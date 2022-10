Adaylık için çırpınan Kılıçdaroğlu 'her tuşa basar, şekilden şekle girerim' modunda! Riyakar 'başörtüsü' siyasetinin deşifresi

KILIÇDAROĞLU 'HER TUŞA BASARIM, ŞEKİLDEN ŞEKLE GİRERİM' MODUNDA

CHP liderinin saat 21.00'da yayımladığı video ise adaylık yolunda her tuşa basmaktan geri durmayacağını kanıtlar nitelikte.





Kılıçdaroğlu, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu ile



Geçtiğimiz gün merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğluyla helalleşip, sonrasında Nurcuların yönetecileriyle yemek yiyen, takip eden süreçte çektiği videoda masasında Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasları kitabına yer veren Kılıçdaroğlu, başörtüsü meselesini de manidar bir şekilde gündeme getirdi.





Kemal Kılıçdaroğlu, Nurcularla bir arada