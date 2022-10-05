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    • 05.10.2022 16:18
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    • 05.10.2022 16:29
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsüyle ilgili Anayasa çıkışının ardından CHP'de yüzler düştü! Engin Özkoç'un hüznü fotoğrafa yansıdı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere yönelik başörtüsü çıkışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan karşılık geldi. Başkan Erdoğan, "Eğer samimiysen başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkartmak istiyorsan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" diyerek meseleyi Anayasa boyutunda çözelim çağrısında bulundu. CHP ise her zamanki gibi geri vites yaptı. Erdoğan, Meclis'ten büyük bir kalabaıkla uğurlanırken o sırada Meclis'in camında CHP Grupbaşkanvekili Engin Özkoç'un hüzünlü bakışı kameralara yansıdı.

    Engin Özkoç’un hüznü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışına Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan müthiş bir karşılık geldi.

    "GELİN ANAYASA'DA ÇÖZELİM"
    Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na "Eğer samimiysen başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkartmak istiyorsan, gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" çağrısı yaptı.

    CHP GERİ VİTES YAPTI
    CHP ise şaşırtmadı ve başörtüsü konusunda geri vites yaptı. CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Meclis'e sunduğumuz kanun teklifimiz AKP'de rahatsızlık yarattı. Desteklememek için Anayasa değişikliği önerip başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar. Her gün anayasayı çiğneyen bir anlayışla anayasa değiştirecek halimiz yok. Yeni Anayasa, yeni Meclisin işi olacak!" dedi.

    Ardından Kılıçdaroğlu da "Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız." açıklamasını yaptı.

        "OLACAĞI BUYDU ZATEN"
        Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'a Özgür Özel'in cevabı soruldu. Erdoğan, "Olacağı buydu zaten. Bunlar dürüst değil" şeklinde konuştu.

        GÜNÜN FOTOĞRAFI: ENGİN ÖZKOÇ'UN HÜZNÜ
        Başkan Erdoğan'ın siyasi dehasını konuşturup Kılıçdaroğlu'nun çağrısına verdiği bu karşılık "Erdoğan'ın siyasi dehası" olarak yorumlandı. Erdoğan, TBMM'den büyük bir kalabalığın uğurlamasıyla uğurlanırken o sırada pencereden ona bakan Engin Özkoç'un yüzündeki hüzün objektiflere yansıdı.

        "TEKLİFİ GETİRSİN GÖRELİM"
        CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Başkan Erdoğan'ın teklifine ilişkin, "Teklifi görelim, getirsin görelim. Biz bir yasayı çok yalın haliyle getiriyoruz, karşı taraf bu yasanın genişletilerek anayasa değişikliği haline getirilmesini istiyor. Tam olarak ne istediklerini anladığımızda cevabımızı vereceğiz" dedi.

        "KILIÇDAROĞLU MÜCADELE BAŞLATTI"
        Özkoç, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Engin Özkoç, Türkiye'nin barış, uzlaşma, kardeşliğe ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Kılıçdaroğlu yurttaşlarımızın, birlik beraberlik içinde yaşayanların farklı görüşleri olsa dahi ayrılmadan, barış içinde yaşaması için mücadele başlattı. CHP olarak tam arkasındayız. 'Geleceğin Türkiye'sinde endişelerinize yer yok' diyor. 'Siyasette istismar edilen konuya kanuni güvence altına alalım' diyor" ifadelerini kullandı.

        "TAM OLARAK NE İSTEDİKLERİNİ ANLADIĞIMIZDA CEVABIMIZI VERECEĞİZ"
        Başkan Erdoğan'ın teklifine ilişkin soru üzerine ise Özkoç, "Bizim teklif ettiğimiz kanun, kanunlaştığında sorunların üstesinden geliyor. Endişe ortadan kalksın istiyoruz. Erdoğan 'bunun içine şunu da koyacağım, bunu da koyacağım diyor', samimiyet görmüyoruz. Teklifi görelim, getirsin görelim. Biz bir yasayı çok yalın haliyle getiriyoruz, karşı taraf bu yasanın genişletilerek anayasa değişikliği haline getirilmesini istiyor. Tam olarak ne istediklerini anladığımızda cevabımızı vereceğiz" dedi.

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        Anayasa değişikliği teklifini reddeden CHP’ye tepki
        Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsüyle ilgili Anayasa çıkışının ardından CHP'de yüzler düştü! Engin Özkoç'un hüznü fotoğrafa yansıdı
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