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    • Güncel
    • 03.10.2022 22:51
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    • 03.10.2022 23:16
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    Adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu 'her tuşa basar, şekilden şekle girerim' modunda! Riyakar 'başörtüsü' siyasetinin deşifresi

    Türkiye seçimlere giderayak kifaysetsiz muhterislerin, algı, propaganda ve ikiyüzlü siyasetine maruz kalıyor. Bunun son örneği CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosuyla bir kez daha gözler önüne serildi. Vetoların gölgesinde adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu adeta 'her tuşa basarım şekilden şekle girerim' modunda. Geçtiğimiz gün Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluyla helalleşip, sonrasında Nurcuların yönetecileriyle yemek yiyen, takip eden süreçte çektiği videoda masasında Ziya Gökalp'in 'Türkçülüğün Esaslar'ı kitabına yer veren Kılıçdaroğlu'nun sergilediği tutum bu durumu destekler nitelikte. Takvim.com.tr, 'helalleşme çıkışı' ile manidar bir şekilde başörtü meselesini diline dolayan Kılıçdaroğlu'nun riyakar siyasetini sizler için özetledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’nun riyakar siyasetinin deşifresi

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masanın adayı hala belli olmuş değil.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' üzerinden yürüttüğü riyakar siyasetinin deşifresi!



    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her seferinde 'aday benim' mesajı verse de bu durum ittifak ortaklarınca özellikle İYİ Parti cephesince pek de karşılık görmüyor.



    "BENİMLE MİSİNİZ?" ÇIKIŞI VE "NOTER DEĞİLİZ" RESTİ
    Bu doğrultuda CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Benimle misiniz, değil misiniz?" çıkışında bulunarak, Meral Akşener'e ve adaylık yolunda parlattığı Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a üstü kapalı sert bir göndermede bulundu.

    Akşener'de bu sözler üzerine katıldığı TV yayınında 'Noter değiliz' şeklinde rest çekti.

    KRİZİ GÖLGELEMEK İÇİN ORTAK ADAY ÇIKIŞI!
    Yaşanan bu tartışmanın akabinde masanın son toplantısı sonrası CHP ve İYİ Parti arasındaki krizi gölgelemek adına yine 'ortak aday' çıkışı yapıldı.

    Tüm bu gelişmelerin ışığında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sıklıkla yayınladığı kurgu videoarına bir yenisini daha ekledi.

    ÖNCE 'YANIMDA MISINIZ?' DİYE KÜKREDİ SONRA GERİ VİTES YAPTI!
    Resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı videoda geçtiğimiz günlerde ittifak ortaklarına ve Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş ikilisine yönelik yaptığı "Yanımda mısınız değil misiniz" çıkışı değerlendiren Kılıçdaroğlu, adeta çark etti.

    İYİ Parti ile yaşanan gerilim ve masadaki son toplantı sonrası "Yanımda mısınız" çıkışını 'helalleşmek, Türkiye'yi barıştırmak' için yaptığını iddia eden Kılıçdaroğlu'nun yaptığı geri vites bir kez daha gözler önüne serildi.



    KILIÇDAROĞLU 'HER TUŞA BASARIM, ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRERİM' MODUNDA
    CHP liderinin saat 21.00'da yayımladığı video ise adaylık yolunda her tuşa basmaktan geri durmayacağını kanıtlar nitelikte.


    Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile

    Geçtiğimiz gün merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluyla helalleşip, sonrasında Nurcuların yönetecileriyle yemek yiyen, takip eden süreçte çektiği videoda masasında Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları kitabına yer veren Kılıçdaroğlu, başörtüsü meselesini de manidar bir şekilde gündeme getirdi.


    Kemal Kılıçdaroğlu, Nurcularla bir arada



        Kılıçdaroğlu'nun adaylık yolundaki daldan dala zıplayan tutumu ve çırpınışları toplumun birçok kesiminin dikkatini çekerken bunları yaparken geçmişiyle de çelişmesi ayrı bir konu başlığı...

        Bu tezatlığın en somur örneği ise başörtüsü meselesi olarak karşımıza çıkıyor.

        CHP lideri bugünkü videosunda "Geçmişte başörtüsü ile alakalı yanlışlarımız oldu. Ama artık değiştik. Başörtüsünü yasal güvence altına alacak kanun teklifini yarın Meclis'e sunacağız" ifadelerini kullandı.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti hükümetinin mücadelesini verdiği başörtüsü sorunu, yıllar önce çözülmüşken Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2023'e sayılı bir zaman kala bu konuyu ısıtıp, geçmişte imza attığı skandalları yok sayarmışcasına gündeme getirmesi ise manidar...



        Gelin Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusundaki riyakar siyasetini mercek altına alalım;

        VEKİL OLDUĞU DÖNEMDE KARŞI ÇIKIP AYM'YE BAŞVURMUŞTU
        2008 yılında çıkan yasayla başörtü yasağı kaldırılırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu CHP'li milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) iptal başvurusunda bulunmuştu.

        DSP'li milletvekillerinin de desteğiyle gerekli imzayı tamamlayan CHP, değişikliğin iptali veya yok hükmünde kabul edilmesini ve yürürlüğün durdurulmasını istemişti.



        CHP yönetimi, bir taraftan yasakları savunarak bunun öncülüğünü yaparken diğer taraftan da enteresan bir şekilde başörtülü açılımı adı altında parti programı düzenleyerek çarşaf giyen kadınlara rozet takmıştı.



            KENDİ SÖZLERİNİ APAR TOPAR YALANLADI
            2010'da kaset skandalıyla genel başkan değişikliği yaşanan CHP'de yeni başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, "Başörtülü kızlar üniversiteye rahatlıkla girecek ve bunu CHP çözecek" sözleriyle çıkış yapmış ancak bir gün sonra "Kızlar okula türbanla gidecek demedim" diyerek sözünü geri almıştı.




            "BİR METREKARELİK BEZ PARÇASI"
            Kılıçdaroğlu, yıllar önce katıldığı bir televizyon yayınında başörtüsü için 'bir metrekarelik bez parçası' da demişti.




            ÜLKÜCÜ TABANA SİNYAL
            Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoda dikkat çeken bir başka detay da okuduğu kitap oldu.

            Başörtüsü konusunda propaganda yapan Kılıçdaroğlu'nun, Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları isimli kitabı ile de kendisinin adaylığına onay vermeyen İYİ Parti'nin milliyetçi tabanına mesaj gönderdiği düşünülüyor.

            CHP'nin riyakar siyaseti Kadir Mısıroğlu'nun sözlerini akıllara getirdi



            CHP'NİN RİYAKAR SİYASETİ KADİR MISIROĞLU'NUN SÖZLERİNİ AKILLARA GETİRDİ
            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlere giderayak yürüttüğü riyakar siyaset akıllara Kadir Mısıroğlu'nun "Zaten yakında ben daha Müslümanım diye yarışacaklar. Ey millet bana rey ver, ben daha iyi Müslümanım diyecekler" sözlerini getirdi.
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            Haberler Güncel Adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu 'her tuşa basar, şekilden şekle girerim' modunda! Riyakar 'başörtüsü' siyasetinin deşifresi
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