Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu anlaştı mı? 'Adaylık' ve 'koltuk' mecburiyeti...

MECBURİ 'ATEŞKES'

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun 'koltuk' ve 'adaylık' için bir anlaşmaya gittiklerinin kulislerde konuşulduğu belirtildi. Akşener'in parti içinde Koray Aydın'ın başını çektiği muhaliflere karşı böyle bir anlaşmayı mecburi olarak yaptığı konuşulurken Kılıçdaroğlu'nun da adaylık için bu yolu seçtiğine dikkat çekildi.

Konuyu köşesine taşıyan Sabah Yazarı Mahmut Övür şunları yazdı;

"6'lı Masa'nın belki de en başarılı olduğu alan, her toplantıdan "bir şey" çıkacak havası vermek. Geriye dönüp bakın, 36 kez bir araya gelmelerine rağmen, genel geçer tespitlerin ötesine geçilmedi. Ne toplumun "İşte bu..." dediği bir proje ortaya kondu ne de büyük beklentiye soktukları "aday" ismi belirlendi.

Tam aksine bu belirsizlik süreci, partiler arasındaki gerilimi arttırdı. Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatması, Akşener'in "kazanacak aday" diretmesi ve "noter değiliz" itirazı, neredeyse ipleri koparma noktasına getirdi.

İşte yeni dönemin ilk toplantısına bu gerilimli havayla gidildi. En çok da gerilimin iki aktörü Kılıçdaroğlu'yla Akşener'in o masada nasıl "hiçbir şey olmamış" gibi oturup konuştukları merak edildi.

Buna ilişkin elimizde bir ayrıntı yok ama hem ortaya konulan sonuç metni, hem de İyi Parti kulislerinde konuşulanlar bize, küçük de olsa bir ipucu veriyor.

Dikkatinizi çekmiştir, 6'lı Masa'nın son metnini Kılıçdaroğlu, bir twitle duyurdu. O twitinde özel olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vurgusu vardı:

"Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ni hazırlayan altı siyasi parti olarak kararlıyız..."

Bu vurguya neden gerek duyulduğunun cevabını ise İyi Parti kulisleri veriyor. Onlara göre, Akşener, Kılıçdaroğlu'ndan Parlamenter Sistem'e geçiş için güvence istemiş ve almıştı. Bunun karşılığı olarak da "şimdilik" Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermişti.

Peki, bu durumda, Akşener'in itirazlarına ne oldu? İyi Partililere göre Akşener itiraz etti ama "masayı dağıtma" korkusu daha ağır basıyor. İyi Partili biri yaşadıkları çaresizliği şöyle açıklıyor:

"masayı biz dağıtırsak biz de dağılırız."

ABD GEZİSİNE DİKKAT

Anlaşılan iki parti arasındaki savaşa "geçici bir ateşkesle" ara verildi. Tıpkı CHP içindeki "bilek güreşi"ne ara verildiği gibi... Nereye kadar? ABD gezisine kadar... Gerçi Kılıçdaroğlu "ABD'ye icazet almaya gitmiyorum" dedi ama gözler yine de o gezide olacak. Özellikle de Ekrem İmamoğlu'nun... Çünkü İmamoğlu hala "o makamı" bekliyor."