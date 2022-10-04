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    • Güncel
    • 04.10.2022 13:49
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    • 04.10.2022 14:05
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' riyakarlığının ardından TELE 1'de skandal! Emin Şirin böyle hedef aldı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yıllar önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözdüğü başörtüsü meselesini manidar bir şekilde diline doladı. Kılıçdaroğlu'nun bu riyakar çıkışı tepki çekerken CHP'nin kanalında yine bir skandal yaşandı. TELE 1'de konuşan eski milletvekili Emin Şirin, "Türkiye'de başörtüsü meselesine ilişkin verilecek kanun teklifi kalıp kalmadığını bilmiyorum." ifadeleriyle meselenin çözüldüğüne dikkat çekerken skandal ifadelerle yine başörtüsünü hedef aldı. Şirin, "Başörtüsüne hatta belki aşırı serbestiyetlik bile geldi. Ben mesela hala hakime hanımların başörtüsü takmasını tarafsızlık ilkesine aykırı buluyorum." dedi.

    takvim.com.tr
    Kemal Kılıçdaroğlu’nun ’başörtüsü’ riyakarlığının ardından TELE 1’de skandal! Emin Şirin böyle hedef aldı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün saat 21.00'da yayımladığı video ile adaylık yolunda 'her tuşa basmaktan' çekinmeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.

    Kılıçdaroğlu'nun çektiği son video hem bir itiraf hem de riyakarlık örneği oldu.

    ERDOĞAN'IN ÇÖZDÜĞÜ BAŞÖRTÜSÜ MESELESİNİ GÜNDEME GETİRDİ
    CHP ve vesayet odaklarının yıllarca dini hassasiyetleri olan vatandaşlara uyguladığı zulüm itiraf edilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözülen 'başörtüsü' meselesinin CHP trafından çözülecekmiş gibi gündeme getirilmesi gasp siyaseti ve ikiyüzlü siyaseti açığa çıkardı.

    Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, "Geçmişte başörtüsü ile alakalı yanlışlarımız oldu. Ama artık değiştik. Başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini yarın Meclis'e sunacağız" dedi.

    Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin ardından sosyal medyada meselenin zaten Erdoğan tarafından çözülüğü belitilerek Kılıçdaroğlu'na tepkiler yükseldi.

    TELE 1'DE SKANDAL SÖZLER
    Kılıçdaroğlu bu çıkışla kendi yandaşlarını bile inandıramazken CHP tarafından fonlanan TELE1'de bir skandala imza atıldı.

    Eski Milletvekili Emin Şirin, "Biraz anlamamış vaziyetteyim. Çünkü başörtüsü meselesi çoktan halloldu. Türkiye'de başörtüsü meselesine ilişkin verilecek kanun teklifi kalıp kalmadığını bilmiyorum." ifadeleriyle meselenin çözüldüğüne dikkat çekerken skandal ifadelerle yine başörtüsünü hedef aldı.

    EMİN ŞİRİN BAŞÖRTÜSÜNÜ HEDEF ALDI

    Şirin, "Başörtüsüne hatta belki aşırı serbestiyetlik bile geldi. Ben mesela hala hakime hanımların başörtüsü takmasını tarafsızlık ilkesine aykırı buluyorum." dedi.

        KENDİ BAŞKA DİYOR FONDAŞI BAŞKA!
        Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı ve hemen ardından CHP tarafından fonlanan kanalda yaşananlar 'CHP'nin samimi olmadığını ortaya koyarken akıllara Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne karşı imza attığı skandallar da geldi.

        İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne karşı hamleleri...
        VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
        2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

        DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.



        CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.



        KENDİ SÖZLERİNİ APAR TOPAR YALANLADI
        2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.




            "BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"
            Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.

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