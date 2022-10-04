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    • Güncel
    • 04.10.2022 09:31
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    • 04.10.2022 10:03
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    Marmara depremi | Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Marmara Denizi'nde büyük İstanbul depreminin beklendiği fayda gece 3,1 büyüklüğünde deprem oldu

    Marmara depremi veya Büyük İstanbul depremi uzmanların sürekli uyardığı ve beklenen bir gerçek. Geride bıraktığımız gece saatlerinde Marmara Denizi'nde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Marmara Denizi'nde Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Prof. Dr. Naci Görür de konuyla ilgili bir açıklama yaparak "Küçük ama yeri bakımından önemli" notunu düştü. Görür, geçtiğimiz günlerde 17 Ağustos'un yıl dönümünde ise "Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre, biz işin son evresine geldik." ifadelerini kullanmıştı.

    Marmara Denizi’nde korkutan deprem

    'Büyük İstanbul depremi' İstanbul'u bekleyen acı gerçek. Marmara Denizi'ndeki faydan direkt olarak etkilenecek İstanbul'da 17 Ağustos 1999 depreminden sonra gerekli hazırlıklar yapılsa da megakentin olası bir depremde neler yaşayacağı büyük bir korku.

    SON DAKİKA! MARMARA'DA DİKKAT ÇEKEN DEPREM
    İstanbul'da 17 Ağustos 1999 ve 26 Eylül 2019'daki depremler hala akıllardayken dün gece Marmara Denizi'nde küçük ölçekte bir deprem meydana geldi. Ancak deprem, Kumburgaz fay kolunun üzerinde olması nedeniyle önem arz ediyor.

    PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN UYARI
    Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan depremle ilgili şu paylaşımı yaptı "Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle"

    KUMBURGAZ FAY HATTI NEREDE? KUMBURGAZ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
    Kuzey Anadolu fay hattının Kumburgaz kolu Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığından geçiyor. Marmara fayı üzerinde yer alıp deprem açısından suskun olan ve dolayısıyla kırılması yönünde beklentiler bulunan Kumburgaz fay segmentinin yeri ve uzunluğu merak ediliyor. Son olarak ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün Kumburgaz fay hattına dikkat çektiği açıklamalarının ardından bu fay hattı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen soruların yanıtları…

        KUMBURGAZ NEREDE?
        Kumburgaz, İstanbul'un Avrupa yakasında ve Marmara Denizi kıyısında 1.892 hektarlık bir alanda kurulmuştur. 8 kilometrelik bir sahil şeridine sahiptir. Çatalca ilçesine bağlıyken 1988 yılında Büyükçekmece'nin ilçe olmasının ardından bu ilçeye bağlı bir belde olmuştur. Kumburgaz'ın batısında Celaliye-Kamiloba Beldesi, doğusunda Mimarsinan Beldesi, kuzeyinde Celaliye-Kamiloba ile Tepecik Beldesi, güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır.

        KUMBURGAZ FAY HATTI NASIL SORGULANIR?
        Evlerinin yakınından ya da altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, bu sorunun cevabını MTA'nın haritasından sorgulama yaparak öğrenebilirler.

        MTA'nın sayfasına girdikten sonra, yer bilimleri portalına tıklayıp, çıkan harita üzerinden konuma girmek gerekmektedir. Haritadan konum girildikten sonra, faylar kısmını girip detaylara bakılabilmektedir. Sayfanın sol alt köşesinden ise ''son depremleri'' görmek mümkündür. Sayfanın sağ üst kısmından ise son 24 saat, 7 gün ve 30 gün yazan kutucuklara tıklayarak ayrıntılı olarak depremleri görmek de mümkündür.

        KUZEY ANADOLU FAY HATTI
        Kuzey Anadolu fayı (KAF), doğuda Karlıova ile batıda Mudurnu Vadisi arasında doğu-batı doğrultusunda bir yay gibi uzanıyor. Hattın uzunluğu yaklaşık 1200 kilometre; genişliği ise 100 metre ile 10 kilometre arasında değişiyor.

        NACİ GÖRÜR GEÇTİĞİMİZ 17 AĞUSTOS'TA DA UYARDI: MARMARA DEPREMİ İÇİN SÜRE AZALDI
        Yıl dönümünde 17 Ağustos 1999 depremini değerlendiren Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara'da beklenen depremin 1999 yılından itibaren her an olmak kaydıyla 30 sene içerisinde olma olasılığını yüzde 64 olduğu bilimsel olarak açıklandı. 1999'dan bu yana 23 sene geçti, yüzde 64 olasılık 2029'a kadar olduğuna göre, biz işin son evresine geldik. Marmara'nın altındaki Kuzey Anadolu'nun bir bölümü olan fay kırıldığı takdirde minimum 7.2, maksimum 7.6 büyüklüğünde deprem üretir" dedi.

        Bilim Akademisi Kurucu üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 17 Ağustos 1999 depremini değerlendirdi. 1999 depreminin daha dikkatli olmamız gerektiğini öğrettiğini söyleyen Görür, olası Marmara depremi için zamanın azaldığını söyledi.

        "HERKES KUZEYE BAKIYOR, GÜNEY KOLDA DA BİRİKİM VAR! 10 KAT FAZLA STRES BİRİKTİRİYOR"
        Marmara Bölgesi'nde bulunan fay hatlarının sürekli takip edildiğini belirten Bilim Akademisi Üyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, yapılan birçok çalışmanın Marmara'da bulunan fay hattının Kuzey koluna odaklandığını ama güney hattında bulunan fay hattında da birikme olduğunu belirtti.

            Prof. Dr. Görür, geçtiğimiz şubat ayında şu açıklamayı yapmıştı "Şimdi herkes kuzey koluna bakıyor oysa Marmara'daki stres birikimi sadece kuzey hattında gerçekleşmiyor. Marmara'nın güney hattında da stres birikimi var. Depremi kuzey kolda beklememiz doğru, bilimsel veriler bize büyük bir olasılık payı ile bu bölgeyi işaret ediyor ama bu, Marmara'nın güney bölgesi emniyettedir anlamına gelmiyor. Marmara Denizi'nde stres birikimi asimetrik şekilde, bu anlamda bakarsak eğer halkımız ve yöneticilerimizin 'Deprem nasılsa kuzeyde olacak' şeklinde bir rehavete kapılması yanlış. Deprem beklediğimiz fayın güney alanları neredeyse 10 kat daha fazla stres biriktiriyor."

            Tüm bunların güney alanlarda hiç düşünülmeyen boyutlarda hasar yaratma ihtimalini doğurduğu söyleyen Prof. Dr. Naci Görür, "Bu ihtimali göz önüne alarak güney kısımda bulunan yerleşimlerin yani Bursa, Balıkesir, Bandırma, Mudanya, Gemlik özetle Marmara'nın güneyinde deprem önlemleri özellikle de deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları ihmal edilmemeli" şeklinde konuştu.

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            Kuruluş Osman
            Haberler Güncel Marmara depremi | Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Marmara Denizi'nde büyük İstanbul depreminin beklendiği fayda gece 3,1 büyüklüğünde deprem oldu
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