Marmara depremi | Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Marmara Denizi'nde büyük İstanbul depreminin beklendiği fayda gece 3,1 büyüklüğünde deprem oldu

KUMBURGAZ NEREDE?

Kumburgaz, İstanbul'un Avrupa yakasında ve Marmara Denizi kıyısında 1.892 hektarlık bir alanda kurulmuştur. 8 kilometrelik bir sahil şeridine sahiptir. Çatalca ilçesine bağlıyken 1988 yılında Büyükçekmece'nin ilçe olmasının ardından bu ilçeye bağlı bir belde olmuştur. Kumburgaz'ın batısında Celaliye-Kamiloba Beldesi, doğusunda Mimarsinan Beldesi, kuzeyinde Celaliye-Kamiloba ile Tepecik Beldesi, güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır.

KUMBURGAZ FAY HATTI NASIL SORGULANIR?

Evlerinin yakınından ya da altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, bu sorunun cevabını MTA'nın haritasından sorgulama yaparak öğrenebilirler.