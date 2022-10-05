Washington'da kirli F-16 oyunu! AK Parti'den Senatör Menendez'e tepki

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda özellikle ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi kanadının, dışişleri komisyonları nezdindeki çalışmalarda kabul etmeyecekleri şartları ortaya koyma çabaları olduğunu belirtti.
WASHİNGTON'DA TEMASLAR
Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala başkanlığında NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Birlemiş Milletler Genel Kurulu 75. Dönem Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır ile TBMM Türkiye-ABD Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in katılımıyla Washington'da gerçekleştirdikleri temasları değerlendirdi.
SICAK GÜNDEM BAŞLIKLARI
ABD'ye mayıs ayının ardından yaptıkları ikinci ziyaretin de faydalı geçtiğini dile getiren Kılıç, ziyaret kapsamında senatör ve ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya geldiklerini söyledi.
NATO'nun en büyük ikinci ordusu ve bugüne kadar tüm uluslararası faaliyetlerinde görev alan bir ülkenin temsilcileri olarak temaslarda bulunduklarını ifade eden Kılıç, görüşmelerde Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirtti.
KONGRE ONAYI GEREKİYOR
Çağatay Kılıç, istedikleri birtakım modernizasyon kitlerinin yanı sıra bazı yeni özellikleri olan, askeri anlamda "yeni blog" diye tabir edilen F-16 alımının bir süreci olduğunu aktardı.