Kılıçdaroğlu'nun riyakar 'başörtüsü' siyasetini mangır medya hedef aldı! "Bütün hatalarını kabul etti"

Geçtiğimiz yıllarda başörtüsünden "1 metrekarelik bez parçası" olarak bahseden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride kalan gün yayınladığı videoyla Türkiye'de bir başörtüsü sorunu olduğunu öne sürüp konu hakkında kanun teklifi hazırladıklarını ifade etti..
KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU | VIDEO
MANGIR MEDYASINDA YERDEN YERE VURULDU
CHP liderinin kendisiyle çelişen çıkışı, partisi tarafından fonlanan kanallarda dahi eleştiri konusu oldu.CHP'den para aldığını itiraf eden Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, akşam saatlerinde katıldığı canlı yayında, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.
"KILIÇDAROĞLU'NUN ÇIKIŞI VAHİM ÇOK VAHİM BİR HATA"
Kılıçdaroğlu'nun çıkışının bir seçim hazırlığı olduğunu vurgulayan Yanardağ, Türkiye'de bir türban sorunu olmadığını söyleyip, "Peki neden Kılıçdaroğlu böyle bir hamle yaptı? Bu çıkışıyla geçmişte devletin yaptığı bütün hataları kabul etti. Bu çok vahim bir hata çok vahim." diye konuştu.
Yanardağ'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bu sorun çözülmüştü. Şu anda türban yasağının bulunduğu herhangi bir kamu kuruluşu yok. Bunlar genellikle kıyafet yönetmeliklerini ya da Meclis'te olduğu gibi iç tüzüklerini değiştirerek, kamu kuruluşu ise kıyafet yönetmeliğini değiştirerek mesela Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde olduğu gibi serbest bıraktılar. Şu anda poliste, yargıda, TSK'da türban var mı? Var. Peki neden Kılıçdaroğlu böyle bir hamle yaptı?