Pandemi sonrası uçuşa geçtiler! İstanbul'daki havalimanları 9 ayda yolcu sayısını 27,5 milyon arttırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-eylül döneminde misafir edilen yolcu sayısı, iç hatlarda 572 bin 299 azalırken dış hatlarda 5 milyon 518 bin 190 arttı. Buna göre yolcu sayıları iç hatlarda yüzde 5 azaldı, dış hatlarda ise yüzde 98 arttı.

TOPLAM YOLCU SAYILARI

İstanbul havalimanlarından bu yılın 9 ayında iç hatlarda 23 milyon 575 bin 541, dış hatlarda ise 46 milyon 549 bin 200 olmak üzere toplam 70 milyon 124 bin 741 kişi yolculuk yaptı.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 42 milyon 637 bin 28 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, bu senenin aynı döneminde 27 milyon 487 bin 713 kişi ve yüzde 65 oranında artış gösterdiği hesaplandı.

UÇUŞ SAYILARI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bu yılın 9 ayında yolcu sayıları ile beraber İstanbul havalimanlarındaki uçuşlar da artmayı sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-eylül döneminde iç hatlarda 82 bin 368, dış hatlarda 231 bin 410 sefer yapılırken, toplam uçuş sayısı 313 bin 778 olarak hesaplandı.

2021'in 9 ayında toplam 192 bin 914 seferin yapıldığı havalimanında bu senenin aynı dönemine göre 120 bin 864 artış hesaplandı. Geçen yıla göre uçuşların yaklaşık yüzde 63 arttığı hesaplandı.