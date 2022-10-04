Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yeni anayasa mesajı: Bütün partiler bu konuda mutabık

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜ 28 ŞUBAT'TA ZİRVEYE ULAŞTI
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamalarına yönelik soru üzerine Bozdağ, geçmişte "başörtüsü zulmü" uygulandığı dönemlerde, CHP'nin bunun hem Meclisteki savunucusu olduğunu hem de bu uygulamanın ortadan kaldırılması için adım atıldığında bu uygulamanın devamını sağlamak için hukuki süreçlere başvurduğunu belirtti.
Bozdağ, başörtüsü ile ilgili geçmişte yapılan düzenlemeleri, getirilen yasakları anımsatarak başörtüsü zulmünün 28 Şubat'ta zirveye ulaştığını, birçok başarılı genç kızın üniversiteyi yarıda bırakmak zorunda kaldığını anımsattı.
YENİ SİSTEM OLMASAYDI...
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde "yüzde 50 artı 1" şartının getirildiğine dikkati çeken Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun farklı kesimlerden oy olabilmek ve bu oranı bulabilmek için söz konusu açıklamaları yaptığı görüşünü paylaştı.
Bakan Bozdağ, "Eğer Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmemiş, iktidar için yüzde 50 artı 1 yani büyük bir meşruiyet ve halk desteği seçimde aranmamış olsaydı CHP ne 7'li masayı kurardı ne Saadet Partisi'nin toplantısına gidip merhum Erbakan Hoca'mızı anma törenine katılır ne Saadet'e ne diğer operasyon partilerine katlanırdı ne de bugün olmayan yasağı, yasal bir dayanakla daha farklı bir şekilde ortadan kaldıralım diye bir teklif verme noktasına gelebilirdi." değerlendirmesinde bulundu.