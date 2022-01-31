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    • 31.01.2022 10:54
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    • 31.01.2022 11:02
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    Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü samimiyetsizliğini gözler önüne seren video!

    2023 seçimlerinde adaylık için kolları sıvayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Esenler’deki üye katılım törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, geçmiş yöneticilere topu atarak "Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişte hiç kusuru olmadı mı, kabahati olmadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu, kusuru da oldu. Biz getirdik, ne yaptık, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Senin başka derdin yok mu kardeşim?" ifadelerini kullanarak kendini aklamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' demişti.

    Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü samimiyetsizliğini gözler önüne seren video!

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Esenler'de düzenlediği üye katılım törenine katıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören başladı. Ardından CHP'ye katılan üyelere teşekkür eden Kılıçdaroğlu, geçmişte CHP'nin hatalar yaptığını kabul ederek, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdiklerini belirtti.

    Kılıçdaroğlu'nun dünden bugüne 'başörtü' çelişkisi

    "BAŞÖRTÜSÜNÜ TÜRKİYE'NİN BİR NUMARALI SORUNU HALİNE GETİRDİK"
    Konuşmasına CHP'nin geçmişte yaptığı hatalara değinerek başlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "CHP'nin geçmişte hiç kusuru, kabahati olmadı mı? Oldu efendim. Kabahati de oldu, kusuru da oldu. Biz getirdik ne yaptık, başörtüsünü Türkiye'nin bir numaralı sorunu haline getirdik." şeklinde konuştu.

    VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
    2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

    Kılıçdaroğlu'nun 'başörtü' ikiyüzlülüğü!



    DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.

    CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.

    KENDİ SÖZLERİNİ APAR TOPAR YALANLADI
    2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.



    "BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"
    Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' demişti.

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    Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü samimiyetsizliğini gözler önüne seren video!
    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü samimiyetsizliğini gözler önüne seren video!
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