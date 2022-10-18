CHP'nin mangırladığı TELE 1'de bu kez hedef CHP'li Mansur Yavaş! Enver Aysever bombaladı: Oy vermem

"İMAMOĞLU DA YAVAŞ DA GÖREVİNE DEVAM ETSİN ONUN İÇİN OY VERDİK"

Aysever, Yavaş ve İmamoğlu'nun belediye başkanlığına devam etmesi gerektiğini belirterek, "Ayrıca Ankara gibi büyük bir şehri kazanmış olan 1 belediye başkanının o görevi tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. İBB Başkanının da tamamlaması gerektiğini düşünüyorum. Biz onlara İstanbulular ve Ankaralılar onun için oy verdik." dedi.

"ADAYLIK KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN HAKKI"

Aysever, "6'lı masadan aday çıkacaksa öncelikli hakkın Kemal Kılıçdaroğlu'ndan olduğunu eğer o olmazsa Meral Akşener'in aday olması gerektiğini görüyorum. Benim tercihim olarak söylemiyorum." ifadelerini kullandı.

HDP'NİN DESTEĞİNİ ALMALI

Aysever şunları söyledi;

"Masadan çıkacak kişiye HDP'nin ve etrafındaki sosyalistlerin ve bizim gibi sosyalistlerin de en azından hayır dememesi gerekiyor.

"ABİLERİMİDEN ÖZÜR DİLESİN"

Yani kimse kusura bakmasın, Abilerimize edebiyatımızın en büyüklerine her türlü hakareti yapanlar dün dündür bugün bugündür diyecek biz de tığış tıpış gidip oy vereceğiz. Olmaz. O kadar da değil.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLMAZSA HDP ADAY ÇIKARAK

Kılıçdaroğlu aday olursa HDP'nin ve sosyalistlerin alternatif aday çıkartmayacağını düşünüyorum. Eğer Mansur Yavaş aday olursa HDP'nin Eski CHP'li Rıza Türmen'i aday gösterme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görüyorum."