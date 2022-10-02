6'lı masayı karıştıracak bomba iddia: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'yla "koltuğu" için anlaştı! CHP'li gazetecileri susturun talimatı verdi

6'lı masada seçim yaklaştıkça "adaylık" kavgası büyürken, kapalı kapılar ardında ise ilginç olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışı sonrası adaylık için adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan "yanınızdayız" paylaşımı geldi.
Tüm bunların ardından bir televizyon kanalında canlı yayına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na adeta "senden aday olmaz" diyerek İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerini ön plana çıkardı.
AKŞENER'DEN CHP YANDAŞI GAZETECİLERİ 'SUSTURUN' TALİMATI
6'lı masada ikinci tur görüşmeleri öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Basın önünde ve kapalı kapılar ardında "güç savaşları" yaşanmaya devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "dikkat çeken" mesajlar verdi. Akşener'in masada sorun olmadığını söylemesine rağmen özellikle CHP içerisindeki bir kesimi "uyarması" dikkat çekti. Akşener, masada kimin aday olacağının konuşulmadığını söylediği açıklamasında adeta CHP yandaşı gazetecilerin "susturulması" talimatını verdi. Akşener'in konuşmasında "Medyada öne çıkan ve kendilerini CHP'nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum. Hassas bir dönemde, herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar görüyorum. Çünkü, partide bir sorumlulukları olmadığı halde, milletimiz o isimlerin sözlerini, partinin görüşü gibi algılıyor. İncitici bir dilleri var." ifadelerini kullanması Kılıçdaroğlu ile gizlice anlaştığı iddialarını güçlendirdi.
KİM BU İSİMLER?
Meral Akşener'in açıklamaları sonrası gözler işaret ettiği isimlere çevrildi. Akıllara geçtiğimiz günlerde İYİ Partili isimlerin CHP'li belediyelerden yüz milyonlarca liralık ihaleler alarak yolsuzluk yaptığı iddiasında bulunan eski CHP vekili gazeteci Barış Yarkadaş geldi. Yarkadaş, İYİ Partili Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı 107 milyon liralık ihalenin belgelerini ortaya çıkarmıştı.
Yarkadaş'ın açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti'ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor.