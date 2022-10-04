Kılıçdaroğlu'nun riyakar 'başörtüsü' siyasetini mangır medya hedef aldı! "Bütün hatalarını kabul etti"





28 ŞUBAT KAFASI! KAMU KURUMLARINDA 'TÜRBAN' OLMAZMIŞ!

Bazı kurumların, o kurumlara girmek isteyenler o kurumlara uymak zorundadır. Bunlardan bir tanesi yargıdır. Ben silahlı kuvvetlerde türban takmanın bir sorun olabileceğini, siyasal simge olduğunu söylediğim zaman diyelim ki benim hakkımda bir dava açıldı. Belki karşımda türbanlı bir yargıç olursa ne yapacağım? Hukuk bir parçadır, usüldür. İçeri girdiğinizde adil bir yargılanma konusunda şüpheye düşersiniz. Benim başıma geldi. Cumhurbaşkanına hakaretten bir dava açıldı bana ve gittiğim mahkemede yargıç ve hakim türbanlıydı. Bazı mesleklerle dinsel ve siyasi simgeler kullanılmamalıdır. Bu tartışmaların hepsinin önünü kesen bir yasa teklifi ortaya atmış oldu."

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