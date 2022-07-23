6'lıda herkes birbirini yiyor! KK - Akşener gerilimi yavru ortak DEVA ve Gelecek'e de sirayet etti: "Sizi adam yerine koyanda hata"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala Cumhuriyet Halk Partisi'nin başını çektiği, 6 benzemez ve gölge ortak HDP'nin bir araya geldiği yuvarlak masanın adayı hala belli olmuş değil.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verip, bu doğrultuda hareket etse de bu durum ittifakın bir diğer ortağı İYİ Parti cephesi tarafından pek de karşılık görmüyor.