları söyledi;
"Masadan çıkacak kişiye HDP'nin ve etrafındaki sosyalistlerin ve bizim gibi sosyalistlerin de en azından hayır dememesi gerekiyor.
"ABİLERİMİDEN ÖZÜR DİLESİN"
Yani kimse kusura bakmasın, Abilerimize edebiyatımızın en büyüklerine her türlü hakareti yapanlar dün dündür bugün bugündür diyecek biz de tığış tıpış gidip oy vereceğiz. Olmaz. O kadar da değil.
KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA HDP ADAY ÇIKARAK
Kılıçdaroğlu aday olursa HDP'nin ve sosyalistlerin alternatif aday çıkartmayacağını düşünüyorum. Eğer Mansur Yavaş aday olursa HDP'nin Eski CHP'li Rıza Türmen'i aday gösterme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum."