Adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu 'her tuşa basar, şekilden şekle girerim' modunda! Riyakar 'başörtüsü' siyasetinin deşifresi

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masanın adayı hala belli olmuş değil.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.
"BENİMLE MİSİNİZ?" ÇIKIŞI VE "NOTER DEĞİLİZ" RESTİ
Bu doğrultuda CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Benimle misiniz, değil misiniz?" çıkışında bulunarak, Meral Akşener'e ve adaylık yolunda parlattığı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a üstü kapalı sert bir göndermede bulundu.
Akşener'de bu sözler üzerine katıldığı TV yayınında 'Noter değiliz' şeklinde rest çekti.
KRİZİ GÖLGELEMEK İÇİN ORTAK ADAY ÇIKIŞI!
Yaşanan bu tartışmanın akabinde masanın son toplantısı sonrası CHP ve İYİ Parti arasındaki krizi gölgelemek adına yine 'ortak aday' çıkışı yapıldı.
Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sıklıkla yayınladığı kurgu videoarına bir yenisini daha ekledi.
ÖNCE 'YANIMDA MISINIZ?' DİYE KÜKREDİ SONRA GERİ VİTES YAPTI!
Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoda geçtiğimiz günlerde ittifak ortaklarına ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine yönelik yaptığı "Yanımda mısınız değil misiniz" çıkışı değerlendiren Kılıçdaroğlu, adeta çark etti.
İYİ Parti ile yaşanan gerilim ve masadaki son toplantı sonrası "Yanımda mısınız" çıkışını 'helalleşmek, Türkiye'yi barıştırmak' için yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun yaptığı geri vites bir kez daha gözler önüne serildi.
KILIÇDAROĞLU 'HER TUŞA BASARIM, ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRERİM' MODUNDA
CHP liderinin saat 21.00'da yayımladığı video ise adaylık yolunda her tuşa basmaktan geri durmayacağını kanıtlar nitelikte.
Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile
Geçtiğimiz gün merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluyla helalleşip, sonrasında Nurcuların yönetecileriyle yemek yiyen, takip eden süreçte çektiği videoda masasında Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları kitabına yer veren Kılıçdaroğlu, başörtüsü meselesini de manidar bir şekilde gündeme getirdi.
Kemal Kılıçdaroğlu, Nurcularla bir arada