6'lı masada Kılıçdaroğlu çatlağı! Gelecek Partisi "Adayımız Davutoğlu" dedi resti çekti

"BİZİM ADAYIMIZ AHMET DAVUTOĞLU"

6 muhalafet partisinin ortak adayı olarak ise Ahmet Davutoğlu'nu işaret eden Temurci şöyle konuştu:

"Benim her zaman arzum ve beklentim tek adayla, bu 6'lı masanın tek bir aday etrafında buluşarak seçime girmesidir. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak, bu ülkede başbakanlık yapmış, daha sonra parti ve ülke zarar görmesin diye bayrak çekmiş, cesaretle yola çıkmış, devleti ve kurumları bilen Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, partimizin cumhurbaşkanı adayıdır. İnşallah o 6'lı masada bu kabul edilir. Ve bu görüşülecek dolayısı ile 6 liderin ve partinin içine sinecek bir aday olacak."