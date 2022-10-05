CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan müthiş bir karşılık geldi.
"GELİN ANAYASA'DA ÇÖZELİM"
Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na "Eğer samimiysen başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkartmak istiyorsan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısı yaptı.
CHP GERİ VİTES YAPTI
CHP ise şaşırtmadı ve başörtüsü konusunda geri vites yaptı. CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" dedi.
Ardından Kılıçdaroğlu da "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız." açıklamasını yaptı.