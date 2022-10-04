Yine geriden geliyor! 'Başörtüsü' çıkışı Başkan Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun o tweetlerini hatırlattı

Kılıçdaroğlu'nun son videosu CHP ve vesayet odaklarının yıllarca dini hassasiyetleri olan vatandaşlara uyguladığı zulmün itirafı niteliğindeyken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çözülen 'başörtüsü' meselesini kendisi çözecekmiş gibi gündeme getirmesiyle de bir gasp ve ikiyüzlü siyasetin örneği oldu.

Kılıçdaroğlu paylaştığı videoda, "Geçmişte başörtüsü ile alakalı yanlışlarımız oldu. Ama artık değiştik. Başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini yarın Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

YILLAR ÖNCE ERDOĞAN ÇÖZMÜŞTÜ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti hükümetinin mücadelesini verdiği başörtüsü sorunu, yıllar önce çözülmüşken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'e sayılı bir zaman kala bu konuyu ısıtıp, geçmişte imza attığı skandalları yok sayarmışcasına gündeme getirmesi ise manidar bulundu.

Başkan Erdoğan yaklaşık 10 yıl önce 2013 yılında devrim niteliğindeli adımı şu ifadelerle duyurmuştu:

"Kılık Kıyafet Yönetmeliğini değiştirerek kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz. 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik' kadın ve erkekler için kısıtlayıcı hükümler içeriyordu. Bu kısıtlamalar, çalışma hakkını, din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ediyor, ayrımcılık içeriyordu. Yönetmeliğin 5'inci maddesinde değişiklik yaparak kadın çalışanların giyimleri üzerindeki ayrımcı ihlalleri kaldırıyoruz."

Erdoğan o gelişmeyi 30 Eylül 2013'te attığı, "Kılık kıyafet yönetmeliğini değiştirerek, kamu kurumlarında başörtüsü yasağını kaldırıyoruz." tweet ile de duyurdu.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılında attığı tweette gündeme geldi. Kılıçdaroğlu 2010 yılında attığı tweet başörtüsüne duyduğu nefreti açıklar nitelikteydi.