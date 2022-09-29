Adaylık restleşmesi sonrası ilk temas! Kemal Klılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüştü

Akşener, GİK üyeleri ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile diğer siyasi partilerin bu yöndeki çalışmaları başta olmak üzere, ülke gündeminde öne çıkan siyasi gelişmelerle ilgili görüş ve düşüncelerini dinleyecek.

3. OLAĞAN KONGRE TAKVİMİ DE GÜNDEMDE

Toplantının gündeminde, 3. Olağan Kongre takvimi de yer alıyor. Toplantıda, kongreye hazırlık çerçevesinde ilçe ve il kongrelerinin başlatılması kararı alınması bekleniyor.

KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MERAL AKŞENER'İN KARŞILIKLI RESTLEŞMESİ

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum masada karşılık bulmuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları her fırsatta masaya 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini dayatsa da İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan açıklamalar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini dile getiriyor.