Mangır medyasında CHP’nin rezil sağlık üssünü aklama girişimi! "Hastane kapatmak nereden çıktı"

Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi’nde sağlık çalışanlarının, yaşlı kadın hastaya insanlık dışı muamelesi büyük infiale neden olmuştu. Söz konusu Özel Bayındır İçerenköy Hastanesi CHP’nin hissedar olduğu İş Bankası’nın iştiraki olduğu ortaya çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmeler üzerine CHP'nin yandaş medyası olayı görmemezlikten gelirken, CHP'nin rezil sağlık üssünü aklama girişimine soyundu. Katıldığı programda mangır Can Ataklı skandal söylemlere imza atarak,"Hastane kapatmak nereden çıktı. Yani hastanenin sahibi özel hastane ama İş Bankası bütün özel hastanelerden çok daha fazla hizmet veren bir hastane, çünkü kar amacı gütmüyor. Şimdi benim buradan anladığım İş Bankasına haddini bildirmek için yapılıyor.” ifadelerini kullandı.