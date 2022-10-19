Altılı masada adaylık yarışı! Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrası İYİ Parti’den karşı atak! Peş peşe Meral Akşener açıklamaları…





"ADAY BELİRLENMEDİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda milletvekilleri soruları cevaplandırdı. Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Barış Yarkadaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması halinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de adaylığını açıklayacağına yönelik sözlerine ilişkin soruya, "Her partinin başkanı potansiyel olarak memleketi yönetmeye namzet bir iradeyi temsil eder. Parti olarak da, ittifak olarak da hukukumuzu koruyoruz hem de tek başına memleketin sorumluluğunu taşıma müktesebatı taşıyoruz. Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi" cevabını verdi.