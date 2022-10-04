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    • Güncel
    • 05.10.2022 05:46
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    • 05.10.2022 05:46
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    Kılıçdaroğlu'nun riyakar 'başörtüsü' siyasetini mangır medya hedef aldı! "Bütün hatalarını kabul etti"

    Seçimler yaklaştıkça her tuşa basan Kemal Kılıçdaroğlu son olarak riyakar 'başörtüsü' siyasetine soyunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı partisinin fonladığı Tele1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ tarafından sert eleştirildi. Türkiye'de bu sorunun çözüldüğünü belirten Yanardağ, "Peki neden Kılıçdaroğlu böyle bir hamle yaptı? Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla geçmişte devletin yaptığı bütün hataları kabul etti. Bu çok vahim bir hata çok vahim" ifadelerini kullandı. Ayrıyeten başörtüsüne olan nefretini kusan Merdan Yanardağ kamu kurumlarında yeri olmadığını vurguladı.

    Mangır Merdan Kılıçdaroğlu’nu yerden yere vurdu

    Geçtiğimiz yıllarda başörtüsünden "1 metrekarelik bez parçası" olarak bahseden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün yayınladığı videoyla Türkiye'de bir başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp konu hakkında kanun teklifi hazırladıklarını ifade etti..

    KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU | VIDEO

    MANGIR MEDYASINDA YERDEN YERE VURULDU
    CHP liderinin kendisiyle çelişen çıkışı, partisi tarafından fonlanan kanallarda dahi eleştiri konusu oldu.CHP'den para aldığını itiraf eden Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.



    "KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞI VAHİM ÇOK VAHİM BİR HATA"
    Kılıçdaroğlu'nun çıkışının bir seçim hazırlığı olduğunu vurgulayan Yanardağ, Türkiye'de bir türban sorunu olmadığını söyleyip, "Peki neden Kılıçdaroğlu böyle bir hamle yaptı? Bu çıkışıyla geçmişte devletin yaptığı bütün hataları kabul etti. Bu çok vahim bir hata çok vahim." diye konuştu.



    Yanardağ'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
    "Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu sorun çözülmüştü. Şu anda türban yasağının bulunduğu herhangi bir kamu kuruluşu yok. Bunlar genellikle kıyafet yönetmeliklerini ya da Meclis'te olduğu gibi iç tüzüklerini değiştirerek, kamu kuruluşu ise kıyafet yönetmeliğini değiştirerek mesela Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde olduğu gibi serbest bıraktılar. Şu anda poliste, yargıda, TSK'da türban var mı? Var. Peki neden Kılıçdaroğlu böyle bir hamle yaptı?



        Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışıyla geçmişte devletin yaptığı bütün hataları kabul etti. Bu çok vahim bir hata çok vahim.



        28 ŞUBAT KAFASI! KAMU KURUMLARINDA 'TÜRBAN' OLMAZMIŞ!
        Bazı kurumların, o kurumlara girmek isteyenler o kurumlara uymak zorundadır. Bunlardan bir tanesi yargıdır. Ben silahlı kuvvetlerde türban takmanın bir sorun olabileceğini, siyasal simge olduğunu söylediğim zaman diyelim ki benim hakkımda bir dava açıldı. Belki karşımda türbanlı bir yargıç olursa ne yapacağım? Hukuk bir parçadır, usüldür. İçeri girdiğinizde adil bir yargılanma konusunda şüpheye düşersiniz. Benim başıma geldi. Cumhurbaşkanına hakaretten bir dava açıldı bana ve gittiğim mahkemede yargıç ve hakim türbanlıydı. Bazı mesleklerle dinsel ve siyasi simgeler kullanılmamalıdır. Bu tartışmaların hepsinin önünü kesen bir yasa teklifi ortaya atmış oldu."

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