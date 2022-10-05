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    • Güncel
    • 05.10.2022 13:37
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    • 05.10.2022 13:45
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    SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü sorununu Anayasa'da çözelim çağrısı yaptı! CHP hemen kıvırdı

    Son dakika haberleri... Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi. Bu çağrı sonrası CHP hemen kıvırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan açıklama yaptı. Erdoğan ise 'Olacağı buydu diye cevap verdi.

    Olacağı buydu

    Son dakika haberleri... Geçmişinde başörtülülere karşı uyguladıkları zulümler hala akıllarda olan CHP zihniyeti, seçim öncesi bir riyakarlığa imza attı. Kemal Kılıçdaroğlu, başörtüsüyle ilgili yasa teklifinde bulunacaklarını açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise bugün AK Parti grup toplantısında tarihi bir çağrı yaptı ve Kılıçdaroğlu'na 'Samimiysen gel bu konuyu Anayasa'da çözelim' dedi. Bu çağrı sonrası CHP hemen kıvırdı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan açıklama yaptı. Erdoğan ise 'Olacağı buydu diye cevap verdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü sorununu Anayasa'da çözelim çağrısı yaptı! CHP hemen kıvırdı
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