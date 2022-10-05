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    • 05.10.2022 20:40
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    • 05.10.2022 21:04
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    Deşifre: Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'nin CHP - İş Bankası ilişkisi | Yönetimdeki isimlere dikkat

    Özel Bayındır Hastanesi, infiale yol açan bir skandalla gündeme geldi. Yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edilen hastanenin tüm faaliyetleri durduruldu. Rezil görüntüler sonrası Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı. CHP'li Murat Karayalçın'ın yönetim kurulu üyesi olduğu hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy ise İş Bankası çıkışlı. 2016'dan 2022'ye kadar Bayındır'da genel müdürlük yapan Sezai Sevgin ise şu anda Türkiye İş Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda. Takvim.com.tr, rezil görüntülerin kayda geçtiği Bayındır Hastanesi'nin CHP ve İş Bankası ile olan ilişkilerini deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Deşifre: Rezil hastanenin CHP - İŞ Bankası ilişkisi

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde bulunan, Bayındır Sağlık Grubu'na ait özel Bayındır Hastanesi'nde infiale yol açacak görüntüler kayda geçti.

    Hastanedeki sağlık çalışanlarının, yaşlı ve konuşamayacak durumdaki kadın hastaya hakaret edip, yüzüne para attığı anlar büyük tepki uyandırdı.

    Özel hastanede yaşlı kadına iğrenç hareketler

    "SENİN SAĞ BÖBREĞİNİ ALACAĞIM"
    Söz konusu görüntülerde erkek sağlıkçı "Alsana kız paraları. Yapıştır. İki milyon dolar bırakıyorum, yarın dört milyon dolar olarak geri alacağım. Anlaştık mı? Paralar... paralar. Bu paraları sana niye veriyorum biliyor musun? Çünkü senin sağ böbreğini alacağım. Bu paralar böbreğine karşılık. Sağ böbreğine yetmez mi bu paralar?" diyerek paraları yaşlı kadının yüzüne atıyor.




    AKILALMAZ HAKARETLER
    Kadın çalışan ise "Küfür etsene. 'Al ... sok bu paraları böbreğini satacağım' desene" diyerek diğer çalışana akıl veriyor.

    Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'ne bakanlıktan inceleme



    Bir başka sağlık çalışanı yaşlı kadına "Kimin kocasıyla Beşiktaş'ta ele ele geziyorsun?" diyerek küfür edip dalga geçerken; başka bir sağlık çalışanı ise "Sana o... diyor, k... diyor. Sen de ona söyle" diyerek yaşlı kadına sesleniyor.

    TÜM FAALİYETLERİ DURDURULDU
    Özel Bayındır Hastanesi'ndeki bu rezillik sonrası Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakan Koca, müfettiş gönderilip inceleme yaptırılan hastanenin tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.



        CHP'NİN HİSSEDARI OLDUĞU İŞ BANKASININ İŞTİRAKİ
        İstanbul'da infiale yol açan rezil görüntüler sonrası Özel Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı.

        İş Bankası kuruluşu olan Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş, özel Bayındır Hastanesi'nin ana şirketi konumunda.



        İŞ BANKASI'NDAN HASTANEYE UZANAN SÜREÇ
        Bayındır'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Gürsoy ise İş Bankası'nda bir dönem genel müdür yardımcılığı görevini yürütmüş.

        İş Bankası'na 1996 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak katılan Gürsoy, CHP'nin hissedarı olduğu bankanın çeşitli birimlerinde ve Gebze Kurumsal Şubesi'nde görev almış.


        Skandalların Hastanesi Bayındır'da yönetim kurulu üyesi olan CHP'li Murat Karayalçın

        Yönetimde bulunan Murat Karayalçın ismine ise dikkat...

        Karayalçın, İş Bankası'na CHP'den atanan bir üye. Aynı zamanda bankanın iştiraki olan Bayındır Hastanesi'nin de yönetiminde.

        Bilindiği üzere İş Bankası'nda yüzde 28'lik paya sahip Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) bu ortaklık üzerinden banka yönetimine dört yönetim kurulu üyesi atama hakkına sahip.



        BAYINDIR'DAN İŞ BANKASI'NA
        İş Bankası - Bayındır ilişkisini araştırdıkça daha da çarpıcı detaylara ulaştık.

        2016 yılı başından 2022 yılına kadar Bayındır Sağlık Grubu (Bayek A.Ş.) Genel Müdürü olarak görev yapan Sezai Sevgin, buradaki görevinin ardından Türkiye İş Bankası'na transfer oldu.

        Sevgin mevcutta Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürürüyor.



            Özel Bayındır Hastanesi yönetim şeması ise şu şekilde;

            YÖNETİM KURULU

            Ozan Gürsoy, Yönetim Kurulu Başkanı

            Ömer Bozdemir, Yönetim Kurulu Başkan Vekili

            Mustafa Kıcalıoğlu,Yönetim Kurulu Üyesi

            Ergün Yorulmaz, Yönetim Kurulu Üyesi

            Murat Karayalçın, Yönetim Kurulu Üyesi

            Kamil Erhan Ünal, Yönetim Kurulu Üyesi

            Deniz Akay, Yönetim Kurulu Üyesi

            Şennur Konak, Yönetim Kurulu Üyesi

            Kemal Emre Sayar Yönetim Kurulu Üyesi


            Mustafa Tankut Tabak

            ÜST YÖNETİM

            Mustafa Tankut Tabak, Genel Müdür

            Işıl Bölük, Genel Müdür Yardımcısı

            Dr. Cem Talas, Genel Müdür Yardımcısı

            Prof. Dr. Oğuz Okan Karaeminoğulları, Genel Müdür Yardımcısı ve Tıbbi Hizmetler Direktörü

            Prof. Dr. Köksal Bilgen, Tıbbi Hizmetler Direktör Yardımcısı

            Dr. Tansel Erke, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü


            Elçin Özince, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü

            Uzm. Dr. Ersel Düzgün, Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi

            Uzm. Dr. Üzeyir Yerdelen, Bayındır İçerenköy Hastanesi Başhekimi

            Uzm. Dr. Nevin Aykol, Bayındır Kavaklıdere Hastanesi Başhekimi

            Uzm. Dr. Emine Aksoy, Bayındır Levent Tıp Merkezi Başhekimi

            Dt. Hünkar Akkuş, Bayındır Diş Klinikleri Direktörü



                Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Özlem Uzun



                Fotoğrafta: Eski Genel Müdür Sezai Sevgin, Genel Müdür Yardımcısı Işıl Bölük, Dr. Cem Talas, Bayındır İçerenköy Hastanesi Direktörü Elçin Özince, Bayındır Söğütözü Hastanesi Direktörü, Dr. Tansel Erke
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                Haberler Güncel Deşifre: Yaşlı kadına eziyet edilen Bayındır Hastanesi'nin CHP - İş Bankası ilişkisi | Yönetimdeki isimlere dikkat
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