Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yeni anayasa mesajı: Bütün partiler bu konuda mutabık





BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ 28 ŞUBAT'TA ZİRVEYE ULAŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamalarına yönelik soru üzerine Bozdağ, geçmişte "başörtüsü zulmü" uygulandığı dönemlerde, CHP'nin bunun hem Meclisteki savunucusu olduğunu hem de bu uygulamanın ortadan kaldırılması için adım atıldığında bu uygulamanın devamını sağlamak için hukuki süreçlere başvurduğunu belirtti.

Bozdağ, başörtüsü ile ilgili geçmişte yapılan düzenlemeleri, getirilen yasakları anımsatarak başörtüsü zulmünün 28 Şubat'ta zirveye ulaştığını, birçok başarılı genç kızın üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda kaldığını anımsattı.