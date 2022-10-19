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    • 20.10.2022 01:00
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    • 20.10.2022 01:11
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    Altılı masada adaylık yarışı! Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrası İYİ Parti’den karşı atak! Peş peşe Meral Akşener açıklamaları…

    Altılı masada adaylık krizi devam ediyor. Adaylık için her yolu deneyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun son olarak yaptığı “Kasım ayını bekleyin, Bay Kemal’i bekleyin” çıkışı sonra İYİ Parti de vitesi artırdı. Lütfü Türkkan’ın çıkışı sonrası bir açıklama da İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel yaptı. Erel "Yüce Türk milletinin gönlünde yatan Sayın Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır." dedi.

    Adaylık yarışında İYİ Parti’den Meral Akşener çıkışı

    Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından oluşturulan altılı masada adaylık krizi sürüyor.



    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için diretirken, altılı masadan da karşı hamleler geliyor.



    Son olarak Kılıçdaroğlu'nun "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" çıkışı sonrası İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener açıklamalarda bulunurken "Kılıçdaroğlu aday gibi..." ifadesini kullanmıştı.

    Altılı masada Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkartılacak ortak bir isim tartışmaları sürerken, konuya ilişkin yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor.



        AKŞENER'İN ADAYLIĞINI AÇIKLADI
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kullandığı "Türkiye'yi 2'nci yüzyılın başında bir Cumhuriyet kadını yönetecek" sözleriyle adeta Meral Akşener'in seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.



        "ADAY BELİRLENMEDİ"
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusunda milletvekilleri soruları cevaplandırdı. Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, gazeteci Barış Yarkadaş'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması halinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de adaylığını açıklayacağına yönelik sözlerine ilişkin soruya, "Her partinin başkanı potansiyel olarak memleketi yönetmeye namzet bir iradeyi temsil eder. Parti olarak da, ittifak olarak da hukukumuzu koruyoruz hem de tek başına memleketin sorumluluğunu taşıma müktesebatı taşıyoruz. Genel başkanımız başta olmak üzere partimizin bütün teşkilatları başka parti kalmazsa memleketin bütün yükünü çekecek kararlılığı, donanımı taşıyacak kararla yürüyor. Henüz masada bir cumhurbaşkanlığı süreci istişare edilmedi. Henüz masada memleketin nasıl yönetileceği konuşuldu, kim tarafından hangi adayla yürüneceği ifade edilmedi" cevabını verdi.



        "TÜRK MİLLETİNİN GÖNLÜNDE MERAL AKŞENER YATIYOR"
        İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, Akşener'in yanında olduklarını belirterek, "Sayın genel başkanımıza doğrudan iletilen bir talep yok. Yüce Türk milletinin gönlünde yatan Sayın Meral Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. İYİ Parti olarak da gönlümüzde yatan bu. Sayın genel başkanımızın iradesine saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.



            LÜTFÜ TÜRKKAN'DAN MERAL AKŞENER ÇIKIŞI
            İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, anket sonuçlarını paylaştığı gönderisinde, "Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye hayal edin." ifadelerini kullanmıştı. Otoriteler Akşener'in "Ben Başbakan olacağım" açıklamasından büyük pişmanlık duyduğunu, partiyi kaybetmemek için de altılı masayı dağıtmayı göze aldığını vurguluyor.

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