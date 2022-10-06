SON DAKİKA: MİT halletti! Suriye'nin kuzeyinde Aynularap'ta PKK'YPG'nin sözde Kobani eyalet genel sorumlusu Hasan Demertaş etkisiz hale getirildi

2001 yılında terör örgütü PKK'yakatılan Koçero Batman ve Koçero Amed kod adlarını kullanan Hasan Demertaş, güvenlik güçlerine karşı Hakkari, Tunceli ve Zagros kırsalında faaliyet yürüttü.
MİT sözde Kobani eyalet sorumlusunu halletti VİDEO
ŞEHİT SAVCI UZUN'UN KATİLİYDİ
Tunceli'nin Ovacık İlçesi Başsavcısı Murat Uzun, 19 Eylül 2012 tarihinde adliye lojmanındaki evine giderken terör örgütü PKK militanlarınca düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Başına yakın mesafeden tek ateş edilerek öldürülen Uzun'un ölümünden kısa bir süre önce Adalet Bakanlığı'ndan silah talebinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Hiçbir güvenlik önleminin olmadığı lojmanda gerçekleşen saldırı yargı camiasında da büyük bir tepkiye neden olmuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yaptığı çalışmada Hasan Demertaş'ın Murat Uzun'un ve sivil bir taksicinin şehit edilmesi eylemlerine bizzat katılmasının ardından MİT tarafından hedef listesine alınmıştı.
2014'TE KUZEY IRAK'A GEÇTİ
2012 yılında Dersim Eyaleti Ali Boğazı Bölge Sorumlusu olarak faaliyetlerine devam eden terörist Demertaş, 2014'te Irak/Metina Alanı'na geçti. 2016'da PKK/YPG Suriye Cerablus Cephesi Sorumluluğu yapan terörist, 2017'de ise Kobani Miştenur Karargâhı Sorumlusu, 2019'da da Kobani Mevzilendirme Sorumlusu olarak görev yaptı.