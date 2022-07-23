6'lıda herkes birbirini yiyor! KK - Akşener gerilimi yavru ortak DEVA ve Gelecek'e de sirayet etti: "Sizi adam yerine koyanda hata"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği, 6 benzemez ve gölge ortak HDP'nin bir araya geldiği yuvarlak masanın adayı hala belli olmuş değil.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verip, bu doğrultuda hareket etse de bu durum ittifakın bir diğer ortağı İYİ Parti cephesi tarafından pek de karşılık görmüyor.
YAVRU ORTAKLAR ARASINDA POLEMİK
Kılıçdaroğlu ve Akşener arasındaki çekişme masadaki krizi ve belirsizliği daha da derinleştirirken ittfakın yavru ortakları arasında da yeni bir polemiğin fitili ateşlendi.
"SAADET, GELECEK VE DEVA İTTİFAK YAPALIM"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun "Saadet, Gelecek ve DEVA ittifak yapalım" şeklinde bir önerisi olduğunu söyledi.
Durumu partinin yetkili organlarına götürdüğünü açıklayan Babacan, Davutoğlu'nun söz konusu ittifak çağrısının başkanlık kurulunda 21'de 21 reddedildiğini ifade etti.
"BİR KİŞİ BİLE DESTEKLEMEDİ, İSTEMİYOR ARKADAŞLARIMIZ"
Konuya ilişkin sözlerine sürdüren DEVA Genel Başkanı, "Bir kişi bile desteklemedi. O bizim kendimizi nasıl tanımladığımızla ilgili bir konu. İstemiyor arkadaşlarımız" şeklinde konuştu.