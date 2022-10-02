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    • 02.10.2022 15:07
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    6'lı masayı karıştıracak bomba iddia: Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'yla "koltuğu" için anlaştı! CHP'li gazetecileri susturun talimatı verdi

    Son dakika haberi | 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi 6'lı masada aday krizi sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını neredeyse resmen ilan ederken; İYİ Parti cephesinde ise bir kısım Mansur Yavaş ismini ön plana atıyor. Meral Akşener'in ise İYİ Parti Genel Başkanlığı koltuğunu kaybetme korkusuyla Kılıçdaroğlu ile gizli bir ittifak kurduğu iddia edildi. Akşener'in, Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada bazı CHP yandaşı gazetecilerin susturulmasını istemesi de dikkat çekti. Akşener'in bu talebinin ikili arasındaki gizli mutabakatla ilgili olduğu belirtildi. Akşener'in "susturun" dediği gazeteciler de merak konusu oldu. Son dönemde Barış Yarkadaş, bazı İyi Partililerin ihale yolsuzluklarını açıklamıştı.

    takvim.com.tr
    Akşener anlaştı! CHP’li isimleri susturun talimatı verdi

    6'lı masada seçim yaklaştıkça "adaylık" kavgası büyürken, kapalı kapılar ardında ise ilginç olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İzmir'de konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışı sonrası adaylık için adı geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan "yanınızdayız" paylaşımı geldi.

    Tüm bunların ardından bir televizyon kanalında canlı yayına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'na adeta "senden aday olmaz" diyerek İmamoğlu ve Yavaş'ın isimlerini ön plana çıkardı.

    AKŞENER'DEN CHP YANDAŞI GAZETECİLERİ 'SUSTURUN' TALİMATI
    6'lı masada ikinci tur görüşmeleri öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Basın önünde ve kapalı kapılar ardında "güç savaşları" yaşanmaya devam ederken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Cumhuriyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada "dikkat çeken" mesajlar verdi. Akşener'in masada sorun olmadığını söylemesine rağmen özellikle CHP içerisindeki bir kesimi "uyarması" dikkat çekti. Akşener, masada kimin aday olacağının konuşulmadığını söylediği açıklamasında adeta CHP yandaşı gazetecilerin "susturulması" talimatını verdi. Akşener'in konuşmasında "Medyada öne çıkan ve kendilerini CHP'nin sözcüsü gibi gören bazı isimlerin özensiz bir dil kullandıklarını görüyorum. Hassas bir dönemde, herkesin sözlerine dikkat etmesinde yarar görüyorum. Çünkü, partide bir sorumlulukları olmadığı halde, milletimiz o isimlerin sözlerini, partinin görüşü gibi algılıyor. İncitici bir dilleri var." ifadelerini kullanması Kılıçdaroğlu ile gizlice anlaştığı iddialarını güçlendirdi.

    KİM BU İSİMLER?
    Meral Akşener'in açıklamaları sonrası gözler işaret ettiği isimlere çevrildi. Akıllara geçtiğimiz günlerde İYİ Partili isimlerin CHP'li belediyelerden yüz milyonlarca liralık ihaleler alarak yolsuzluk yaptığı iddiasında bulunan eski CHP vekili gazeteci Barış Yarkadaş geldi. Yarkadaş, İYİ Partili Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı 107 milyon liralık ihalenin belgelerini ortaya çıkarmıştı.

    Yarkadaş'ın açıklamalarında şu ifadeleri kullanmıştı: "Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti'ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti'de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu'na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale alıyor.

        "İFTİRA ATIYORSUN İSPATLA DİYENLERDEN ÖZÜR BEKLİYORUM"
        'Kim ihale almış? Barış Yarkadaş iftira atıyor' diyorlar. Şimdi burada iftira atan kim? İnternette dolaşırken Samsun'daki bir yerel gazetede bu haberin çıktığını gördüm.

        Samsun Milletvekili olduğu için gazete 'Siz bu ihaleyi aldınız mı?' diye soruyorlar. Bedri Yaşar 'Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır bize bir kıyak yoktur' diyor. 2 gündür benim hakkımda Twitter'da 'İftira atıyorsun, ispatla' diyen arkadaşlardan kocaman bir özür bekliyorum."

        AKŞENER'LE KILIÇDAROĞLU ARASINDA GİZLİ MUTABAKAT
        Kapalı kapılar ardında ve ortalıkta tüm bunlar yaşanırken, Kılıçdaroğlu ve Akşener'le ilgili bomba bir iddia daha gündeme geldi. Gazeteci Zafer Şahin, Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında gizli bir mutabakat olduğunu ve Akşener'in İYİ Parti Genel Başkanlığı koltuğunu korumak için CHP lideriyle anlaşma sağladığını iddia etti. Şahin konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

        AKŞENER HAYATININ EN ZOR GÜNLERİNİ YAŞIYOR
        Ben ortada hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında gizli bir mutabakat olduğunu Akşener'in siyasi hayatının en zor günlerini geçirdiğini ve bu zorlukları aşmak için böyle bir strateji izlediğini düşünüyorum. Son Akşener-Kılıçdaroğlu görüşmesinde siyaseten kendi partisinde bazı sorunları olduğunu ve Kılıçdaroğlu'na bazı talepler ilettiğine dair bilgiler var. O zorluklar neler! Koray Aydın MHP'den beri ülkücü camiasında tanınan bir isim. İYİ Parti'de teşkilatlara son derece hakim bir isim. Görevden alındı ama teşkilatlar üzerinde etkisiz kaldığı anlamına gelmiyor. Koray Aydın'ın ekibi Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda İYİ Parti'nin masadan kalkmasını istiyor.

            AKŞENER, TEK ÇIKIŞ YOLUNU KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINI GÖRÜYOR
            Bu sefer ne olacak? Siz Genel Başkan Akşener olarak aday olacaksınız. Zaten parti tabanı da bunu istiyor. Aday olacaksınız, kuvvetle muhtemel 2018 seçimlerinde olduğu gibi partinizden daha düşük oy alacaksınız. Bu neyi getirecek? Genel başkanlığınızın sorgulanmasını getirecek. Seçim sonrasında İYİ Parti'de genel başkan değişimi kaçınılmaz olur. Akşener tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu görüyor. Tek çıkışının Kılıçdaroğlu'nun adaylığı olarak görüyor. Ben Kemal Bey ile Akşener arasında, Kemal Bey'in adaylığıyla ilgili gizli bir mütabakat olduğunu düşünüyorum. Bence sıcak bakıyor.


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            GÖRÜŞME SONRASI TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI: GERİLİM AKŞENER'İN SURATINA YANSIDI
            Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Genel Merkezi'nde Meral Akşener-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası Meral Akşener'in suratındaki gerginlik dikkat çekmişti. Akşener zoraki gülümsemeye çalışsa da ikili arasında bir kriz yaşandığı anlaşılıyordu.
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