Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışına 28 Şubat mağdurlarından tepki: Aklımızla alay etmeyin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu temsil ettiği zihniyetin geçmişte imza attığı zulmü yok sayarak riyakar bir çıkışla başörtüsü vaadinde bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun 'Kadınlara giyim kuşamını siyasetin tekelinden çıkartıyoruz. Bu hakkı yasal güvenceye alacağız.' sözleri 28 Şubat mağdurlarınca samimiyetten uzak bir hamle olarak değerlendirildi.

KILIÇDAROĞLU'NA MEKTUP: BAŞÖRTÜMÜZDEN ELİNİZİ ÇEKİN

Başörtüsü taktığı için 15 yaşında eğitim hakkı elinden alınarak birçok zulme uğrayan İlknur Daşdemir, Kılıçdaroğlu'na hitaben mektup yazdı. Daşdemir mektubunda, "Ben ve benim gibi milyonlarca öğrenciye yüreğinden başka sığınacak liman bırakmayan CHP zihniyetinin, bugün helalleşmeden ve yaraları kapatmaktan bahsetmesi maalesef inandırıcı gelmiyor. Bizim başörtümüz, sizin tahmin etmekte çok zorlanmadığımız amaçlarınızın malzemesi olmadığı gibi hiç bir zihniyetinde sargı bezi değildir." dedi.

Başörtüsü serbestisini yasal bir zemine kavuşturma iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ın mağdurları tarafından sert dille eleştirilmeye devam ediyor. O süreçte eğitim hakkı elinden alınan on binlerce kadın öğrenciden biri olan İlknur Daşdemir, Kılıçdaroğlu'na açık mektup yazarak, samimiyet çağrısında bulundu.

"MAALESEF İNANDIRICI GELMİYOR"

İşte İlknur Daşdemir tarafından kaleme alınan ve yürekleri dağlayan o mektuptan kesitler:

"Bu satırları daha 15 yaşında, başörtüsüyle eğitim almak isterken günlerce nezarette tutulan, defalarca okuldan tasdikname ile atılan, okumak için şehir şehir dolasan ve 28 Şubat döneminin mevcut iktidarının emri ile 15 yaşında bir polis tarafından ıssız bir ormana bırakılan bir kız çocuğu olarak yazıyorum. Başörtüsüne bez parçası diyerek aşağılayan, Kılıçdaroğlu; bugün yaraları kapatmak istediğini söyleyerek bir çağrıda bulundu.

Hayretle izledim. Defalarca izledim. Ben ve benim gibi milyonlarca öğrenciye yüreğinden başka sığınacak liman bırakmayan CHP zihniyetinin, bugün helalleşmeden ve yaraları kapatmaktan bahsetmesi maalesef inandırıcı gelmiyor. Biz açtığınız yaralarla yaşamayı öğrendik. O yaraları ancak halden anlayanlar kapatabilir. Yaptığınız açıklamalar; kabuk bağlayan yaralarımızı kanatmaktan başka bir işe yaramıyor. Heder ettiğiniz hayallerimizi ve umutlarımızı yeniden diriltmeye çalıştığımız şu dönemde lütfen bizim aklımızla alay etmeyin. Kirli planlarınızı başörtümüzün üzerinden çekin."

HİÇBİR AYRIM OLMADAN YAŞAMAK HEPİMİZİN HAYALİ

"Bizim başörtümüz, sizin tahmin etmekte çok zorlanmadığımız amaçlarınızın malzemesi olmadığı gibi hiç bir zihniyetinde sargı bezi değildir. Ülkemde başı açık, başı kapalı ayrımı olmadan hiç bir kadının haklarının yarın ne olacağı ile ilgili tereddüt yaşamadığı bir ülke elbette ki hepimizin hayali.

Daha 15 yaşındayken sadece başörtüsü taktığı için ıssız bir ormana bırakılan, günlerce nezarette tutulan, polis şiddetinden kaçarken kamyon altında kalıp bacağını kaybeden, başörtüsü taktığı için tekmelenip karnındaki bebeğini düşüren dönemin tüm 'mağrurları' adına size sesleniyorum. Siz ve zihniyetiniz bizim gençliğimizi çaldınız. Yaptığınız açıklamayı, 28 Şubatın tanıkları olarak olay mahalline dönüşünüzün sinsi adımları olarak görüyor, duyuyor ve biliyoruz. Ülkemin tüm kadınları adına size sesleniyorum: Lütfen bizden uzak durun."

Sabah'ın haberine göre vesayet zulmünü yaşayan Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlar CHP liderine 'Kirli siyasetine başörtümüzü alet etme' diye ses yükseltirken, Başkan Erdoğan'ın anayasal güvence çıkışını destekledi. İşte görüşler;

Selda Avcı (Kamu çalışanı- Kayseri): Seçime yönelik bir algı hareketi. Başörtülü kadınlara yapılanları unutmadık, unutmayacağız. Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın teklifi karşısında da şuanda tabir yerindeyse 8 çiziyor. Bu işte kimin samimi kimin yapmacık olduğu ortaya çıktı.Özgürce başörtülü çalışabiliyorsam bu sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde.

Fatoş Yurduseven (Adana): Geçmişte başörtüsü için '1 metre karelik bez parçası' diyen zihniyetten gelen Kılıçdaroğlu başörtüsü savunucusuna dönüştü. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ana muhalefeti resmen şah mat yaptı.

Gülay Çetin (Ev kadını- Trabzon) Başörtüsü anayasa ile güvence altına alınırsa sorun kalmaz. CHP samimi değil.

Suzan Tek (Trabzon): Cumhurbaşkanımızın teklifini destekliyoruz.

Elif Erdol (Üniversite öğrencisi-Trabzon): Başörtüsünün anayasaya ile güvence altına alınmasını tüm kalbimle destekliyorum.

Şeyda Erol (Ev kadını- Trabzon): Başörtü ile okula giremezdik. İnşallah Anayasa'ya da girer.

Demet Akbaba (Ev kadını- Antalya): Bu ülke ikna odalarını asla unutmaz. Kimse kimseyi kandırmaya kalkmasın.

Fatma Keser (Ev kadını- Antalya) Geçmişte üniversite önlerinde yaşananları bu ülke hiçbir zaman unutmaz.

Fatma Öktem (Aydın): Eğitim özgürlüğü engellendi. Başı açık insana nasıl saygı duyuyorlarsa, başörtülü kadına da saygı göstermeliler.

Songül Çelik (Muhtar- Ardahan): Eskiden olsa, başörtümle muhtar olamazdım. Anayasa ile güvence altına alınmasını istiyorum. Bu bizim özgürlük mücadelemizin kutsal davasıdır.

Özge Akgül (İşçi- Erzurum): Özgürlüğü bizlere Erdoğan getirdi. Bugün başörtüsü, birilerinin siyasi oyunlarının parçası olamaz.

Menşure Yılmaz (Ev kadını-Kocaeli): Hükümet değiştiği zaman kapalı vatandaşlarımızı rahat bırakmazlar.

Arzu Arslan (Ev kadını- Kocaeli): Başörtüsü, Cumhurbaşkanımız sayesinde sorun olmaktan çıktı.