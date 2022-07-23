Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2022 19:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2022 20:04
    ABONE OL

    6'lıda herkes birbirini yiyor! KK - Akşener gerilimi yavru ortak DEVA ve Gelecek'e de sirayet etti: "Sizi adam yerine koyanda hata"

    6 benzemezin bir araya geldiği, HDP'nin ise gölge ortak olarak destek verdiği yuvarlak masada sular durulmuyor. Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki kriz 7 Ağustos'ta Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılacak toplantının ertelenmesine neden olurken, CHP Genel Başkanı'nın da adaylık hayalleri suya düşmüş vaziyette. Öte yandan CHP - İYİ Parti gerilimi ile çalkanan masada küçük ortaklar da birbirlerine karşı kılıcı çekti. Davutoğlu'nun 3'lü ittifak (Saadet - Gelecek - DEVA) çağrısını kabul etmediklerini açıklayan Babacan'a Gelecek Partisi cephesinden çok sert yanıt geldi. Partinin Kurucular Kurulu Üyesi Abdülkadir Baykay, "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" dedi. Takvim.com.tr, ülkeyi yönetmeye talip olan ancak kendi aralarında bile bir orta yol bulamayan yuvarlak masa içerisinde kaosu sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    6’lıda herkes birbirini yiyor! DEVA ve Gelecek...

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği, 6 benzemez ve gölge ortak HDP'nin bir araya geldiği yuvarlak masanın adayı hala belli olmuş değil.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verip, bu doğrultuda hareket etse de bu durum ittifakın bir diğer ortağı İYİ Parti cephesi tarafından pek de karşılık görmüyor.



    YAVRU ORTAKLAR ARASINDA POLEMİK
    Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki çekişme masadaki krizi ve belirsizliği daha da derinleştirirken ittfakın yavru ortakları arasında da yeni bir polemiğin fitili ateşlendi.




    "SAADET, GELECEK VE DEVA İTTİFAK YAPALIM"
    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun "Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım" şeklinde bir önerisi olduğunu söyledi.

    Durumu partinin yetkili organlarına götürdüğünü açıklayan Babacan, Davutoğlu'nun söz konusu ittifak çağrısının başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildiğini ifade etti.

    "BİR KİŞİ BİLE DESTEKLEMEDİ, İSTEMİYOR ARKADAŞLARIMIZ"
    Konuya ilişkin sözlerine sürdüren DEVA Genel Başkanı, "Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" şeklinde konuştu.



        GELECEK, DEVA'YI BOMBALADI: EN BÜYÜK HATA SİZİ ADAM YERİNE KOYMAK
        Babacan'ın bu sözleri, 6 benzemezin bir araya geldiği yuvarlak masa içerisindeki huzursuzluk ortamını gözler önüne sererken, Ahhmet Davutoğlu'nun başını çektiği Gelecek Partisi cephesinden bomba bir yanıt geldi.

        Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, Sosyal Politikalar Bşk.Yrd Abdülkadir Baykay, DEVA Partisi'nin ve Babacan'ı hedef alarak "En büyük hata sizi adam yerine koyup bu teklifi götürenlerdedir" açıklamasını yaptı.



        MASA DARMA DUMAN!
        Ortak aday konusunda bir türlü uzlaşı sağlanamaması ile patlak veren Kılıçdaroğlu - Akşener krizinin, yavru ortaklar Gelecek ve DEVA'ya da sirayet etmesi masanın darma duman bir hal içerisinde olduğunu ayyuka çıkardı.




        TOPLANTI ERTELENDİ: KILIÇDAROĞLU'NUN HAYELLERİ SUYA DÜŞTÜ
        7 Ağustos'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde yapılması planlanan toplantı, aday konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle ertelendi.

        Her fırsatta "aday ben olacağım" sinyali veren ve bu doğrultuda söylemler geliştiren Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hayalleri suya düştü.

        GENEL KANI KK'NIN ALEYHİNE!
        Kulislere yansıyan bilgilere göre, toplantının iptal edilmesinin gerekçesi aday konusunda yaşanan anlaşmazlığın derinleşmesi oldu. HDP'nin de dışarıdan destek verdiği masadaki genel kanı, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanma şansının düşük olduğu yönünde.



            AKŞENER'İN KURMAYLARI SIK SIK ÇIKIŞLARDA BULUNUYOR
            Söz konusu gelişmeler, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz aylarda Kılıçdaroğlu'na adaylık kapısını kapatarak, belediye başkanlarını işaret ettiği açıklamaları akıllara getirdi. Akşener'in kurmayları da, katıldıkları canlı yayınlarda sık sık Kılıçdaroğlu'nun adaylığına kapıyı kapatmıştı.



            ORTAK ADAYDA UZLAŞMA OLMAZSA ÇOKLU ADAY FORMÜLÜ RAFTAN İNECEK
            Eğer, altılı masa ortak oday üzerinde uzlaşamazsa her parti kendi adayını çıkaracak. Yani ''çoklu aday'' formülü yeniden raftan inecek, seçim strateji sil baştan ele alınacak.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Çekirge’ye prestij katacak proje!
            Haberler Güncel 6'lıda herkes birbirini yiyor! KK - Akşener gerilimi yavru ortak DEVA ve Gelecek'e de sirayet etti: "Sizi adam yerine koyanda hata"
                SON DAKİKA