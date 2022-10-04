CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sözleri fondaş medya TELE1 ve Halk TV'de tepki çekti! Enver Aysever dakikalarca dalga geçti

KILIÇDAROĞLU İLE DAKİKALARCA DALGA GEÇTİ

TELE1 ekranlarında yayınlanan programda ise Enver Aysever, Kılıçdaroğlu ile adeta dakikalarca dalga geçti. Aysever eleştirilerini imalar yoluyla dile getirdi. Aysever konuyla ilgili olarak şu sözleri söyledi: Bir mutluluk geldi bana, bir refah bir heyecan... Yani sanki cebimdeki para ikiye katlandı, sanki kadın hakları yeniden tesis edildi, sanki çocuklarımız tacizden, tecavüzden kurtuldu, sanki büyük yatırım yapıldı...

Kemal Kılıçdaroğlu başkan olunca, daha olmadan oy kaybetme pahasına türban sorununu çözecekmiş Sayın Kılıçdaroğlu...

"AMAN EFENDİM CANIM EFENDİM"

Öyle bir rahatladım ki, öyle bir mutlu oldum ki... İçimden Kılıçdaroğlu ile söyleşi yapıp 'Aman efendim, haklısınız efendim... O kadar haklısınız ki hiç bu kadarını görmedim. Hanımefendiye selamlar. Eminim o da bundan memnun olacaktır. Olmaz mı? Pardon efendim! Sayın Genel Başkan... Aman efendim canım efendim...' demek geldi içimden vallahi."

AYSEVER'DEN DAVUTOĞLU'NA: KÜÇÜK ENİŞTE

Konuya ilişkin sözlerini, Kılıçdaroğlu'na destek veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na da göderme yaparak bitiren Aysever, "Türkiye'nin en büyük sorunu bu. Daha büyük sorun ne olacak? Kim diyor bunu? Diyenler belli... Bakın; küçük enişte..." dedi.