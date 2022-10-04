Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’başörtüsü’ riyakarlığının ardından TELE 1’de skandal! Emin Şirin böyle hedef aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün saat 21.00'da yayımladığı video ile adaylık yolunda 'her tuşa basmaktan' çekinmeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu'nun çektiği son video hem bir itiraf hem de riyakarlık örneği oldu.

ERDOĞAN'IN ÇÖZDÜĞÜ BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNİ GÜNDEME GETİRDİ

CHP ve vesayet odaklarının yıllarca dini hassasiyetleri olan vatandaşlara uyguladığı zulüm itiraf edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözülen 'başörtüsü' meselesinin CHP trafından çözülecekmiş gibi gündeme getirilmesi gasp siyaseti ve ikiyüzlü siyaseti açığa çıkardı.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, "Geçmişte başörtüsü ile alakalı yanlışlarımız oldu. Ama artık değiştik. Başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini yarın Meclis'e sunacağız" dedi.