Bu gerçekler unutulur mu? 28 Şubat darbesinin mimarı CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu zulmettikleri gençlerle nasıl helalleşecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'helalleşme' çıkışıyla ortalığı karıştırdı.
"HELALLEŞME YOLCULUĞUNA ÇIKMA KARARI ALDIM"
Kutuplaşma siyaseti güden CHP'nin geçmişte toplumda açtığı yaralardan dolayı helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldığını duyuran Kılıçdaroğlu Yayınladığı video ile "Helalleşmek geçmişi değiştirmez ama geleceğimizi kurtarır. Geçmişte partimizin de hataları oldu; helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım" ifadelerini kullandı.
"28 ŞUBATÇILARIN AÇTIĞI YARALARI KAPATACAĞIZ"
Kılıçdaroğlu, "Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz." iddiasında bulundu.
28 ŞUBAT'IN MİMARI CHP
Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri CHP'nin ve Kılıçdaroğlu,'nun 28 Şubat döneminde oynadığı rolu ve döneme illişkin attıkları adımları getirdi.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran A Haber ekranlarınd, "Nasıl bir hellaşme olacak? Siz bu gençlerin 15 yılını çaldınız?" ifadelerini kullandı ve gazete küpürleriyle CHP'nin gerçeğini gözler önüne serdi.
İşte CHP'nin 28 Şubat gerçeği:
16 Kasım 2021: Kemal Kılıçdaroğlu: "28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz"
KEMAL KILIÇDAROĞLU, PERUKLU DURUŞMAYA GİREN AVUKATLARA SORUŞTURMA BAŞLATTI
18 Şubat 1998: SSK Genel Müdür Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Kırklareli'nde peruklu türbanla duruşmaya giren Öznur Toptaş, Konya'da türbanla duruşmaya girmekte direnen Nadire Boyalı Zengin, Şengül Kara, Zeynep Ümit Altınsay, Erzurum'da Züheyde Boncukoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.