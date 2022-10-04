Marmara depremi | Prof. Dr. Naci Görür uyardı: Marmara Denizi'nde büyük İstanbul depreminin beklendiği fayda gece 3,1 büyüklüğünde deprem oldu

'Büyük İstanbul depremi' İstanbul'u bekleyen acı gerçek. Marmara Denizi'ndeki faydan direkt olarak etkilenecek İstanbul'da 17 Ağustos 1999 depreminden sonra gerekli hazırlıklar yapılsa da megakentin olası bir depremde neler yaşayacağı büyük bir korku.
SON DAKİKA! MARMARA'DA DİKKAT ÇEKEN DEPREM
İstanbul'da 17 Ağustos 1999 ve 26 Eylül 2019'daki depremler hala akıllardayken dün gece Marmara Denizi'nde küçük ölçekte bir deprem meydana geldi. Ancak deprem, Kumburgaz fay kolunun üzerinde olması nedeniyle önem arz ediyor.
PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN UYARI
Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan depremle ilgili şu paylaşımı yaptı "Arkadaşlar, dün gece Marmara Denizinde min. 7,2 deprem beklediğimiz Kumburgaz fay kolu üzerinde 3,1 deprem oldu. Küçük ama yeri bakımından önemli. Sevgiyle"
KUMBURGAZ FAY HATTI NEREDE? KUMBURGAZ FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Kuzey Anadolu fay hattının Kumburgaz kolu Büyükçekmece'nin 15 kilometre açığından geçiyor. Marmara fayı üzerinde yer alıp deprem açısından suskun olan ve dolayısıyla kırılması yönünde beklentiler bulunan Kumburgaz fay segmentinin yeri ve uzunluğu merak ediliyor. Son olarak ünlü deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'ün Kumburgaz fay hattına dikkat çektiği açıklamalarının ardından bu fay hattı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen soruların yanıtları…