Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü samimiyetsizliğini gözler önüne seren video!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Esenler'de düzenlediği üye katılım törenine katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören başladı. Ardından CHP'ye katılan üyelere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, geçmişte CHP'nin hatalar yaptığını kabul ederek, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdiklerini belirtti.
"BAŞÖRTÜSÜNÜ TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI SORUNU HALİNE GETİRDİK"
Konuşmasına CHP'nin geçmişte yaptığı hatalara değinerek başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin geçmişte hiç kusuru, kabahati olmadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu, kusuru da oldu. Biz getirdik ne yaptık, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik." şeklinde konuştu.
VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.
DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.
CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.
KENDİ SÖZLERİNİ APAR TOPAR YALANLADI
2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.
"BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"
Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' demişti.