CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü oyununa sert tepki: "58 sayfalık dilekçe ile AYM koridorlarında dolaştığınız günleri unutmadık"



GÖSTERMELİK TEKLİFLERLE ZULMÜ UNUTTURAMAZSINIZ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin: Kılıçdaroğlu, iptal ettirmek için AYM'ye götürdüğü başörtüsü özgürlüğü için yasa teklifi verecekmiş. Yasalarda olmayan yasak yıllarca Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne dayandırıldı. Göstermelik yasa teklifleriyle hiç kimse yaptıkları zulümleri unutturamaz.

SIZIN BU ÜLKEYE BIRAKTIĞINIZ ENKAZI BIZ KALDIRDIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Sizin bıraktığınız enkazı kaldırıp herkese başörtüsü özgürlüğü getirdik. Ülkemizin başörtü değil artık ikiyüzlü muhalefet sorunu var.