Altılı masada adaylık yarışı! Kılıçdaroğlu'nun çıkışı sonrası İYİ Parti’den karşı atak! Peş peşe Meral Akşener açıklamaları…

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi tarafından oluşturulan altılı masada adaylık krizi sürüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak için diretirken, altılı masadan da karşı hamleler geliyor.
Son olarak Kılıçdaroğlu'nun "Kasım'ı bekleyin, Bay Kemal'i bekleyin" çıkışı sonrası İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener açıklamalarda bulunurken "Kılıçdaroğlu aday gibi..." ifadesini kullanmıştı.
Altılı masada Başkan Erdoğan'ın karşısına çıkartılacak ortak bir isim tartışmaları sürerken, konuya ilişkin yeni açıklamalar da gelmeye devam ediyor.