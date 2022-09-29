Adaylık restleşmesi sonrası ilk temas! Kemal Klılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüştü

Adaylık savaşının gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Noter değiliz' restiyle karşılık vermişti.
Kılıçdaroğlu ve Aşener yaşanan gerilim sonrası ilk kez görüştü.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E ZİYARET
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazar günü CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek 6'lı masanın 2'nci tur ilk toplantısı öncesi ziyaretlerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret etti.
KILIÇDAROĞLU'NU KORAY AYDIN VE PAÇAÇI KARŞILADI
Kılıçdaroğlu'na, CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nu, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın ile İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı karşıladı.
1,5 SAAT KONUŞUP AÇIKLAMA YAPMADILAR
Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, basına kapalı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Akşener, toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nu genel merkez kapısından uğurladı.
Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.