Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü istismarına tepki! Başkan Erdoğan'dan hodri meydan: Anayasa düzeyinde değiştirelim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başörtüsüne düşmanlıkla dolu parti ve kişisel siyasi geçmişini unutarak, yasa teklifi girişiminde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, geçmişte 'üniversitelerde başörtüsü serbestisi sağlayan' yasa teklifini, Anayasa Mahkemesi'ne götüren CHP yönetiminin başvurusunun altında Kılıçdaroğlu'nun imzasının olduğunu hatırlattı. Başkan Erdoğan, "Eğer dürüstsen, temel bir insan hakkı olan başörtüsü meselesini ülke gündeminden çıkarmak için samimiysen, gençlerimizin hassasiyetleri olan bu meselenin ahdi temelini güçlendirmenin peşindeysen bunu yasa değil, anayasa düzeyinde sağlayalım." diyerek Kılıçaroğlu'na açık bir teklifte bulundu.