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    • 04.10.2022 15:50
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    • 04.10.2022 16:06
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sözleri fondaş medya TELE1 ve Halk TV'de tepki çekti! Enver Aysever dakikalarca dalga geçti

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam "başörtüsü" ile ilgili yaptığı baştan sonra riyakarlık kokan açıklamalara yandaşı medyadan büyük tepki geldi. Halk TV ve TELE1 gibi kanallarda hedef olan Kılıçdaroğlu ile Enver Aysever adeta dalga geçerken, Ayşenur Arslan da "başörtüsü" açıklamalasını eleştirdi.

    Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü sözleriyle dalga geçtiler

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti tarafından çözülen ve tartışma konusu olmaktan çıkarılan "başörtüsü" konusuyla ilgili yaptığı riyakar açıklamalar sonrası CHP yandaşı gazeteciler Kılıçdaroğlu'na büyük tepki gösterdi.

    MANGIR MEDYASINDA GÜNDEM BAŞÖRTÜSÜ
    Muhalif medyadaki programlarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "başörtüsü" ile ilgili yaptığı açıklamalar gündem olurken, Kılıçdaroğlu ile adeta dalga geçildi.

    Halk TV'de Ayşenur Arslan ile konuğu Bahattin Yücel'in yer aldığı programda Kılıçdaroğlu'nun sözleri değerlendirildi. Yücel, başörtüsü meselesinin Türkiye'nin temel sorunları arasında yer almadığını söylerken, CHP liderinin sözlerinin CHP'ye oy kaybettirebileceğine dikkat çekti.

    Yücel konuşmasının devamında İran'da başörtüsünü çıkarmak için mücadele ettiğini söylerken , Türkiye'de ise AK Parti'nin "başörtüsü" ile ilgili bir baskı düzeni oluşturduğunu iddia etti. Bahattin Yücel sözlerinin devamında, "Bu konunun Türkiye'nin temel sorunu olduğu konusunda benim ciddi kuşkularım var. Umarım Kılıçdaroğlu bu konuyu çok iyi araştırmıştır. Çünkü bu seçmen üzerinde 'Ha AK Parti ha CHP, bir farkı yok' algısı oluşturur. CHP seçmeninden oy kaybedebilir." ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU İLE DAKİKALARCA DALGA GEÇTİ
    TELE1 ekranlarında yayınlanan programda ise Enver Aysever, Kılıçdaroğlu ile adeta dakikalarca dalga geçti. Aysever eleştirilerini imalar yoluyla dile getirdi. Aysever konuyla ilgili olarak şu sözleri söyledi: Bir mutluluk geldi bana, bir refah bir heyecan... Yani sanki cebimdeki para ikiye katlandı, sanki kadın hakları yeniden tesis edildi, sanki çocuklarımız tacizden, tecavüzden kurtuldu, sanki büyük yatırım yapıldı...

    Kemal Kılıçdaroğlu başkan olunca, daha olmadan oy kaybetme pahasına türban sorununu çözecekmiş Sayın Kılıçdaroğlu...

    "AMAN EFENDİM CANIM EFENDİM"
    Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki... İçimden Kılıçdaroğlu ile söyleşi yapıp 'Aman efendim, haklısınız efendim... O kadar haklısınız ki hiç bu kadarını görmedim. Hanımefendiye selamlar. Eminim o da bundan memnun olacaktır. Olmaz mı? Pardon efendim! Sayın Genel Başkan... Aman efendim canım efendim...' demek geldi içimden vallahi."

    AYSEVER'DEN DAVUTOĞLU'NA: KÜÇÜK ENİŞTE
    Konuya ilişkin sözlerini, Kılıçdaroğlu'na destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da göderme yaparak bitiren Aysever, "Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Daha büyük sorun ne olacak? Kim diyor bunu? Diyenler belli... Bakın; küçük enişte..." dedi.

        ESKİ VEKİL DE KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF ALDI
        Kılıçdaroğlu bu çıkışıyla kendi yandaşlarını bile inandıramazken CHP tarafından fonlanan gazetecilerin yanı sıra eski milletvekili Emin Şirin de açıklamalara tepki gösterdi. Şirin, "Biraz anlamamış vaziyetteyim. Çünkü başörtüsü meselesi çoktan halloldu. Türkiye'de başörtüsü meselesine ilişkin verilecek kanun teklifi kalıp kalmadığını bilmiyorum." ifadeleriyle meselenin çözüldüğüne dikkat çekerken skandal ifadelerle yine başörtüsünü hedef aldı.

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        Kuruluş Osman
        Haberler Güncel CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sözleri fondaş medya TELE1 ve Halk TV'de tepki çekti! Enver Aysever dakikalarca dalga geçti
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