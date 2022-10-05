CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü oyununa sert tepki: "58 sayfalık dilekçe ile AYM koridorlarında dolaştığınız günleri unutmadık"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kirli geçmişini yok sayarak başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifi vereceklerini duyurdu. Kılıçdaroğlu'nun Instagram hesabından yayımladığı video toplumun her kesimi tarafından samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak bulundu.
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28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında başörtüsü ve İmam Hatiplerle ilgili alınan yasakçı kararların Erdoğan öncülüğünde AK Parti iktidarında ortadan kaldırıldığına dikkat çeken siyasiler ve vatandaşlar Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi:
UTANÇ MANŞETLERİNİ ATTIRAN CHP'DİR
AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç: Ne Anayasamızda, ne de kanunlarımızda başörtüsünü yasaklayan bir hüküm yok. Vesayetçi darbeci anlayışın hakim olduğu yıllarda keyfi bir şekilde uygulanan bir yasak vardır. Bu keyfiliği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sona erdirmiştir. Bu ülkede başörtüsü serbestliği getiren Anayasa değişikliğini Anayasa Mahkemesine götürerek iptal ettiren, "411 el kaosa kalktı" dedirten CHP'dir. Başörtüsünü yasaklayabilecek bir güç artık Türkiye'de yoktur.
GÖSTERMELİK TEKLİFLERLE ZULMÜ UNUTTURAMAZSINIZ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin: Kılıçdaroğlu, iptal ettirmek için AYM'ye götürdüğü başörtüsü özgürlüğü için yasa teklifi verecekmiş. Yasalarda olmayan yasak yıllarca Kılık Kıyafet Yönetmeliği'ne dayandırıldı. Göstermelik yasa teklifleriyle hiç kimse yaptıkları zulümleri unutturamaz.
SIZIN BU ÜLKEYE BIRAKTIĞINIZ ENKAZI BIZ KALDIRDIK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta: Sizin bıraktığınız enkazı kaldırıp herkese başörtüsü özgürlüğü getirdik. Ülkemizin başörtü değil artık ikiyüzlü muhalefet sorunu var.
AJANS HAREKETLERİ BUNLAR
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Tıpkı 'helalleşme' gibi samimiyetten uzak, istismar kokan, ajans hareketleri bunlar...
AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık: Bu kadar da iki yüzlü, yalancı, istismarcı siyaset olmaz. Azıcık samimiysen, milletten ve başörtüsü meselesini tarihe gömen Cumhurbaşkanımız'dan özür dile.
Nilüfer Dilrûba Yılmaz: Başörtüsü karşısındaki tek engel CHP'nin bizzat kendisidir.
Betül Baykal Dinç: Sakın bu milleti başörtüsü üzerinden sınamayın. Buna önce ahlakınız, sonra aklınız, en sonunda çapınız, finalde de zekanız yetmez.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Bu başörtüsü hassasiyeti olan kesimlerin oyunu almak için yapılan siyasi bir hamle.