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    • 04.10.2022 11:26
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    • 04.10.2022 11:31
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    Yine geriden geliyor! 'Başörtüsü' çıkışı Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tweetlerini hatırlattı

    2023 seçimleri yaklaşırken CHP'nin algı ve ikiyüzlü siyaseti etkisini artırıyor. Bunun son örneği CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son videosuyla bir kez daha gözler önüne serildi. Yıllar önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çözdüğü başörtüsü meselesini manidar bir şekilde diline doladı. Kılıçdaroğlu'nun bu riyakar çıkışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce paylaştıkları o tweetleri akıllara getirdi.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal yine geriden geliyor!

    Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 2023 yaklaşırken CHP algı siyasetinde vites artırdı.

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği 6'lı masanın adayı henüz belli değilken Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını kabul ettirebilmek için algı ve riyakarlık dolu videolar çekmeye devam ediyor.

    KILIÇDAROĞLU 'HER TUŞA BASARIM, ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRERİM' MODUNDA
    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün saat 21.00'da yayımladığı video ile adaylık yolunda 'her tuşa basmaktan' çekinmeyeceğini bir kez daha ortaya koydu.

    Kılıçdaroğlu'nun son videosu CHP ve vesayet odaklarının yıllarca dini hassasiyetleri olan vatandaşlara uyguladığı zulmün itirafı niteliğindeyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözülen 'başörtüsü' meselesini kendisi çözecekmiş gibi gündeme getirmesiyle de bir gasp ve ikiyüzlü siyasetin örneği oldu.

    Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, "Geçmişte başörtüsü ile alakalı yanlışlarımız oldu. Ama artık değiştik. Başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini yarın Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

    YILLAR ÖNCE ERDOĞAN ÇÖZMÜŞTÜ
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti hükümetinin mücadelesini verdiği başörtüsü sorunu, yıllar önce çözülmüşken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'e sayılı bir zaman kala bu konuyu ısıtıp, geçmişte imza attığı skandalları yok sayarmışcasına gündeme getirmesi ise manidar bulundu.

    Başkan Erdoğan yaklaşık 10 yıl önce 2013 yılında devrim niteliğindeli adımı şu ifadelerle duyurmuştu:

    "Kılık Kıyafet Yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik' kadın ve erkekler için kısıtlayıcı hükümler içeriyordu. Bu kısıtlamalar, çalışma hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ediyor, ayrımcılık içeriyordu. Yönetmeliğin 5'inci maddesinde değişiklik yaparak kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz."

    Erdoğan o gelişmeyi 30 Eylül 2013'te attığı, "Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek, kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz." tweet ile de duyurdu.

    Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılında attığı tweette gündeme geldi. Kılıçdaroğlu 2010 yılında attığı tweet başörtüsüne duyduğu nefreti açıklar nitelikteydi.

    Kılıçdaroğlu o tweette şunları yazdı;

    "Sonunda ilkokulda başörtüsü de olacak. Döndük yine ilk noktaya çağdaşlık ödülü alındı, kafa yine aynı kafa :)"

    Mesele açıkça ortadayken Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı riyakarca bulundu.

    CHP'NİN KANALIDAN YİNE BAŞÖRTÜSÜ HEDEF ALINDI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması sonrası CHP'nin kanalı TELE1'de yine bir rezilliğe imza atıldı.

        Eski Milletvekili Emin Şirin, "Biraz anlamamış vaziyetteyim. Çünkü başörtüsü meselesi çoktan halloldu. Türkiye'de başörtüsü meselesine ilişkin verilecek kanun teklifi kalıp kalmadığını bilmiyorum." ifadeleriyle meselenin çözüldüğüne dikkat çekerken skandal ifadeler yine başörtüsünü hedef aldı.

        Şirin, "Başörtüsüne hatta belki aşırı serbestiyetlik bile geldi. Ben mesela hala hakime hanımların başörtüsü takmasını tarafsızlık ilkesine aykırı buluyorum." dedi.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti hükümetinin mücadelesini verdiği başörtüsü sorunu, yıllar önce çözülmüşken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'e sayılı bir zaman kala bu konuyu ısıtıp, geçmişte imza attığı skandalları yok sayarmışcasına gündeme getirmesi ise manidar...



        Gelin Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki riyakar siyasetini mercek altına alalım;

        VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
        2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

        DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.



        CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.



            KENDİ SÖZLERİNİ APAR TOPAR YALANLADI
            2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.




            "BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"
            Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.
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            Kuruluş Osman
            Haberler Güncel Yine geriden geliyor! 'Başörtüsü' çıkışı Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tweetlerini hatırlattı
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