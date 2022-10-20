Pandemi sonrası uçuşa geçtiler! İstanbul'daki havalimanları 9 ayda yolcu sayısını 27,5 milyon arttırdı

Bu yılın ocak-eylül döneminde toplam 70 milyon 124 bin 741 kişinin seyahat ettiği İstanbul'daki havalimanlarında yolcu artışı 27 milyon 487 bin 713 olarak hesaplandı.
Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, bu yılın başından beri hızla artmaya devam ediyor.
Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı da hava trafiği ve yolcu yoğunluğu açısından yükseliş trendine geçti. 2022 yılı ocak ayında başlayan artış 9 ay boyunca aralıksız sürdü.
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında bu dönemde ağırlanan yolcu sayılarında geçen yıla göre önemli artışlar kaydedildi. Dönem içinde turizm sezonunun gelmesiyle hem iç hem de dış hatlarda yükseliş devam ederken turizm sezonunun bitişi olarak kabul edilen eylül ayında da artış sürdü.
İSTANBUL HAVALİMANI'NI 47,5 MİLYONDAN FAZLA YOLCU KULLANDI
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlenen bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nı bu yılın ocak-eylül döneminde 47 milyon 571 bin 888 yolcu kullandı. Bu yolculardan 12 milyon 186 bin 749'u iç, 35 milyon 385 bin 139'u ise dış hatlardan seyahat etti.
Yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 62, dış hatlarda ise yüzde 102 artış gösterdi.