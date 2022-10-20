Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller 15 torbayla adliyeye getirildi

ARAŞTIRMAK, BULMAK VE GEREKENİ YAPMAK BİZİM EN BAŞTA GELEN VAZİFEMİZDİR

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmada, "Tüm madenlerimiz gibi burası da yılda en az 4 defa denetlenerek eksikler tespit edilmekte, ikazlar yapılmakta, gerekirse müeyyideler uygulanmaktadır. Buna rağmen bir kaza meydana gelmişse, önüyle arkasıyla sebeplerini araştırmak, bulmak ve gerekeni yapmak bizim en başta gelen vazifemizdir." ifadelerini kullanmıştı.



