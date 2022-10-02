6'lı masayı karıştıracak bomba iddia: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'yla "koltuğu" için anlaştı! CHP'li gazetecileri susturun talimatı verdi

AKŞENER HAYATININ EN ZOR GÜNLERİNİ YAŞIYOR

Ben ortada hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında gizli bir mutabakat olduğunu Akşener'in siyasi hayatının en zor günlerini geçirdiğini ve bu zorlukları aşmak için böyle bir strateji izlediğini düşünüyorum. Son Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinde siyaseten kendi partisinde bazı sorunları olduğunu ve Kılıçdaroğlu'na bazı talepler ilettiğine dair bilgiler var. O zorluklar neler! Koray Aydın MHP'den beri ülkücü camiasında tanınan bir isim. İYİ Parti'de teşkilatlara son derece hakim bir isim. Görevden alındı ama teşkilatlar üzerinde etkisiz kaldığı anlamına gelmiyor. Koray Aydın'ın ekibi Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda İYİ Parti'nin masadan kalkmasını istiyor.