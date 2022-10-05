Son dakika haberi! Helalleşme kisvesi altında yayınladığı videoyla başörtüsünü yasal güvenceye almak için kanun teklifi vereceklerini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de yaptığı grup toplantısında cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun kirli geçmişini izleten Başkan Erdoğan, "Biz 2008 yılında MHP ile birlikte mecliste başörtüsü tartışmalarını kökten çözecek anayasa değişikliği yapmıştık. Bunu 411 el kaosa kalktı manşetiyle duyurmuşlardı. Ancak iptali için bunu AYM'ye götüren bizzat Kılıçdaroğlu'nun kendisiydi." dedi ve belgeyi ifşaladı. İşte o belge...