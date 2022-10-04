Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha: "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz!"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TERÖRİSTLERİ KAZDIKLARI ÇUKURLARA GÖMMEYE DEVAM EDECEĞİZ!
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeye devam edeceğiz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.