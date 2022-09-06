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    • Güncel
    • 06.09.2022 20:50
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    • 06.09.2022 20:50
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    Abdullah Gül'ün 'adaylık' oyunu! Zamanlaması manidar çıkışıyla nabız yokladı, günler sonra yalanlama yolunu seçti

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın aday belirsizliği sürerken Abdullah Gül ismi gündeme bomba gibi düştü. Seçimlere sayılı bir zaman kala zamanlaması manidar bir çıkışla 'ben de buradayım' mesajı veren Gül'ün CHP'li vekiller ile adaylık diyaloğuna girdiği de iddia edildi. Bu gelişmelerin konuşulduğu ilk bir iki gün içerisinde herhangi bir yalanlama gelmezken ilerleyen süreçte iddiaları yalanlayan Abdullah Gül'ün topluma nabız yoklaması çektiği gün gibi ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Abdullah Gül’ün ’adaylık’ oyunu!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDPKK ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği 6+1+1'lik masanın adayı hala belli olmuş değil.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde aday olacağını ifade etse de bu durum ittifak ortaklarınca, özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    Bir yandan da Abdullah Gül ismi gündeme bomba gibi düştü.

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, zamanlaması manidar bir şekilde 7 yıllık görev süresi boyunca milli bayramlara özellikle de 30 Ağustos kutlamalarına katılmadığı yönündeki iddialara yanıt verdi.

    GÜL'DEN ZAMANLAMASI MANİDAR ÇIKIŞ: ADAYLIK HAMLESİ
    Gül, "30 ağustos, çok şükür hasta falan değilim. Ama yalan söylemek ve ön yargılı davranmak büyük bir hastalık. Cumhurbaşkanı olduğum süre içerisinde katılmam gereken bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum." dedi.

    Abdullah Gül'ün yıllar sonra hakkındaki iddiaları tekzip etmesi etmesi akıllarda soru işaretleri oluştururken yaklaşan seçimler öncesi yapılan bu çıkış 'adaylık hamlesi' olarak da yorumlandı.



    ABDULLAH GÜL VE CHP'Lİ VEKİL ARASINDA ADAYLIK DİYALOĞU
    Akıllarda yer eden soru işaretleri gölgesinde 6'lı masayı ve CHP'yi karıştıracak bomba bir iddia ortaya atıldı.

    Gazeteci Şaban Sevinç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün CHP'li bir vekille görüşme yaptığını iddia ederek söz konusu görüşmenin ayrıntılarını paylaştı.

    Sevinç, "Sayın Abdullah Gül Cumhurbaşkanı adayı olma hevesini kendisini görmeye gidenlere ifade ediyor" şeklinde konuştu.


        Fotoğrafta: Şaban Sevinç

        Gül'ün, CHP'li vekiller diyaloğunu anlatan Sevinç şunları söyledi:

        CHP'li vekil: Efendim sizin adaylığınız da konuşuluyor... Ama bizim partililer size oy vermez, size çok tepkililer.

        Gül: Niye vermesinler, Tayyip'e mi verecekler?

        CHP'li vekil: Tayyip'e oy vermezler ama oy kullanmaya gitmezler.

        Gül: O zaman Tayyip'in devam etmesini istiyorlar.



        "KEMAL'İN KAZANMA ŞANSI YOK" DEDİ MANSUR'A 'YETERSİZ' GÖNDERMESİ

        Sevinç, o konuşmada Gül'ün şunları söylediğini iddia etti:

        "Kemal Bey'in Türkiye'de kazanma şansı yok. Bu ismi konuşulanların hiçbiri olmaz. Bu makam çocuk oyuncağı değil. Beypazarı Belediye Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı için referans olmaz. CHP iktidar olsa Türkiye'yi bu kadro ile mi yönetecek?"

        Abdullah Gül'ün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan "Türkiye'de kazanma şansı yok" sözleri ve "Bu makam çocuk oyuncağı değil" diyerek Mansur Yavaş'ın yetersiz olduğunu vurgulamasının etkileri sürerken, zamanlaması manidar bu çıkışın CHP ve ittifak ortaklarınca nasıl karşılanacağı merak konusu oldu.

        Abdullah Gül'ün zamanlaması manidar çıkışı ve Şaban Sevinç'in Gül ve CHP'li vekiller arasında geçtiği iddia edilen bir konuşmayı servis etmesi geride bıraktığımız 10 gün boyunca çokça konuşuldu.



        ÖNCE NABIZ YOKLADI SONRA YALANLADI
        Böylelikle 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül adaylığına ilişkin toplumda bir nabız yoklaması yaptı.

        Tüm bu gelişmelerin ışığında 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden Abdullah Gül'ün adaylığı yalanlandı.

        11. CB OFİSİ hesabından yapılan açıklamada, "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır. Bu tip yalan ve dedikodular gazetecilik mesleğine yakışmayacağı gibi, basın ve ahlak kurallarına da aykırıdır" ifadelerine yer verildi.



            NEDEN 1-2 GÜN İÇERİSİNDE YALANLAMADINIZ?
            Gazeteci Şaban Sevinç, konuya ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Sevinç Gül ve CHP iler vekiller arasındaki adaylık diyaloğuna dikkat çekerek, "Eğer yalan ise haberimi neden ilk 1-2 gün içinde yalanlamadınız. Yoksa yine kulağınız ağrıyordu da 8-9 günde ancak mı duyabildiniz. Haberin doğru olduğunu benden daha iyi biliyorsunuz. Saygılar…" dedi.



            6+1+1'İN ADAYI ABDULLAH GÜL
            CHP eski genel sekreteri Mehmet Sevigen, Abdullah Gül'ün adaylığına ilişkin takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

            Sevigen, Gül'ün adaylığının geçen seçimden bu yana gündemde olduğuna dikkat çekerek "Yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum" dedi

            Eski CHP Genel Sekreteri konuya ilişkin "Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen seçimden beri kafasında Abdullah Gül olduğuna inanan bir insanım. 3 yıldır bunu hep tekrarlıyorum. Kemal Bey'in kafasında bu var. Geçen dönem zaten Meral Hanım'ı ikna etselerdi aday Abdullah Gül olacaktı. Saadet Gül'ü aday olarak çıkardı. CHP zaten gitti görüştü, Kemal Bey de gitti. Fakat Meral Hanım'ı ikna olmayınca Muharrem İnce aradan çıktı. Ama ben daha Kemal Bey'in kafasından Abdullah Gül'ün çıktığına inanmıyorum. Yine bir fırsatını bulurlarsa, yukarıdan belirli gruplar baskı yaparak Meral Hanım'ı ikna ederse yine ben 6+1+1'in adayının Abdullah Gül olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.
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