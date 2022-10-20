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    • 20.10.2022 10:55
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    • 20.10.2022 10:55
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    Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller 15 torbayla adliyeye getirildi

    Son dakika haberi! Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında toplanan deliller, Amasra Adliyesi'ne getirildi. Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, grupların ortak önergeleriyle Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Maden kazasında flaş gelişme! 15 torbayla getirildi

    Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında toplanan deliller, Amasra Adliyesi'ne getirildi.

    ÇALIŞMA VE İNCELEMELER DEVAM EDİYOR
    Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden ocağı sahasındaki çalışma ve incelemeler devam ediyor.

    Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.

        Soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler, ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.

        TBMM'DE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULACAK
        Öte yandan TBMM Genel Kurulunda, grupların ortak önergeleriyle Amasra'daki maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak muhtemel maden kazalarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

        ARAŞTIRMAK, BULMAK VE GEREKENİ YAPMAK BİZİM EN BAŞTA GELEN VAZİFEMİZDİR
        Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmada, "Tüm madenlerimiz gibi burası da yılda en az 4 defa denetlenerek eksikler tespit edilmekte, ikazlar yapılmakta, gerekirse müeyyideler uygulanmaktadır. Buna rağmen bir kaza meydana gelmişse, önüyle arkasıyla sebeplerini araştırmak, bulmak ve gerekeni yapmak bizim en başta gelen vazifemizdir." ifadelerini kullanmıştı.


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