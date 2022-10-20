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Gelecek Partili Etyen Mahçupyan'dan 6'lıya adaylık göndermesi: Ahmaklık olur

Gelecek Partili Etyen Mahçupyan'dan 6'lıya adaylık göndermesi: Ahmaklık olur
20.10.2022 11:38

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Muhalefetin etrafında toplandığı yuvarlak masanın adaylık krizi sürerken her gün yeni bir kriz patlıyor... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İBB Başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la adaylık savaşı verirken ilginç gelişmeler yaşanıyor. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Etyen Mahçupyan geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Mansur Yavaş'a değil yeniden Erdoğan'a oy verebilirim' çıkışının ardından yeni bir açıklama daha yaptı. Etyen Mahçupyan belediye başkanlarının aday gösterilmesinin, 6 liderin liderlikten vazgeçmeleri anlamına geldiğini belirterek bunun ahmaklık olacağını söyledi. Mahçupyan 6 lidere aday olmamaları halinde yeni bir öneride bulundu.

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