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    • 29.09.2022 16:55
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    • 29.09.2022 17:24
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    Adaylık restleşmesi sonrası ilk temas! Kemal Klılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüştü

    6'lı masanın adaylık belirleme savaşı sürerken CHP ve İYİ Parti arasında flaş bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Noter değiliz' restiyle karşılık vermişti. İkili arasında yaşanan karşılıklı restleşme sonrası ilk temas gerçekleşti. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Adaylık restleşmesi sonrası ilk temas! Kemal Klılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüştü

    Adaylık savaşının gölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasında dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" çıkışının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 'Noter değiliz' restiyle karşılık vermişti.

    Kılıçdaroğlu ve Aşener yaşanan gerilim sonrası ilk kez görüştü.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN AKŞENER'E ZİYARET
    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, pazar günü CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşecek 6'lı masanın 2'nci tur ilk toplantısı öncesi ziyaretlerini sürdürdü. Kılıçdaroğlu, bu kapsamda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret etti.

    KILIÇDAROĞLU'NU KORAY AYDIN VE PAÇAÇI KARŞILADI
    Kılıçdaroğlu'na, CHP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nu, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Koray Aydın ile İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Mustafa Cihan Paçacı karşıladı.

    1,5 SAAT KONUŞUP AÇIKLAMA YAPMADILAR
    Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, basına kapalı yaklaşık 1,5 saat sürdü. Akşener, toplantı sonrası Kılıçdaroğlu'nu genel merkez kapısından uğurladı.

    Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

        GERİLİM AKŞENER'İN SURATINA YANSIDI
        Görüşme sonrası Meral Akşener'in suratındaki gerginlik dikkat çekti. Akşener zoraki gülümsemeye çalışsa da ikili arasında bir kriz yaşandığı anlaşılıyordu.

        AKŞENER GİK'İ TOPLUYOR
        Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'nin yeni yasama yılı açılışı ve pazar günkü altılı masa toplantısı öncesi kurmaylarının siyasi gündemde öne çıkan başlıklara ilişkin fikirlerini dinleyecek.

        Edinilen bilgiye göre Akşener, yarın Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleri ve milletvekilleriyle bir araya gelecek. Siyasi gündemde öne çıkan başlıkların ele alınacağı toplantıda, ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.

        Akşener, GİK üyeleri ve milletvekillerinin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi ile diğer siyasi partilerin bu yöndeki çalışmaları başta olmak üzere, ülke gündeminde öne çıkan siyasi gelişmelerle ilgili görüş ve düşüncelerini dinleyecek.

        3. OLAĞAN KONGRE TAKVİMİ DE GÜNDEMDE
        Toplantının gündeminde, 3. Olağan Kongre takvimi de yer alıyor. Toplantıda, kongreye hazırlık çerçevesinde ilçe ve il kongrelerinin başlatılması kararı alınması bekleniyor.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU VE MERAL AKŞENER'İN KARŞILIKLI RESTLEŞMESİ
        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' sinyali verse de bu durum masada karşılık bulmuyor.

        Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcıları her fırsatta masaya 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini dayatsa da İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun önünü açan açıklamalar yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemediklerini dile getiriyor.

        Geçtiğimiz hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, zamanlaması manidar bir şekilde 'Benimle misiniz?' çıkışını yaptı.

        Kılıçdaroğlu, adaylığına engel olan Ekrem İmamoğlu ve özellikle Mansur Yavaş ile Meral Akşener'e yönelik sert ifadeler kullandı.

        BENİMLE MİSİNİZ DEĞİL MİSİNİZ?"
        CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin." dedi.

        Ortalığı karıştıracak çıkış!

        Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

        "Şunu da artık bilmek zorundayım siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarının sesi çıkmıyor. Bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini görüyorum. Ama artık karar verin. Benimleyseniz, benimle olduğunuzu da artık hissetmek istiyorum. Sırtımı size yaslayacağımı bilmek istiyorum."

        Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'senden aday olmaz' salvosu

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN 'DESTEK' AÇIKLAMASI GELİRKEN AKŞENER YİNE KARŞI ÇIKTI
        Yaşananlar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş belli planlar çerçevesinde Kılıçdaroğlu'na destek verirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yine Kılıçdaroğlu'nu veto etti.

            AKŞENER'DEN CANLI YAYINDA VETO: NOTER DEĞİLİZ
            Geçtiğimiz günlerde Habertürk yayınına katılan ve masanın adaylıkla ilgili noter olma pozisyonu olmadığını söyleyen Akşener, "Bir dayatma da söz konusu olamaz. Kemal Bey'in İzmir'deki sözleri bize değil partisineydi. Kendisi kesin aday değil. Gerekirse biz de masaya aday getiririz" diye konuştu. Akşener, CHP'ye bir borçları olmadıklarını söyleyerek, "Asıl onlar bize borçlu" dedi.

            İYİ Parti lideri, Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceklerini söyleyip bir kez daha Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapattı.

            "HDP'nin masada olması gerektiğini iddia eden bir ekip daha var." diyen Akşener, "Bu arkadaşlar İYİ Parti'nin engel olduğunu düşünüyorsa, diğer 5 parti de kabul ediyorsa, biz kalkarız HDP oturur." ifadelerini kullanarak Milliyetçi tabana yönelik ifadeler kullandı.
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            Haberler Güncel Adaylık restleşmesi sonrası ilk temas! Kemal Klılıçdaroğlu ile Meral Akşener görüştü
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