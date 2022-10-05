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SON DAKİKA: Özel hastanede iğrenç görüntüler! Nefes borusu delik yaşlı kadının üzerine para atıp hakaret ettiler

SON DAKİKA: Özel hastanede iğrenç görüntüler! Nefes borusu delik yaşlı kadının üzerine para atıp hakaret ettiler
05.10.2022 13:15 - Son Güncelleme: 05.10.2022 13:16

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Son dakika haberleri... İstanbul'da özel bir hastanede çekilen görüntüler infial yarattı. Boğazındaki delikten nefes alan ve rahat bir şekilde konuşamayan yaşlı kadınla dalga geçen, küfür edip yüzüne para saçan sağlıkçılar 'yuh olsun size' dedirtti. Yapılan iğrençlikleri görenler öfkeden adeta deliye dönerken, sosyal medyada hızla yayılan görüntüler infial yarattı. Görüntülerdeki erkek çalışan "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" dedi. Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyor. İşte o iğrenç görüntüler...

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