Abdullah Gül'ün 'adaylık' oyunu! Zamanlaması manidar çıkışıyla nabız yokladı, günler sonra yalanlama yolunu seçti





"KEMAL'İN KAZANMA ŞANSI YOK" DEDİ MANSUR'A 'YETERSİZ' GÖNDERMESİ



Sevinç, o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini iddia etti:

"Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?"

Abdullah Gül'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "Türkiye'de kazanma şansı yok" sözleri ve "Bu makam çocuk oyuncağı değil" diyerek Mansur Yavaş'ın yetersiz olduğunu vurgulamasının etkileri sürerken, zamanlaması manidar bu çıkışın CHP ve ittifak ortaklarınca nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.



Abdullah Gül'ün zamanlaması manidar çıkışı ve Şaban Sevinç'in Gül ve CHP'li vekiller arasında geçtiği iddia edilen bir konuşmayı servis etmesi geride bıraktığımız 10 gün boyunca çokça konuşuldu.