Abdullah Gül'ün 'adaylık' oyunu! Zamanlaması manidar çıkışıyla nabız yokladı, günler sonra yalanlama yolunu seçti

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday olacağını ifade etse de bu durum ittifak ortaklarınca, özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
Bir yandan da Abdullah Gül ismi gündeme bomba gibi düştü.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zamanlaması manidar bir şekilde 7 yıllık görev süresi boyunca milli bayramlara özellikle de 30 Ağustos kutlamalarına katılmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.
GÜL'DEN ZAMANLAMASI MANİDAR ÇIKIŞ: ADAYLIK HAMLESİ
Gül, "30 ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum." dedi.
Abdullah Gül'ün yıllar sonra hakkındaki iddiaları tekzip etmesi etmesi akıllarda soru işaretleri oluştururken yaklaşan seçimler öncesi yapılan bu çıkış 'adaylık hamlesi' olarak da yorumlandı.
ABDULLAH GÜL VE CHP'Lİ VEKİL ARASINDA ADAYLIK DİYALOĞU
Akıllarda yer eden soru işaretleri gölgesinde 6'lı masayı ve CHP'yi karıştıracak bomba bir iddia ortaya atıldı.
Gazeteci Şaban Sevinç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'li bir vekille görüşme yaptığını iddia ederek söz konusu görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.
Sevinç, "Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor" şeklinde konuştu.