Washington'da kirli F-16 oyunu! AK Parti'den Senatör Menendez'e tepki

NATO'nun en büyük ikinci ordusu ve bugüne kadar tüm uluslararası faaliyetlerinde görev alan bir ülkenin temsilcileri olarak temaslarda bulunduklarını ifade eden Kılıç, görüşmelerde Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satılması başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konuları ele aldıklarını belirtti.

KONGRE ONAYI GEREKİYOR

Çağatay Kılıç, istedikleri birtakım modernizasyon kitlerinin yanı sıra bazı yeni özellikleri olan, askeri anlamda "yeni blog" diye tabir edilen F-16 alımının bir süreci olduğunu aktardı.